Дзюба о пропуске матча «Локо»: «Все, что ни происходит – к лучшему. Вернемся сильнее»
Артем Дзюба рассказал о своем самочувствии на фоне пропуска матча «Локомотива».
34‑летний нападающий «Локо» пропускает матч 27‑го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов». Он не полетел вместе с командой в Самару из-за повреждения.
«Не забудьте поболеть за «Локомотив». Нам нужна победа, все будет хорошо.
За меня не волнуйтесь. Я скоро уже буду в строю. Все, что ни происходит – все к лучшему. Вернемся сильнее, не волнуйтесь.
Хорошего дня, улыбаемся – не забываем», – сказал Дзюба в сторис инстаграма.
У Дзюбы 8 голов и 4 результативные передачи в 9 матчах после возвращения в Мир РПЛ зимой. Полную статистику форварда можно найти здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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