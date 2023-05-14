Дзюба о пропуске матча «Локо»: «Все, что ни происходит – к лучшему. Вернемся сильнее»

Артем Дзюба рассказал о своем самочувствии на фоне пропуска матча «Локомотива».

34‑летний нападающий «Локо» пропускает матч 27‑го тура Мир РПЛ против « ». Он не полетел вместе с командой в Самару из-за повреждения.

«Не забудьте поболеть за « ». Нам нужна победа, все будет хорошо.

За меня не волнуйтесь. Я скоро уже буду в строю. Все, что ни происходит – все к лучшему. Вернемся сильнее, не волнуйтесь.

Хорошего дня, улыбаемся – не забываем», – сказал Дзюба в сторис инстаграма.

У Дзюбы 8 голов и 4 результативные передачи в 9 матчах после возвращения в Мир зимой. Полную статистику форварда можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.