Дзюба о пропуске матча «Локо»: «Все, что ни происходит – к лучшему. Вернемся сильнее»

Теги Локомотив Крылья Советов Артем Дзюба премьер-лига Россия травмы соцсети Футбол

Артем Дзюба рассказал о своем самочувствии на фоне пропуска матча «Локомотива».

34‑летний нападающий «Локо» пропускает матч 27‑го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов». Он не полетел вместе с командой в Самару из-за повреждения.

«Не забудьте поболеть за «Локомотив». Нам нужна победа, все будет хорошо.

За меня не волнуйтесь. Я скоро уже буду в строю. Все, что ни происходит – все к лучшему. Вернемся сильнее, не волнуйтесь.

Хорошего дня, улыбаемся – не забываем», – сказал Дзюба в сторис инстаграма.

У Дзюбы 8 голов и 4 результативные передачи в 9 матчах после возвращения в Мир РПЛ зимой. Полную статистику форварда можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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9 комментариев

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Aleksey Yashin
"...не забываем"

Не пропущена ли буква ё между буквами а и б?)
+8
-4
+4
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BET3P
На игру Дзюбы интересно смотреть.
0
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Hong Kil
Дзюба в росписи постарался не участвовать.
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