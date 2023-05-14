После потери мяча Тикнизяном «Локомотив» пропустил от «Крыльев»
Ошибка Наира Тикнизяна привела к голу в ворота «Локомотива» в матче с «Крыльями».
«Крылья Советов» на 40-й минуте открыли счет в матче 27-го тура Мир РПЛ против «Локомотива» (1:0, перерыв).
Защитник «Локо» пытался выбить мяч вперед из угла поля, но попал в ногу соперника. Мяч достался хозяевам, и им удалось зайти в штрафную.
Полузащитник Владислав Шитов пяткой покатил мяч на Дмитрия Цыпченко, пробросив между ног защитнику Егору Погостнову, после чего форвард самарцев пробил под перекладину.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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