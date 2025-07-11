Дель Боске жалеет, что не взял Рауля и Сенну на победный ЧМ-2010: «Это было болезненно, особенно из-за Рауля. Мне до сих пор это снится»

Висенте Дель Боске жалеет, что не взял Рауля на победный ЧМ.

Ровно 15 лет назад состоялся финал ЧМ-2010 , в котором сборная Испании обыграла команду Нидерландов со счетом 1:0. Победный гол забил Андрес Иньеста в добавленное время.

«Было нелегко оставить вне заявки Маркоса Сенну , к примеру, и Рауля Гонсалеса. Это было болезненно по многим причинам, но особенно из-за Рауля… Думаю, мне до сих пор это снится.

Я очень к нему очень привязан, и к Маркосу, который всегда был замечательным человеком, вел себя с нами великолепно и принял это решение с уважением и достоинством – то, что мы его не взяли», – сказал бывший главный тренер сборной Испании в эфире программы El Larguero.