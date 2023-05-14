Тренер «Интера» Фаррис о 3-м месте в Серии А: «11 поражений – это чересчур. Нам сильно не хватало Лукаку в первой половине сезона»

Теги Интер Симоне Индзаги серия А Италия Ромелу Лукаку Сассуоло Футбол

Второй тренер «Интера» объяснил, почему клуб занимает третье место в Серии А.

Массимилиано Фаррис высказался после победы над «Сассуоло» (4:2) в 35-м туре.

«Нам сильно не хватало Лукаку (автор дубля в игре с «Сассуоло – прим. Sports.ru) в первой половине сезона. Нам не хватает Шкриньяра, и это кажется нормальным.

Мы прекрасно осознаем, что требуется время, чтобы молодые игроки вроде Аслани и Беллановы раскрылись, но они нужны уже сейчас. Сегодня мы использовали возможность набрать важные очки.

Мы знаем, что 11 поражений [в сезоне Серии А] – это чересчур, но мы смягчили это разочарование в других турнирах. Мы общаемся с Индзаги каждый день, мы переживали трудные моменты. Симоне всегда заряжает нас энтузиазмом, и мы помогаем друг другу», – сказал Фаррис.

Главный тренер миланцев Симоне Индзаги не смог выступить перед прессой из-за проблем с голосом.

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4 комментария

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Спартак Уокер
Лукаку и правда достаточно полезен в весеней части сезона
+4
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Palacio8
Кстати, у Ромелу был день рождения вчера, тридцать лет! Себя он поздравил красиво и от нас летит!
+4
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Dghg Fghgg
Ответ Спартак Уокер
Лукаку и правда достаточно полезен в весеней части сезона
Да совершенно верно
+2
0
+2
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waleri
Но, при этом они вроде не планируют его выкуп у Челси.
https://www.sports.ru/football/1115126440-lukaku-obsudit-budushhee-s-novym-trenerom-chelsi.html
Или все меняется на ходу?
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