Тренер «Интера» Фаррис о 3-м месте в Серии А: «11 поражений – это чересчур. Нам сильно не хватало Лукаку в первой половине сезона»

Второй тренер «Интера» объяснил, почему клуб занимает третье место в Серии А.

Массимилиано Фаррис высказался после победы над «Сассуоло» (4:2) в 35-м туре.

«Нам сильно не хватало (автор дубля в игре с « – прим. Sports.ru) в первой половине сезона. Нам не хватает Шкриньяра, и это кажется нормальным.

Мы прекрасно осознаем, что требуется время, чтобы молодые игроки вроде Аслани и Беллановы раскрылись, но они нужны уже сейчас. Сегодня мы использовали возможность набрать важные очки.

Мы знаем, что 11 поражений [в сезоне Серии А] – это чересчур, но мы смягчили это разочарование в других турнирах. Мы общаемся с Индзаги каждый день, мы переживали трудные моменты. Симоне всегда заряжает нас энтузиазмом, и мы помогаем друг другу», – сказал Фаррис.

Главный тренер миланцев не смог выступить перед прессой из-за проблем с голосом.