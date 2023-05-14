Тренер «Интера» Фаррис о 3-м месте в Серии А: «11 поражений – это чересчур. Нам сильно не хватало Лукаку в первой половине сезона»
Второй тренер «Интера» объяснил, почему клуб занимает третье место в Серии А.
Массимилиано Фаррис высказался после победы над «Сассуоло» (4:2) в 35-м туре.
«Нам сильно не хватало Лукаку (автор дубля в игре с «Сассуоло – прим. Sports.ru) в первой половине сезона. Нам не хватает Шкриньяра, и это кажется нормальным.
Мы прекрасно осознаем, что требуется время, чтобы молодые игроки вроде Аслани и Беллановы раскрылись, но они нужны уже сейчас. Сегодня мы использовали возможность набрать важные очки.
Мы знаем, что 11 поражений [в сезоне Серии А] – это чересчур, но мы смягчили это разочарование в других турнирах. Мы общаемся с Индзаги каждый день, мы переживали трудные моменты. Симоне всегда заряжает нас энтузиазмом, и мы помогаем друг другу», – сказал Фаррис.
Главный тренер миланцев Симоне Индзаги не смог выступить перед прессой из-за проблем с голосом.
https://www.sports.ru/football/1115126440-lukaku-obsudit-budushhee-s-novym-trenerom-chelsi.html
Или все меняется на ходу?