«Урарту» Гунько выиграл Кубок Армении. За клуб играет Озбилиз, в тренерский штаб входит Кудряшов

«Урарту» под руководством главного тренера Дмитрия Гунько выиграл Кубок Армении.

В финале клуб из Еревана победил «Ширак» (2:1), став обладателем трофея в 4-й раз.

, экс-тренер «Спартака», возглавляет «Урарту» с июня прошлого года. В его штабе работают и Николай Тюнин.

За « » выступает бывший полузащитник «Спартака», «Кубани» и «Аякса» .

В чемпионате за 5 туров до финиша «Урарту» занимает первое место, опережая «Пюник» на 3 очка.