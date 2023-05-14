«Урарту» Гунько выиграл Кубок Армении. За клуб играет Озбилиз, в тренерский штаб входит Кудряшов
«Урарту» под руководством главного тренера Дмитрия Гунько выиграл Кубок Армении.
В финале клуб из Еревана победил «Ширак» (2:1), став обладателем трофея в 4-й раз.
Гунько, экс-тренер «Спартака», возглавляет «Урарту» с июня прошлого года. В его штабе работают Дмитрий Кудряшов и Николай Тюнин.
За «Урарту» выступает бывший полузащитник «Спартака», «Кубани» и «Аякса» Арас Озбилиз.
В чемпионате Армении за 5 туров до финиша «Урарту» занимает первое место, опережая «Пюник» на 3 очка.
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