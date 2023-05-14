«Урарту» Гунько выиграл Кубок Армении. За клуб играет Озбилиз, в тренерский штаб входит Кудряшов

Теги Кубок Армении Урарту Дмитрий Кудряшов Дмитрий Гунько Арас Озбилиз Футбол

«Урарту» под руководством главного тренера Дмитрия Гунько выиграл Кубок Армении.

В финале клуб из Еревана победил «Ширак» (2:1), став обладателем трофея в 4-й раз.

Гунько, экс-тренер «Спартака», возглавляет «Урарту» с июня прошлого года. В его штабе работают Дмитрий Кудряшов и Николай Тюнин.

За «Урарту» выступает бывший полузащитник «Спартака», «Кубани» и «Аякса» Арас Озбилиз.

В чемпионате Армении за 5 туров до финиша «Урарту» занимает первое место, опережая «Пюник» на 3 очка.

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3 комментария

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dreamstep
Там в Армении конкуренция есть, это не с Ференцварошом в 1000й раз подряд стать чемпионом.
+4
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OldRedWhite
Урарту Гунько здорово звучит !
Лучше толко Священная Римская Империя Мостового
+2
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+2
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ke-ke
Посмотрел состав Урарту, погрустил даже
0
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