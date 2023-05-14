Хавбек «Ахмата» Карапузов: «Хотим как минимум повторить высшее достижение в чемпионате — 5-е место»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Владислав Карапузов Футбол

Владислав Карапузов назвал задачу «Ахмата» на остаток сезона.

После 26 матчей грозненцы занимают в таблице Мир РПЛ 5-е место.

«Нам удается игра, показываем качественный футбол. В некоторых матчах превосходим соперника по игре, но уступаем в результате. А иногда добиваемся и того, и другого.

Наша задача — двигаться от матча к матчу. Высшее достижение «Ахмата» в чемпионате — пятое место. Хотим как минимум это повторить.

Принципиален ли матч против «Динамо»? Да, я ведь по-прежнему принадлежу клубу (Карапузов выступает за «Ахмат» на правах аренды — прим. Sports.ru). Но тут важнее то, что мы конкуренты в таблице. Поэтому нам необходимо победить. Так что дело не в принципиальности», – сказал полузащитник «Ахмата».

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1 комментарий

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Мосгорсуд
Ахмат добротная крепкая команда, уверен что получится
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