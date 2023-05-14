Гончаренко о 2:1 с «Оренбургом»: «В раздевалке «Урала» приподнятое настроение, мы давно не выигрывали»

Виктор Гончаренко оценил победу «Урала» над «Оренбургом» (2:1) в Мир РПЛ.

Екатеринбуржцы прервали 7-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах.

«В раздевалке приподнятое настроение, мы давно не выигрывали и хотели это сделать. Когда имеешь такую серию без побед, то это начинает очень сильно закрепощать, ты принимаешь неверные решения.

Одно верно, что тут выигрываются матчи за счет характера и при не очень по качеству игре. Понятно, что сегодня у нас на первом месте был результат. Смогли переломить ход матча», – сказал главный тренер « ».

«Даже по лицам журналистов можно понять, что все уже эмоционально устали от большого количества игр. Все ждали победу сегодня, рассчитывали на нее. Понимали, что против « » не будет легко, тем более мы находились в не самой приятной серии без побед.

Сегодня смогли выиграть на характере, на жилах. По качеству не лучший матч, бывали игры, когда играли лучше, но проигрывали. Тем не менее надо отметить то желание и стремление, которое у нас сегодня было. Именно это сегодня и требовалось для того, чтобы взять три очка», — добавил .