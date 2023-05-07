Гончаренко про 7 игр подряд в РПЛ без побед: «Недобор очков связан с тем, что «Урал» распыляется на Кубок России»

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Виктор Гончаренко объяснил, почему «Урал» не побеждает в РПЛ.

«Пари НН» и «Урал» сыграли вничью (0:0) в матче 26-го тура Мир РПЛ.

Екатеринбуржцы не выигрывают в чемпионате на протяжении семи игр подряд.

– С чем связываете затянувшуюся полосу без побед в РПЛ? Почти два месяца не получается выиграть.

– Мне кажется, я только что ответил на этот вопрос. За эти два месяца мы по два раза сыграли со «Спартаком», ЦСКА и «Ростовом».

В паузах, когда мы можем более качественно подготовиться к чемпионату, у нас очень напряженные матчи на Кубок.

С этим надо научиться справляться. Надо понять, одно дело, когда ты играешь с «Нижним Новгородом» или «Крыльями».

Но когда между этими матчами у тебя игры со «Спартаком» или ЦСКА, то ты очень сильно эмоционально устаешь. Это самое главное. Так бы мы были активнее во всех матчах.

При этом подчеркну, что мы довольны календарем и графиком, который у нас сейчас есть.

Мы и в Кубке продолжаем наше шествие. Так что недобор очков в чемпионате связан с тем, что мы распыляемся на Кубок. Хотя опять же это правильно для нас.

Мы должны запомнить, что полный стадион в Екатеринбурге на матче с ЦСКА мы собрали потому, что мы правильно относимся как к чемпионату, так и к Кубку.

– Учитывая черную полосу, есть боязнь не сохранить команду вне зоны «стыков»?

– Если чего‑то бояться, то не стоит вообще начинать работу. Надо верить все время в себя, в команду, свои силы. И идти вперед.

Поэтому думать об этом нецелесообразно. Наша цель – это всегда концентрация на следующей игре. И очень важно, что мы сохраняем шансы в Кубке, – сказал главный тренер «Урала».

4 комментария

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An Kr
Ответ Григорий Гашников
две игры в неделю - смерть для наших ногомячистов
Если ты умеешь анализировать, то это проблема для всех команд и для топов тоже. Огромное количество потерь очков у топов именно в период графика 2 игры в неделю. Но тебе же это не важно, тебе главное набросить.
+9
0
+9
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Григорий Гашников
Ответ An Kr
Если ты умеешь анализировать, то это проблема для всех команд и для топов тоже. Огромное количество потерь очков у топов именно в период графика 2 игры в неделю. Но тебе же это не важно, тебе главное набросить.
да, я хотел только набросить
+4
0
+4
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Григорий Гашников
две игры в неделю - смерть для наших ногомячистов
+6
-4
+2
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fregat96
Одно очко не пахнет! Результат приемлемый, но игры нет.
+1
0
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