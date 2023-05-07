Гончаренко про 7 игр подряд в РПЛ без побед: «Недобор очков связан с тем, что «Урал» распыляется на Кубок России»

Виктор Гончаренко объяснил, почему «Урал» не побеждает в РПЛ.

«Пари НН» и «Урал» сыграли вничью (0:0) в матче 26-го тура Мир .

Екатеринбуржцы не выигрывают в чемпионате на протяжении семи игр подряд.

– С чем связываете затянувшуюся полосу без побед в РПЛ? Почти два месяца не получается выиграть.

– Мне кажется, я только что ответил на этот вопрос. За эти два месяца мы по два раза сыграли со «Спартаком», ЦСКА и «Ростовом».

В паузах, когда мы можем более качественно подготовиться к чемпионату, у нас очень напряженные матчи на Кубок.

С этим надо научиться справляться. Надо понять, одно дело, когда ты играешь с «Нижним Новгородом» или «Крыльями».

Но когда между этими матчами у тебя игры со «Спартаком» или ЦСКА, то ты очень сильно эмоционально устаешь. Это самое главное. Так бы мы были активнее во всех матчах.

При этом подчеркну, что мы довольны календарем и графиком, который у нас сейчас есть.

Мы и в Кубке продолжаем наше шествие. Так что недобор очков в чемпионате связан с тем, что мы распыляемся на Кубок. Хотя опять же это правильно для нас.

Мы должны запомнить, что полный стадион в Екатеринбурге на матче с ЦСКА мы собрали потому, что мы правильно относимся как к чемпионату, так и к Кубку.

– Учитывая черную полосу, есть боязнь не сохранить команду вне зоны «стыков»?

– Если чего‑то бояться, то не стоит вообще начинать работу. Надо верить все время в себя, в команду, свои силы. И идти вперед.

Поэтому думать об этом нецелесообразно. Наша цель – это всегда концентрация на следующей игре. И очень важно, что мы сохраняем шансы в Кубке, – сказал главный тренер « ».