Гальтье о Месси: «Лео – это Лео, мне не нужно рассказывать вам о его статистике. Когда он на поле, нужно просто кое-что адаптировать»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Кристоф Гальтье Футбол

Кристоф Гальтье высказался о тактике «ПСЖ» с Лионелем Месси в составе.

Аргентинский футболист вернется в состав парижан в предстоящем матче Лиги 1 против «Аяччо».

«Лео – это Лео. Мне не нужно рассказывать вам о его очень интересной статистике. Когда он на поле, нужно просто адаптировать некоторые вещи, чтобы найти хороший баланс и атакующую конфигурацию.

Мы видели, как команда прекрасно проявила себя в матче с «Труа». Поэтому я придерживаюсь такого же подхода и в ближайшем матче, но с включением Месси в состав.

Нам нужно будет найти столь же интересную атакующую конфигурацию, которую мы смогли найти перед игрой «Труа», – сказал главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье.

Напомним, 2 мая парижский клуб отстранил футболиста на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Позднее аргентинец принес извинения.

8 мая стало известно, что «ПСЖ» принял извинения Месси и отменил отстранение. В тот же день Лео вернулся к тренировкам с командой.

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37 комментариев

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Caterina
Ответ Iamliam
А красиво конфликт замяли. Не дали повода сектантам лишний раз позлорадствовать)
Думаю, у Месси с Галтье и не было конфликта. Это шейхи пальцы гнули. И тренировку внеплановую руководство назначило, а не Гальте.
+32
-2
+30
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Iamliam
А красиво конфликт замяли. Не дали повода сектантам лишний раз позлорадствовать)
+31
-4
+27
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blaugrano
Последние игры Месси за клуб. Наслаждайся, Париж.
+31
-6
+25
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QWertY
Разница между Месси и Кришти в том, что аргентинцу не впадлу извиниться за свои косяки. А портиш будет истерить до конца.
+13
-2
+11
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Iamliam
Ответ Caterina
Думаю, у Месси с Галтье и не было конфликта. Это шейхи пальцы гнули. И тренировку внеплановую руководство назначило, а не Гальте.
Конфликт Месси и руководства имею ввиду да. Лео такой скучный персонаж для желтой прессы мне кажется, а тут такой повод появился, вот писаки и ухватились за этот эпизод.
+11
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Станислав Л
Ответ А. Мостовой
просто объясните как Лео должен тащить если ПСЖ не ставят пенки вот уже сколько игр подряд? Да еще и вместо эйбара постоянно эта Бавария...
пенки у псж бьет только мбаппе, вот незадача, да?
+10
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+8
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Iamliam
Ответ Сергей
Если фаны ПСЖ уважают свой родной клуб,они должны требовать немедленного ухода Месси, потому что своим недавним поступком (переговорами с саудитами) он вытер ноги об их клуб.
Какими переговорами?) Он ездил не на переговоры, у него контракт о сотрудничестве, он туристический посол Саудовской Аравии.
Если фанаты уважают свой клуб, то не должны оскорблять матерей футболистов и освистывать своих лучших игроков по любому поводу.
+8
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ljolik888
Месси лучший игрок в истории футбола . Да были Пеле , Марадона и так далее . Но и футбол в то время был совершенно другой . Сейчас это игра больше зависит от напарников и один в поле не воин . Ну и тут Месси выделялся и космическое время которое он показывает из года в год это только подтверждает. Сейчас многие скажут , что не прав - ну ладно . Главное что я написал правду .
+8
-3
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Greatest Of All Time
Ответ А. Мостовой
просто объясните как Лео должен тащить если ПСЖ не ставят пенки вот уже сколько игр подряд? Да еще и вместо эйбара постоянно эта Бавария...
А ты походу не в курсе что Месси не штатный пенальтист.
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Oleg
Ответ ljolik888
Месси лучший игрок в истории футбола . Да были Пеле , Марадона и так далее . Но и футбол в то время был совершенно другой . Сейчас это игра больше зависит от напарников и один в поле не воин . Ну и тут Месси выделялся и космическое время которое он показывает из года в год это только подтверждает. Сейчас многие скажут , что не прав - ну ладно . Главное что я написал правду .
После ЧМ это даже не обсуждается ибо Лео номером 1 признан на официальном уровне ФИФА.
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Блуждающий странник
Ответ Злобный Конь
Это уже балласт для любого клуба. Впрочем как и для сборной.
Для сборной особенно. Последние годы тянет их на дно, таких слабых результатов у них 30 лет не было
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Игорь М.
Ответ ljolik888
Месси лучший игрок в истории футбола . Да были Пеле , Марадона и так далее . Но и футбол в то время был совершенно другой . Сейчас это игра больше зависит от напарников и один в поле не воин . Ну и тут Месси выделялся и космическое время которое он показывает из года в год это только подтверждает. Сейчас многие скажут , что не прав - ну ладно . Главное что я написал правду .
А у Пеле разве были слабые партнёры в сборной? Чего только Гарринча стоит! И у Марадоны было сильное поколение игроков. Да, Наполи он сделал чемпионом, но в КЕЧ не получилось...
+1
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Tydeus
Ответ А. Мостовой
просто объясните как Лео должен тащить если ПСЖ не ставят пенки вот уже сколько игр подряд? Да еще и вместо эйбара постоянно эта Бавария...
Не, ну это блестяще с учётом, что Месси в ПСЖ пенальти не бьёт
+2
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Злобный Конь
Это уже балласт для любого клуба. Впрочем как и для сборной.
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Александр Никитин
Ответ Антоша Спирин
Вот и отличие Галатье от Пепа. Когда Месси на поле нужно не кое-что, а все адаптировать. Это трудно? Трудно, дорогой Галатье? Да! Это трудно. Но именно тогда ты войдешь в вечность. Пеп не побоялся ТОГДА увести Лео с правого фланга в центр и убрать ИБРУ ради этого. И что получил? Лучший футбол современности.
вот отличие Галатье от Пепа) Хави и Иньеста в центре поля)
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ljolik888
Ответ Игорь М.
А у Пеле разве были слабые партнёры в сборной? Чего только Гарринча стоит! И у Марадоны было сильное поколение игроков. Да, Наполи он сделал чемпионом, но в КЕЧ не получилось...
Согласен что Пеле и Марадона входят в тройку лучших за все время . Но они не играли на топ уровне в топ чемпионатов мира . Сейчас игра намного сложнее и это факт . Так что не говори , но Месси э о что-то.
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SHER KHAN
Ответ Iamliam
А красиво конфликт замяли. Не дали повода сектантам лишний раз позлорадствовать)
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Caterina
Ответ Мельников Михаил
Не кое что, а всю команду. Скалони первый, кто смог это сделать с достижением результата. Во временам молодого Лео Барса была совсем другой командой. И сам Лео ещё не имел такого статуса. Я уверен - для 99% тренеров, работа с Лео - приговор к провалу. И да - именно из-за завышенных ожиданий.
Луис Энрике: а вот сейчас обидно было!
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Александр Никитин
Ответ Антоша Спирин
Вот и отличие Галатье от Пепа. Когда Месси на поле нужно не кое-что, а все адаптировать. Это трудно? Трудно, дорогой Галатье? Да! Это трудно. Но именно тогда ты войдешь в вечность. Пеп не побоялся ТОГДА увести Лео с правого фланга в центр и убрать ИБРУ ради этого. И что получил? Лучший футбол современности.
убрать Ибру это вообще первое что нужно для команды которая хочет выиграть ЛЧ больше уже ничего не нужно) цыган до этого допетрил точнее украл эту идею у Интера
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Антоша Спирин
Ответ Александр Никитин
вот отличие Галатье от Пепа) Хави и Иньеста в центре поля)
Вот и видно, что вы тоглащнюю Барсу то и не смотрели. Ини играл на левом фланге. О как. И частееенько так шел в лицевую. Фати, зараза, ща этого не делает. А вот Рахим в Сити делал.
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прощай Роналду
Ответ Decard Show
К сожалению меси в Париже треском провалился и до конца мая еще успеет пробить дно: Не стал лидерам атак! Не стал штатным пенальтистом! Не показывал перфоманс в каком нибудь матче! Не выиграл золотую бутцы фермер лиги! Не выиграл Мвп фермер лиги! Молодой и дерзкий Мбаппе просто сожрал его повсюду и отовсюду!
Лучший персональный дурак в истории
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Vinnipukh Vinni
Ответ Мельников Михаил
Не кое что, а всю команду. Скалони первый, кто смог это сделать с достижением результата. Во временам молодого Лео Барса была совсем другой командой. И сам Лео ещё не имел такого статуса. Я уверен - для 99% тренеров, работа с Лео - приговор к провалу. И да - именно из-за завышенных ожиданий.
Энрике - требл и две победы в ЛаЛиге.
Вальверде - две победы в ЛаЛиге
Виланова в единственном сезоне - победа в ЛаЛиге.
Даже никчёмного Кумана едва не дотащил до победы в ЛаЛиге.
В сборной с автобусником Мартино два раза доходил до финала КА.
Ну и титулы с дебютантом Скалони, который вообще впервые стал главным тренером.
Да, 99%.
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прощай Роналду
Ответ blaugrano
Последние игры Месси за клуб. Наслаждайся, Париж.
Надеюсь не последние в Европе
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SHER KHAN
Ответ SHER KHAN
Комментарий удален модератором
Думаю последняя игра Лео в европе! Наоборот надо наслаждаться последующее игры Месси 4 или 5 матчей. Проидет 10-15 лет эти же хэйтеры арг.вундеркинда будут скучать по его игре , так как в ближаишие годы на горизонте не видно ни одного игрока такого калибра!
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Станислав Л
адаптировать нужно тренера, для начала
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