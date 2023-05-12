Гальтье о Месси: «Лео – это Лео, мне не нужно рассказывать вам о его статистике. Когда он на поле, нужно просто кое-что адаптировать»

Кристоф Гальтье высказался о тактике «ПСЖ» с Лионелем Месси в составе.

Аргентинский футболист вернется в состав парижан в предстоящем матче Лиги 1 против «Аяччо».

«Лео – это Лео. Мне не нужно рассказывать вам о его очень интересной статистике. Когда он на поле, нужно просто адаптировать некоторые вещи, чтобы найти хороший баланс и атакующую конфигурацию.

Мы видели, как команда прекрасно проявила себя в матче с «Труа». Поэтому я придерживаюсь такого же подхода и в ближайшем матче, но с включением Месси в состав.

Нам нужно будет найти столь же интересную атакующую конфигурацию, которую мы смогли найти перед игрой «Труа», – сказал главный тренер « » .

Напомним, 2 мая парижский клуб отстранил футболиста на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Позднее аргентинец принес извинения.

8 мая стало известно, что «ПСЖ» принял извинения Месси и отменил отстранение. В тот же день Лео вернулся к тренировкам с командой.