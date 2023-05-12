Гальтье о Месси: «Лео – это Лео, мне не нужно рассказывать вам о его статистике. Когда он на поле, нужно просто кое-что адаптировать»
Кристоф Гальтье высказался о тактике «ПСЖ» с Лионелем Месси в составе.
Аргентинский футболист вернется в состав парижан в предстоящем матче Лиги 1 против «Аяччо».
«Лео – это Лео. Мне не нужно рассказывать вам о его очень интересной статистике. Когда он на поле, нужно просто адаптировать некоторые вещи, чтобы найти хороший баланс и атакующую конфигурацию.
Мы видели, как команда прекрасно проявила себя в матче с «Труа». Поэтому я придерживаюсь такого же подхода и в ближайшем матче, но с включением Месси в состав.
Нам нужно будет найти столь же интересную атакующую конфигурацию, которую мы смогли найти перед игрой «Труа», – сказал главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье.
Напомним, 2 мая парижский клуб отстранил футболиста на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Позднее аргентинец принес извинения.
8 мая стало известно, что «ПСЖ» принял извинения Месси и отменил отстранение. В тот же день Лео вернулся к тренировкам с командой.
Если фанаты уважают свой клуб, то не должны оскорблять матерей футболистов и освистывать своих лучших игроков по любому поводу.
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Да, 99%.