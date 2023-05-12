Кристоф Гальтье: «Месси всю неделю тренировался с большим желанием играть за «ПСЖ». Мы рады его возвращению»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Кристоф Гальтье Футбол

Кристоф Гальтье заявил, что Лионель Месси тренируется с большим желанием.

Аргентинский футболист вернется в состав парижан в предстоящем матче Лиги 1 против «Аяччо».

Что касается отстранения, как я уже говорил на прошлой неделе – я не буду это комментировать.

С другой стороны, мы ради возвращению Лионеля. Он тренировался всю неделю с большим желанием, целеустремленностью, с желанием играть за команду», – сказал главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье.

Напомним, 2 мая парижский клуб отстранил футболиста на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Позднее аргентинец принес извинения.

8 мая стало известно, что «ПСЖ» принял извинения Месси и отменил отстранение. В тот же день Лео вернулся к тренировкам с командой.

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23 комментария

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atomio
Ответ Роман
Добавляй, пожалуйста "по пенкам". Чемпион мира по пенкам, так сразу понятно о ком говорим.
ты перепутал с «чемпионом Европы с бровки» через третье место в группе
+5
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Иван Егурнов
Сделает хет трик в матче)
+7
-3
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rigobersong
Все уже извинились перед Месси:) Дали выходные он сгонял в СА заработал денег, отдохнул в Барселоне и получил награду лучшему спортсмену:)
+10
-6
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principiante
Ответ Имя Фамилия
На сегодняшний у меси на руках только одно предложение из пустыни. Так что он предельно мотивирован набить как можно больше статы в оставшихся турах против Аяччо и Клермона, чтобы привлечь хотя бы какого-то работодателя. Ради этого даже встал на колени и снялся в покаянном видео.
Месси - Чемпион Мира. Приятных выходных)
+8
-4
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principiante
Ответ atomio
ты перепутал с «чемпионом Европы с бровки» через третье место в группе
Как ты мог забыть про дугу? Аргу никогда не повторить такой великолепной дуги))
+4
0
+4
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Владимир Владимирович
Ответ Имя Фамилия
На сегодняшний у меси на руках только одно предложение из пустыни. Так что он предельно мотивирован набить как можно больше статы в оставшихся турах против Аяччо и Клермона, чтобы привлечь хотя бы какого-то работодателя. Ради этого даже встал на колени и снялся в покаянном видео.
Ну извини меня от 400 лямов не так легко отказаться, за пару сезонов можно долларовым миллиардером стать . А в Барсе что ему доказывать , очередные 30 голов забьет , там уже абсолютно все рекорды побитым им самим
+2
0
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Игорь Климов
Ждём результативных действий в этом матче от гения футбола - Лео Месси!
+2
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Целиноградец
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
У Гальте не хватает кое чего, посадить на скамейку нарушителя режима.
Кое чего - это полномочий.
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Футбол_это_жизнь
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
У Гальте не хватает кое чего, посадить на скамейку нарушителя режима.
Будь на месте Галатье ты тренером ПСЖ, ты бы Месси гетры стирал, только бы он с тобой поговорил. А Галатье профессионал, хоть как тренер и не подходит этому ПСЖ
0
0
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principiante
Ответ Роман
Добавляй, пожалуйста "по пенкам". Чемпион мира по пенкам, так сразу понятно о ком говорим.
Оу, теперь и пенки не считаются) Вы поаккуратнее, ваш португальский кумир не поймет)
+1
-1
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