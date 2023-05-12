Кристоф Гальтье: «Месси всю неделю тренировался с большим желанием играть за «ПСЖ». Мы рады его возвращению»

Кристоф Гальтье заявил, что Лионель Месси тренируется с большим желанием.

Аргентинский футболист вернется в состав парижан в предстоящем матче Лиги 1 против «Аяччо».

Что касается отстранения, как я уже говорил на прошлой неделе – я не буду это комментировать.

С другой стороны, мы ради возвращению Лионеля. Он тренировался всю неделю с большим желанием, целеустремленностью, с желанием играть за команду», – сказал главный тренер « » .

Напомним, 2 мая парижский клуб отстранил футболиста на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Позднее аргентинец принес извинения.

8 мая стало известно, что «ПСЖ» принял извинения Месси и отменил отстранение. В тот же день Лео вернулся к тренировкам с командой.