Кейн забил в 24 турах АПЛ и повторил рекорд Салаха в 38-матчевом сезоне

Никто не забивал за один розыгрыш АПЛ в большем числе матчей, чем Харри Кейн.

Форвард « » отметился голом в ворота «Астон Виллы» (1:2) на 90-й минуте.

Всего нападающий забил в 24 турах. Столько за чемпионат, состоящий из 38 игр, было лишь у из « » – в сезоне-2017/18.

В оставшихся двух играх «шпоры» встретятся с «Брентфордом» и «Лидсом».

Суммарно у 27 мячей за 36 игр в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.