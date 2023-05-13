Кейн забил в 24 турах АПЛ и повторил рекорд Салаха в 38-матчевом сезоне
Никто не забивал за один розыгрыш АПЛ в большем числе матчей, чем Харри Кейн.
Форвард «Тоттенхэма» отметился голом в ворота «Астон Виллы» (1:2) на 90-й минуте.
Всего нападающий забил в 24 турах. Столько за чемпионат, состоящий из 38 игр, было лишь у Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» – в сезоне-2017/18.
В оставшихся двух играх «шпоры» встретятся с «Брентфордом» и «Лидсом».
Суммарно у Кейна 27 мячей за 36 игр в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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