Кейн забил в 24 турах АПЛ и повторил рекорд Салаха в 38-матчевом сезоне

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия рейтинги Тоттенхэм Харри Кейн Мохамед Салах Футбол

Никто не забивал за один розыгрыш АПЛ в большем числе матчей, чем Харри Кейн.

Форвард «Тоттенхэма» отметился голом в ворота «Астон Виллы» (1:2) на 90-й минуте.

Всего нападающий забил в 24 турах. Столько за чемпионат, состоящий из 38 игр, было лишь у Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» – в сезоне-2017/18.

В оставшихся двух играх «шпоры» встретятся с «Брентфордом» и «Лидсом».

Суммарно у Кейна 27 мячей за 36 игр в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев

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Ебздрогыч
Кейн мне напоминает Веретенникова - ставит бомбардирские рекорды, но ничего не выигрывает с клубом
+12
-1
+11
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Ебздрогыч
Как же Харри не повезло с клубом...
+10
-3
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Иван Иванов
Ответ Ебздрогыч
Как же Харри не повезло с клубом...
Его же звали в Сити за титулами ,надо было не кокетничать, соглашаться.
+3
0
+3
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Юрий Балышев
Кейн забивает,но никто этого не видит , результатов нет.
0
0
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rigobersong
Ответ Ебздрогыч
Как же Харри не повезло с клубом...
Наоборот повезло, на него всегда ставили, не было особого давления, он всегда чувствовал себя комфортно, не факт что играя в том же МЮ, он бы не повторил путь Лукаку например:)
+1
-1
0
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Александр Белов
Ответ Ебздрогыч
Кейн мне напоминает Веретенникова - ставит бомбардирские рекорды, но ничего не выигрывает с клубом
Ди Натали
0
0
0
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