«Бавария» потеряла интерес к Кейну из-за возраста и возможных сложностей с адаптацией. Харри хочет остаться в «Тоттенхэме»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Томас Тухель Харри Кейн Садьо Мане Футбол

«Бавария» потеряла интерес к Харри Кейну.

По информации Bild, в «Баварии» опасаются возможных сложностей с адаптацией Кейна в Бундеслиге и повторения ситуации с Садьо Мане.

Сомнения вызывает и возраст форварда «Тоттенхэма», а также отсутствие игрового опыта за пределами Англии и завоеванных трофеев.

Однако главный тренер «Баварии» Томас Тухель заинтересован в его подписании. Сообщается, что «Бавария» связывалась с отцом Харри Кейна, и тот сообщил им, что форвард намерен остаться в «Тоттенхэме».

Контракт Харри Кейна с «Тоттенхэмом» действует до июня 2024 года. Подробная статистика 29-летнего форварда доступна здесь.

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17 комментариев

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шатанледс 12
Харри решил остаться мучеником в истории АПЛ и Шпор
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Юрий Кечко
Что такое 30 лет в современном футболе ?
4-5 сезонов ещё будет топ , а Баварии как бы на дольше надо ? Да даже если 3 сезона
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Бухгалтер2021
Ответ Юрий Кечко
Что такое 30 лет в современном футболе ? 4-5 сезонов ещё будет топ , а Баварии как бы на дольше надо ? Да даже если 3 сезона
это ж не Роналду после 30 лет.155 голов после 30. и не предел
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AlexZhano__
Кейн - узник Летучего Голландца. 100 лет службы.
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Diman Stekolshikov
Удивительная преданность, болелы Тоттенхэма просто памятник должны ему ставить
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Андрей Иванов
Я давно говорил,что у Леви есть компромат на Кейна,иначе чем объяснить тупые поступки Кейна как продление контракта.Может Кейн гей и Леви его этим шантажирует).
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Андрей Хенто
Ответ Бухгалтер2021
гарри не потянет
Если Шупо-Мотинг потянул (нисколько не принижаю этого футболиста), то Кейн, который к тому же и разносторонне развит потянул бы легко. Входит в пятерку, если не в тройку лучших форвардов планеты на данный момент.
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error505
Написали бы это несколько месяцев назад, я бы расстроился за Харри
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Михаил Родченков
если он останется, мы явно чего-то не знаем об одном еврее
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Бухгалтер2021
гарри не потянет
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Виталий Ан
Ежегодные трансферы Кейна. Каждый раз работает.
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Wkpro
Гарри, мигни, если что не так.
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flash166
Три месяца назад ему 25 что ли было? Ну будут с Чупо -Чупсом дальше играть
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Максим Черкашин
Да и Чупо-Мотинг ничего, добавил Хасан.:)))
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kunaguero
Ответ flash166
Три месяца назад ему 25 что ли было? Ну будут с Чупо -Чупсом дальше играть
Муани купят, наверно
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