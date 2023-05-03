«Бавария» потеряла интерес к Кейну из-за возраста и возможных сложностей с адаптацией. Харри хочет остаться в «Тоттенхэме»

«Бавария» потеряла интерес к Харри Кейну.

По информации Bild, в «Баварии» опасаются возможных сложностей с адаптацией Кейна в Бундеслиге и повторения ситуации с .

Сомнения вызывает и возраст форварда « », а также отсутствие игрового опыта за пределами Англии и завоеванных трофеев.

Однако главный тренер «Баварии» заинтересован в его подписании. Сообщается, что « » связывалась с отцом Харри Кейна, и тот сообщил им, что форвард намерен остаться в «Тоттенхэме».

Контракт Харри Кейна с «Тоттенхэмом» действует до июня 2024 года. Подробная статистика 29-летнего форварда доступна здесь.

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