«Бавария» потеряла интерес к Кейну из-за возраста и возможных сложностей с адаптацией. Харри хочет остаться в «Тоттенхэме»
«Бавария» потеряла интерес к Харри Кейну.
По информации Bild, в «Баварии» опасаются возможных сложностей с адаптацией Кейна в Бундеслиге и повторения ситуации с Садьо Мане.
Сомнения вызывает и возраст форварда «Тоттенхэма», а также отсутствие игрового опыта за пределами Англии и завоеванных трофеев.
Однако главный тренер «Баварии» Томас Тухель заинтересован в его подписании. Сообщается, что «Бавария» связывалась с отцом Харри Кейна, и тот сообщил им, что форвард намерен остаться в «Тоттенхэме».
Контракт Харри Кейна с «Тоттенхэмом» действует до июня 2024 года. Подробная статистика 29-летнего форварда доступна здесь.
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4-5 сезонов ещё будет топ , а Баварии как бы на дольше надо ? Да даже если 3 сезона