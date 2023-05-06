Кейн первым забил по 100 мячей дома и на выезде в АПЛ. 10 голов головой за сезон – рекорд лиги
Харри Кейн забил 100-й гол на своем поле в рамках АПЛ.
Форвард «Тоттенхэма» открыл счет в матче 35-го тура против «Кристал Пэлас» (1:0, второй тайм). Он замкнул навес защитника Педро Порро с правого фланга и стал первым в истории футболистом, который за сезон АПЛ 10 раз забил головой.
Также Кейн теперь является единственным игроком, у которого по 100 голов дома и в гостях в рамках Премьер-лиги.
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