Кейн первым забил по 100 мячей дома и на выезде в АПЛ. 10 голов головой за сезон – рекорд лиги

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Кристал Пэлас рекорды Харри Кейн Педро Порро Футбол

Харри Кейн забил 100-й гол на своем поле в рамках АПЛ.

Форвард «Тоттенхэма» открыл счет в матче 35-го тура против «Кристал Пэлас» (1:0, второй тайм). Он замкнул навес защитника Педро Порро с правого фланга и стал первым в истории футболистом, который за сезон АПЛ 10 раз забил головой.

Также Кейн теперь является единственным игроком, у которого по 100 голов дома и в гостях в рамках Премьер-лиги.

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23 комментария

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Gustavo Tiburzi
Лучший нападающий в истории АПЛ без титула!
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Roman_ello
Интересно, какой % наших напов хотя бы сотку настреляли за карьеру, но только чтоб именно в высшем дивизионе 🤔 Без всяких первых лиг и ФНЛ и так далее
+14
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Shuller18
Ответ Marcus-light
Ле Тисье не согласен
Кейн покруче в целом. Ле Тиссье возможно был ярче, эффектнее
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Temirlahn
Игрок 100 голов дома и на выезде....
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Rafael Sarkisian
Ответ Gustavo Tiburzi
Лучший нападающий в истории АПЛ без титула!
Может даже и в истории футбола)) причем серьёзно)
+4
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Shuller18
Ответ Roman_ello
Интересно, какой % наших напов хотя бы сотку настреляли за карьеру, но только чтоб именно в высшем дивизионе 🤔 Без всяких первых лиг и ФНЛ и так далее
Так их чуть ли не по пальцам пересчитать можно: Дзюба, Кержаков, Веретенников, Кириченко, Смолов, Павлюченко. Ну и Лоськов с Семаком, они полузащитники. Всё)
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Брат Заремы
Холланд в следующем сезоне повторит.
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marchellinos
Ответ Roman_ello
Интересно, какой % наших напов хотя бы сотку настреляли за карьеру, но только чтоб именно в высшем дивизионе 🤔 Без всяких первых лиг и ФНЛ и так далее
Нет таких.
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romaroman26
Ответ Брат Заремы
Холланд в следующем сезоне повторит.
вообще не факт
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VV Vvvv
Интересно,кто быстрее доберётся до рекорда Ширера? Кейн или нюрвежец раньше успеет?))))
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Владимир Владимирович
Ответ Gustavo Tiburzi
Лучший нападающий в истории АПЛ без титула!
И лучший среди тех у кого есть титул , ну минимум в тройке лучших напов в истории Апл
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Marcus-light
Ответ Gustavo Tiburzi
Лучший нападающий в истории АПЛ без титула!
Ле Тисье не согласен
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Виткот
Ответ DolJun
ауди кап: я что, для тебя какая-то шутка?
Какая то шутка!
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Виталий Ан
Ответ Владимир Владимирович
И лучший среди тех у кого есть титул , ну минимум в тройке лучших напов в истории Апл
Нет.
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Виталий Ан
Ответ Gustavo Tiburzi
Лучший нападающий в истории АПЛ без титула!
Суарес тоже не согласен.
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Михаил1970
Ответ Roman_ello
Интересно, какой % наших напов хотя бы сотку настреляли за карьеру, но только чтоб именно в высшем дивизионе 🤔 Без всяких первых лиг и ФНЛ и так далее
Если брать действующих футболистов, то англичан в АПЛ со 100+ голами - трое. В РПЛ Дзюба и Смолов больше 100 забили.
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Roman_ello
Ответ Rainn
И что тебе даст процент?)
Да просто прикинуть мы на своём уровне так же развиваемся и идём, как лучшие чемпы или нет. Ну то есть если условно у нас таких всего 3-7%, и в Англии допустим 4-9%, то получается что мы на том же уровне развития, но не по уровню и качеству игры. Блин коряво написал. В общем, что у нас столько условно одарённых, сколько и там
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tampa-bay
Ответ jonnysilverhand01
До вершин они не добрались, но и Г не были, зато у них есть Харри Кейн - это новая реплика для второй части «Залечь на дно в Брюгге»
Там оба героя умерли, какая вторая часть?
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