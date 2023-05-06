Кейн первым забил по 100 мячей дома и на выезде в АПЛ. 10 голов головой за сезон – рекорд лиги

Харри Кейн забил 100-й гол на своем поле в рамках АПЛ.

Форвард « » открыл счет в матче 35-го тура против « » (1:0, второй тайм). Он замкнул навес защитника с правого фланга и стал первым в истории футболистом, который за сезон 10 раз забил головой.

Также Кейн теперь является единственным игроком, у которого по 100 голов дома и в гостях в рамках Премьер-лиги.

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