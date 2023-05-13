Лэмпард о «Челси»: «Если мы собираемся побеждать, владея мячом 76% времени, нам нужны убийцы на поле. Сейчас их недостаточно»

Фрэнк Лэмпард заявил, что в составе «Челси» недостаточно «убийц».

Главный тренер «синих» сказал об этом после матча с « » в 36-м туре (2:2).

«Если мы собираемся выигрывать матчи, в которых владеем мячом 76% времени, нам нужны убийцы на поле. В данный момент у нас их недостаточно», – сказал Лэмпард.

Лэмпард о 2:2 с «Ноттингемом»: «Челси» играл слишком медленно в 1-м тайме. Мы потеряли 45 минут»