Лэмпард о «Челси»: «Если мы собираемся побеждать, владея мячом 76% времени, нам нужны убийцы на поле. Сейчас их недостаточно»
Фрэнк Лэмпард заявил, что в составе «Челси» недостаточно «убийц».
Главный тренер «синих» сказал об этом после матча с «Ноттингем Форест» в 36-м туре АПЛ (2:2).
«Если мы собираемся выигрывать матчи, в которых владеем мячом 76% времени, нам нужны убийцы на поле. В данный момент у нас их недостаточно», – сказал Лэмпард.
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