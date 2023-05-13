Лэмпард о «Челси»: «Если мы собираемся побеждать, владея мячом 76% времени, нам нужны убийцы на поле. Сейчас их недостаточно»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Ноттингем Форест Футбол

Фрэнк Лэмпард заявил, что в составе «Челси» недостаточно «убийц».

Главный тренер «синих» сказал об этом после матча с «Ноттингем Форест» в 36-м туре АПЛ (2:2). 

«Если мы собираемся выигрывать матчи, в которых владеем мячом 76% времени, нам нужны убийцы на поле. В данный момент у нас их недостаточно», – сказал Лэмпард. 

Лэмпард о 2:2 с «Ноттингемом»: «Челси» играл слишком медленно в 1-м тайме. Мы потеряли 45 минут»

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15 комментариев

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Леван Мкртчян
Убийцы (в) Челси как раз топовые.
Ты и Боули только чего стоите
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Alexander Head
Боули о «Челси»: «Если мы собираемся побеждать, то нам нужно больше игроков на поле. Сейчас их недостаточно!»
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DolJun
Ответ rigobersong
Броя, что это?:)
это кто. порвал кресты, восстанавливается.
+4
-1
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Radu 7
Ребята я особо не болею особо за какой-то клуб но футбол люблю, сегодня думаю дай взгляну как играет Челси... Это оказалось пыткой, честно... Вроде бы игроки неплохие, но футбол стерильный капец...
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MUthebest
надеюсь они не пойдут за Кейном летом
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Пирс Морган
Феллайни, для тебя есть работенка
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Газонокосильщик Хави
что там. уже до 40 человек после летнего то состав доведут?
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stason79
а как же стомиллионный Муд-рик? чем не убийца?
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llolishe
Убийц у Челси хватает-народ весь умирает со смеху смотря матчи Челси😂😂😂
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Спартак Уокер
Есть один его Боули зовут
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Самозанятый
Я бы все-таки посоветовал сначала купить футболистов. Если это не поможет, то тогда уже крайние меры.
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