Лэмпард о 2:2 с «Ноттингемом»: «Челси» играл слишком медленно в 1-м тайме. Мы потеряли 45 минут»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Ноттингем Форест Рахим Стерлинг Футбол

Фрэнк Лэмпард недоволен медлительностью «Челси» в игре с «Ноттингем Форест» (2:2).

«В первом тайме мы играли медленно. Мяч все время был у нас, а соперник, как и всегда, угрожал с помощью навесов, контратак, перехватов. Мы ожидали этого, но все же действовали слишком медленно у чужих ворот. Мы вели 2:1, но последовал длинный заброс из-за боковой – и мы пропустили.

Мы очень разочарованы тем, что начали первый тайм не так, как второй. Наш последний домашний матч, против «Брентфорда», был таким же в том плане, что мы потеряли 45 минут.

Второй гол «Ноттингема» – какой-то случайный заброс в штрафную. Он угрожал нам только после стандартных положений, но нашей команде надо нести ответственность за свои действия. Мы не создавали сопернику тех проблем, которые должны были, в первом тайме.

Я очень доволен Стерлингом, нам нужно больше таких выступлений. Некоторые футболисты у нас еще растут, и нужно уметь контролировать такие матчи. Как до моего назначения, так и после были такие игры, в которых у нас 70% владения, но это не в счет, если ты не используешь моменты. А Рахим свои моменты использовал. Нужно, чтобы это происходило чаще», – сказал главный тренер «Челси» в эфире Sky Sports.

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kunaguero
Ответ Jaxongir Shodiev
Так-то Френк с основной задачей не вылететь справился. Видимо он и будет теперь преемником Эллардайса
Даже если бы он проиграл все матчи, все равно бы не вылетел.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jaxongir Shodiev
Так-то Френк с основной задачей не вылететь справился. Видимо он и будет теперь преемником Эллардайса
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёня Великий
После всех матчей Челси вспоминаю статью: "Энцо Фернандес - Мы новый Челси"
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elm
Великий, срочно дать контракт еще на 3 года.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Ханжин
Вся новость в заголовке? Или сайт глючит?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
не 45 минут, а весь сезон, в том числе и на лэмпарда
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aqsunqar Serikbay
Плевать на это, главное гол забили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Moby D
Агенты 007 на словах мастера..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Лямпард-мой Вест Хэмчик обязательно обгонит эту Челску
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
оптовый покупатель скудетто из турина
Френки не 45мину, а сезон Френки..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Удивлён такой слабой игре Челси при лэмпарде казалось бы освободились от Поттера, вылетели из лч, можно прибавить и побороться за топ-4, почему то лидеры команды : риз Джеймс,стерлинг,ковачич,маунт,хаверц,лофтус-чик очень снизили к себе требования.видимо проблема не только в тренере - системный кризис.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ olimbek
А ты все время хейтиш Барсу в клубных ветках. Оказывается не Барселона клуб-мем как ты сказал. Челси посмешище.
зачем ты сюда свой блауграновый середняк притащил? лучше давай будем его обсуждать на ветках бчк. сфокусируйся на челси
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий