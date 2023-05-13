Лэмпард о 2:2 с «Ноттингемом»: «Челси» играл слишком медленно в 1-м тайме. Мы потеряли 45 минут»

Фрэнк Лэмпард недоволен медлительностью «Челси» в игре с «Ноттингем Форест» (2:2).

«В первом тайме мы играли медленно. Мяч все время был у нас, а соперник, как и всегда, угрожал с помощью навесов, контратак, перехватов. Мы ожидали этого, но все же действовали слишком медленно у чужих ворот. Мы вели 2:1, но последовал длинный заброс из-за боковой – и мы пропустили.

Мы очень разочарованы тем, что начали первый тайм не так, как второй. Наш последний домашний матч, против «Брентфорда», был таким же в том плане, что мы потеряли 45 минут.

Второй гол « » – какой-то случайный заброс в штрафную. Он угрожал нам только после стандартных положений, но нашей команде надо нести ответственность за свои действия. Мы не создавали сопернику тех проблем, которые должны были, в первом тайме.

Я очень доволен , нам нужно больше таких выступлений. Некоторые футболисты у нас еще растут, и нужно уметь контролировать такие матчи. Как до моего назначения, так и после были такие игры, в которых у нас 70% владения, но это не в счет, если ты не используешь моменты. А Рахим свои моменты использовал. Нужно, чтобы это происходило чаще», – сказал главный тренер « » в эфире Sky Sports.