Тен Хаг о 2:0 с «Вулвс»: «МЮ» здорово удается делать чужих вратарей лучшими игроками матчей. Надо улучшить реализацию»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Вулверхэмптон Эрик тен Хаг Алехандро Гарначо Футбол

Эрик тен Хаг недоволен эффективностью «Манчестер Юнайтед» в атаке.

«Жизненно важная победа. Нам нужно реагировать на серьезные поражения («МЮ» проиграл дважды подряд перед этим туром – прим. Sports.ru). В тех матчах нам не хватало энергии, мы играли медленно. Сегодня нужно было победить, и мы это сделали.

Нам здорово удается делать чужих вратарей лучшими игроками матчей. Нужно улучшить реализацию.

Каждый матч сложный. Надо быть готовым к каждой игре.

Гарначо был травмирован несколько недель. Он усердно работал и сразу оказал влияние на игру. Мы уже несколько раз в этом сезоне видели, как он влияет на игру после выхода на замену», – заявил главный тренер «МЮ» в интервью Sky Sports после 2:0 с «Вулверхэмптоном».

Тен Хаг одержал 20 побед в АПЛ быстрее всех тренеров «МЮ» – за 35 игр

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10 комментариев

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Саламбек Алаев
Ну неделя отдыха точно пошла на пользу . А то 60 матчей за сезон к началу мая - это перебор
+35
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+35
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kerzhy
Лучшая новость за сегодня
+13
0
+13
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QWertY
Де Хеа досрочно получил золотую перчатку -вот главный прикол)
Спасибо защите, вернули должок испанцу, когда Смольдини его когда то лишил забив в свои)
+13
0
+13
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Артур Анадян
Хорош! Едем дальше))
+10
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krasno-siniyman
Еще бы до Антони донести, что давать пас партнеру это абсолютно нормальная реакция у игрока, а не пытаться постоянно самому решить момент
+6
-2
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Решфорд надеюсь поправится
+2
0
+2
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llolishe
Ответ QWertY
Де Хеа досрочно получил золотую перчатку -вот главный прикол) Спасибо защите, вернули должок испанцу, когда Смольдини его когда то лишил забив в свои)
Эдерсона опять уничтожили)
+3
-1
+2
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