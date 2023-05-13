Тен Хаг о 2:0 с «Вулвс»: «МЮ» здорово удается делать чужих вратарей лучшими игроками матчей. Надо улучшить реализацию»
Эрик тен Хаг недоволен эффективностью «Манчестер Юнайтед» в атаке.
«Жизненно важная победа. Нам нужно реагировать на серьезные поражения («МЮ» проиграл дважды подряд перед этим туром – прим. Sports.ru). В тех матчах нам не хватало энергии, мы играли медленно. Сегодня нужно было победить, и мы это сделали.
Нам здорово удается делать чужих вратарей лучшими игроками матчей. Нужно улучшить реализацию.
Каждый матч сложный. Надо быть готовым к каждой игре.
Гарначо был травмирован несколько недель. Он усердно работал и сразу оказал влияние на игру. Мы уже несколько раз в этом сезоне видели, как он влияет на игру после выхода на замену», – заявил главный тренер «МЮ» в интервью Sky Sports после 2:0 с «Вулверхэмптоном».
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