Тен Хаг о 2:0 с «Вулвс»: «МЮ» здорово удается делать чужих вратарей лучшими игроками матчей. Надо улучшить реализацию»

Эрик тен Хаг недоволен эффективностью «Манчестер Юнайтед» в атаке.

«Жизненно важная победа. Нам нужно реагировать на серьезные поражения («МЮ» проиграл дважды подряд перед этим туром – прим. Sports.ru). В тех матчах нам не хватало энергии, мы играли медленно. Сегодня нужно было победить, и мы это сделали.

Нам здорово удается делать чужих вратарей лучшими игроками матчей. Нужно улучшить реализацию.

Каждый матч сложный. Надо быть готовым к каждой игре.

был травмирован несколько недель. Он усердно работал и сразу оказал влияние на игру. Мы уже несколько раз в этом сезоне видели, как он влияет на игру после выхода на замену», – заявил главный тренер «МЮ» в интервью Sky Sports после 2:0 с « ».

Тен Хаг одержал 20 побед в АПЛ быстрее всех тренеров «МЮ» – за 35 игр