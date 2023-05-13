Сульшер назвал «неженками» современных игроков: «У нас были драки после неудачных матчей, в «МЮ» ненавидели проигрывать. Случись такое сегодня – ребята позовут папу, маму, агента»
Оле-Гуннар Сульшер считает, что игроки «МЮ» при Алексе Фергюсоне ментально были крепче.
«Ребята тогда были просто фантастические. Победители, которые ненавидели проигрывать. После некоторых плохих матчей были даже драки, как и положено. Нужно было встряхнуть друг друга.
Если же такое случится с сегодняшними ребятами, они позовут папу, маму, агента... Они неженки. Мало кто выжил бы в раздевалке тех времен», – сказал бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед».
чепуха.