Сульшер назвал «неженками» современных игроков: «У нас были драки после неудачных матчей, в «МЮ» ненавидели проигрывать. Случись такое сегодня – ребята позовут папу, маму, агента»

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Футбол

Оле-Гуннар Сульшер считает, что игроки «МЮ» при Алексе Фергюсоне ментально были крепче.

«Ребята тогда были просто фантастические. Победители, которые ненавидели проигрывать. После некоторых плохих матчей были даже драки, как и положено. Нужно было встряхнуть друг друга.

Если же такое случится с сегодняшними ребятами, они позовут папу, маму, агента... Они неженки. Мало кто выжил бы в раздевалке тех времен», – сказал бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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23 комментария

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Добрый Ретроград
Хе-хе) Таки да.
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Неоновый Демон
Да это в лучшем случае , а скорее всего а суд подадут и в расизме обвинят
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jexOn
В нынешнем МЮ только Бруну и Шоу судя по всему небезразличен результат. Остальным главное, чтоб зарплата капала.
+9
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Добрый Ретроград
Самое интересное, что люди были здоровее духовно и душевно и массовой жестокости (до середины нулевых) среди гомо сапиенс было в процентном соотношении намного меньше, чем сейчас. Крч, олдскул - наше всё, а не эти ваши уродские ММА для ущербных.
+6
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rej1sta
Ответ jexOn
В нынешнем МЮ только Бруну и Шоу судя по всему небезразличен результат. Остальным главное, чтоб зарплата капала.
А Лича, Варан, Каземиро?
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Кирилл Мирошниченко
Ответ Неоновый Демон
Да это в лучшем случае , а скорее всего а суд подадут и в расизме обвинят
На край скажут что еще и изнасиловали🤣 в нынешних реалиях все возможно в футболе
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ChefJhonnyMorgan
Тут в принципе дело не в Фергюсоне и МЮ, а просто раньше футбол был другим
+2
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red_devils
Ответ eRo
Лисандро - защитник уровня Рохо, ему в команде делать нечего. Варан уже по-моему ментально на пенсии, как карьеру в сборной завершил; Каземиро выиграл все что хотел, вот он точно за зарплату доигрывает.
😀😃
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Someone from Internet
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Мама Рабьо ушатала бы рыбака
Сульшер ушатал бы на своём кукане маму Рабьо вместе с самим Рабьо!
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Tazemyrat Kemalow
Это он про кринжатиной 👸👙👰🇵🇹☝️🤣
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Гусейн Магомедрасулов
Мама Рабьо ушатала бы рыбака
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Jan Paskel
Ответ А. Мостовой
сказал человек с лицом Младенца
знал бы ты какая у него вертушка
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Nickolay Lyskov
Ответ А. Мостовой
сказал человек с лицом Младенца
однако, называли его не "человек с лицом младенца", а именно что "убийца с лицом младенца".
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azimkhodjaev@icloud.com
Даа точно, еще и сравнивали холланда с тогдашнем мю или сегодняшний сити, да сегодняшний сити врядли выжим бы в те времена
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Onion
Очевидно, маникюр и прическу боятся попортить.
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Dm Kznts
Ответ eRo
Лисандро - защитник уровня Рохо, ему в команде делать нечего. Варан уже по-моему ментально на пенсии, как карьеру в сборной завершил; Каземиро выиграл все что хотел, вот он точно за зарплату доигрывает.
уровня Рохо?
чепуха.
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Spail
Ответ red_devils
😀😃
Две звезды рядом с ником это диагноз
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Иван Иванов
Таких брутальных мужиков как рой Кин или Винни Джонс сейчас не хватает в АПЛ .
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