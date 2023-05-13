Малком забил 23 гола в сезоне РПЛ. До рекорда Веретенникова – 2 мяча

Малком может побить рекорд Олега Веретенникова по голам в чемпионате России.

На счету вингера « » 23 гола в 27 матчах сезона в Мир . Рекорд по голам в чемпионате России за сезон принадлежит – он забил 25 мячей в 1995 году.

Отметим, что однажды результат Веретенникова уже был превзойден. В удлиненном сезоне-2011/12, когда команды провели по 42 матча в чемпионате, нападающий , выступавший за , забил 28 голов.

Полную статистику 26-летнего бразильца, который сегодня забил «Краснодару» (1:0, первый тайм), можно изучить здесь.