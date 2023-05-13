Малком забил 23 гола в сезоне РПЛ. До рекорда Веретенникова – 2 мяча
Малком может побить рекорд Олега Веретенникова по голам в чемпионате России.
На счету вингера «Зенита» 23 гола в 27 матчах сезона в Мир РПЛ. Рекорд по голам в чемпионате России за сезон принадлежит Олегу Веретенникову – он забил 25 мячей в 1995 году.
Отметим, что однажды результат Веретенникова уже был превзойден. В удлиненном сезоне-2011/12, когда команды провели по 42 матча в чемпионате, нападающий Сейду Думбия, выступавший за ЦСКА, забил 28 голов.
Полную статистику 26-летнего бразильца, который сегодня забил «Краснодару» (1:0, первый тайм), можно изучить здесь.
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