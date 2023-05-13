Малком забил 23 гола в сезоне РПЛ. До рекорда Веретенникова – 2 мяча

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Олег Веретенников рекорды Сейду Думбия Малком Футбол

Малком может побить рекорд Олега Веретенникова по голам в чемпионате России.

На счету вингера «Зенита» 23 гола в 27 матчах сезона в Мир РПЛ. Рекорд по голам в чемпионате России за сезон принадлежит Олегу Веретенникову – он забил 25 мячей в 1995 году.

Отметим, что однажды результат Веретенникова уже был превзойден. В удлиненном сезоне-2011/12, когда команды провели по 42 матча в чемпионате, нападающий Сейду Думбия, выступавший за ЦСКА, забил 28 голов.

Полную статистику 26-летнего бразильца, который сегодня забил «Краснодару» (1:0, первый тайм), можно изучить здесь.

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8 комментариев

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goshforever
25 мячей за 30 игр и 28 мячей за 42 - слишком разные вещи.
+39
0
+39
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Екн Лор
Вряд ли побьёт. Скорее всего улетит в отпуск, а в оставшихся играх будет дубль играть
+11
-4
+7
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Игорь М.
Ответ Иван Новиков
Впереди два матча с фармами.
с фармом в прошлом туре играли
+9
-2
+7
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Иван Петров
Наконец-то топ Россиянин форвард
+5
-4
+1
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Игорь Новиков
Ответ Иван Новиков
Впереди два матча с фармами.
Малком там вряд ли играть будет.
+2
-1
+1
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Игорь М.
Мне показалось, что был пенальти в моменте с Мозесом. Хотя и комментаторы, и Ивич, и эксперты сказали, что судья верно решил. Кто-нибудь может объяснить нормально в чём суть? Только без нытья про заговоры и т.д.
0
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