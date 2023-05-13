Хави: «Бускетс – гений. Мы теряем лучшего центрального хавбека в истории «Барсы»

Теги Барселона Ла Лига Серджи Бускетс Футбол

Хави назвал Серджи Бускетса гением.

«Бускетс – самый умный игрок, которого я когда-либо видел или с которым играл. Он гений.

Мы теряем лучшего центрального полузащитника в нашей истории. Серджи выкладывался по полной во всем, что делал на поле и за его пределами», – сказал тренер «Барселоны».

Напомним, Бускетс покинет «Барсу» по окончании сезона.

Бускетс уходит из «Барселоны». Вот галерея его великого пути
 

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14 комментариев

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Кирилл
Ответ Северный болельщик
Бускетс очень умный и один из лучших для своего времени полузащитников мира, но связка Хави-Интьеста - лучшая в истории клуба.
Вообще, как по мне, нельзя все заслуги приписывать связке Хави - Иньеста без упоминания Бускетса.

Бускетс является полноправным участником трио: он разыгрывал, подчищал, был главным связующим звеном между обороной и нападением.
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Футбол_это_жизнь
Абидель, Пеп, Пуйоль, Хави, Маскерано, Иньеста, Месси, Пике, Алвес, Бускетс вот и закончилась история той великой Барселоны которую называли Гегемоном Европы. Лучшаий состав в истории футбола.
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Игорь Климов
Хави совершенно прав!
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Северный болельщик
Бускетс очень умный и один из лучших для своего времени полузащитников мира, но связка Хави-Интьеста - лучшая в истории клуба.
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Extrim
Как стал основным в 20ть лет так им оставался на протяжении 15ти лет! Вот это я понимаю стабильность ,и класс! Не то что нынешняя школота ,которая не то что после одного сезона, а после нескольких удачных игр уже в "великие" записывает кого попало!
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Константин Юрьевич
Вообще лучший в истории, тактически сильнее него нет. Да и наверно уже не будет.
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Sevillafan
Насколько Бускетс уникальный футболист мы увидели на чемпионате Европы когда он появился в третьем туре и буквально поменял всю игру сборной
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Иван Иванов
А ведь Хави прав!
Бускетс - точно умнее Месси и всё-таки умнее Иньесты. 🤔
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h4ww7xkqkz
На ЧМ-22 Бускетс уровень показал )))
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Zakir Zakir
Ответ Константин Юрьевич
Вообще лучший в истории, тактически сильнее него нет. Да и наверно уже не будет.
понятие лучший в истории крайне субъективное
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Vinnipukh Vinni
Ответ Иван Иванов
А ведь Хави прав! Бускетс - точно умнее Месси и всё-таки умнее Иньесты. 🤔
Как это удалось измерить?
А он умнее Хави?
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