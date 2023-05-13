Хави: «Бускетс – гений. Мы теряем лучшего центрального хавбека в истории «Барсы»

Хави назвал Серджи Бускетса гением.

«Бускетс – самый умный игрок, которого я когда-либо видел или с которым играл. Он гений.

Мы теряем лучшего центрального полузащитника в нашей истории. Серджи выкладывался по полной во всем, что делал на поле и за его пределами», – сказал тренер «Барселоны».

Напомним, Бускетс покинет «Барсу» по окончании сезона.

Бускетс уходит из «Барселоны». Вот галерея его великого пути

