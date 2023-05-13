Хави: «Бускетс – гений. Мы теряем лучшего центрального хавбека в истории «Барсы»
Хави назвал Серджи Бускетса гением.
«Бускетс – самый умный игрок, которого я когда-либо видел или с которым играл. Он гений.
Мы теряем лучшего центрального полузащитника в нашей истории. Серджи выкладывался по полной во всем, что делал на поле и за его пределами», – сказал тренер «Барселоны».
Напомним, Бускетс покинет «Барсу» по окончании сезона.
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Бускетс является полноправным участником трио: он разыгрывал, подчищал, был главным связующим звеном между обороной и нападением.
Бускетс - точно умнее Месси и всё-таки умнее Иньесты. 🤔
А он умнее Хави?