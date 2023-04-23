Шмейхель о 1-м сезоне тен Хага: «В ситуации с Роналду, опозданиями Рэшфорда Эрик показал, кто главный. Он хорошо поработал и знает, чего должен добиваться «МЮ»

Петер Шмейхель высоко оценил первый сезон Эрика тен Хага во главе «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, все очень, очень хорошо. В этом сезоне ты чувствуешь, что все движется в верном направлении.

Если подумать о том, как тен Хаг показал, кто главный, в ситуации с , с опозданиями , то ощущаешь, что во главе команды тот, кто знает, чего этот клуб должен добиваться, и у него есть все необходимое для того, чтобы вести клуб вперед.

Этот клуб еще очень далек от того, чего хочет, но тренер хорошо поработал», – отметил экс-вратарь « » в эфире BBC.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол