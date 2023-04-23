Шмейхель о 1-м сезоне тен Хага: «В ситуации с Роналду, опозданиями Рэшфорда Эрик показал, кто главный. Он хорошо поработал и знает, чего должен добиваться «МЮ»
Петер Шмейхель высоко оценил первый сезон Эрика тен Хага во главе «Манчестер Юнайтед».
«Думаю, все очень, очень хорошо. В этом сезоне ты чувствуешь, что все движется в верном направлении.
Если подумать о том, как тен Хаг показал, кто главный, в ситуации с Криштиану Роналду, с опозданиями Маркуса Рэшфорда, то ощущаешь, что во главе команды тот, кто знает, чего этот клуб должен добиваться, и у него есть все необходимое для того, чтобы вести клуб вперед.
Этот клуб еще очень далек от того, чего хочет, но тренер хорошо поработал», – отметил экс-вратарь «МЮ» в эфире BBC.
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Браво