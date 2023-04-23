Шмейхель о 1-м сезоне тен Хага: «В ситуации с Роналду, опозданиями Рэшфорда Эрик показал, кто главный. Он хорошо поработал и знает, чего должен добиваться «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Петер Шмейхель Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Петер Шмейхель высоко оценил первый сезон Эрика тен Хага во главе «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, все очень, очень хорошо. В этом сезоне ты чувствуешь, что все движется в верном направлении.

Если подумать о том, как тен Хаг показал, кто главный, в ситуации с Криштиану Роналду, с опозданиями Маркуса Рэшфорда, то ощущаешь, что во главе команды тот, кто знает, чего этот клуб должен добиваться, и у него есть все необходимое для того, чтобы вести клуб вперед.

Этот клуб еще очень далек от того, чего хочет, но тренер хорошо поработал», – отметил экс-вратарь «МЮ» в эфире BBC.

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5 комментариев

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AF007
Размотать роналду в лобовом столкновении, за которым стояло полмиллиарда тиктокеров - это высший пилотаж. Не допустил ни одной ошибки.

1) сразу в личном разговоре сказал полупокеру, что не считает его незаменимым игроком

2) полупокер в слезах всё лето ищет себе новый клуб

3) новые клубы посылают полупокера в пешее эротическое

4) полупокер как побитая собака в конце августа приползает обратно на базу

5) Тен Хаг маринует полупокера на банке, но в открытую на конфликт не идет

6) полупокер срывается и демонстративно убегает в подтрибунку

7) полупокер даёт интервью моргану

8) победа Тен Хага нокаутом

Браво
+4
-4
0
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piper65
Ответ fernando torres the best
Семь Хаг
Все относительно. На фоне Челси, например, так он Одиннадцать Хаг. А на фоне Ньюкасла - да, Семь-Восемь
+1
-1
0
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