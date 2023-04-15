Тен Хаг о травмах в «МЮ»: «Игроков стартового состава у нас больше, чем 11. Это шанс для других»

Эрик тен Хаг не ищет оправданий из-за обилия травм в «Манчестер Юнайтед».

Последними выбыли из строя защитники Лисандро Мартинес и Рафаэль Варан.

«Если хочешь найти оправдания, нужно искать другой клуб. Необходимо добиваться результата, и это то, что мы требуем.

Игроков [уровня] стартового состава у нас больше, чем 11. Теперь появился шанс для других, пришло время показать себя и помочь команде.

Нужно быть готовым – вот чего мы ждем и требуем от футболистов», – сказал главный тренер « ».