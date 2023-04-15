Тен Хаг о травмах в «МЮ»: «Игроков стартового состава у нас больше, чем 11. Это шанс для других»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг не ищет оправданий из-за обилия травм в «Манчестер Юнайтед».

Последними выбыли из строя защитники Лисандро Мартинес и Рафаэль Варан.

«Если хочешь найти оправдания, нужно искать другой клуб. Необходимо добиваться результата, и это то, что мы требуем.

Игроков [уровня] стартового состава у нас больше, чем 11. Теперь появился шанс для других, пришло время показать себя и помочь команде.

Нужно быть готовым – вот чего мы ждем и требуем от футболистов», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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4 комментария

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krasno-siniyman
Ответ Андрей Хенто
Тен Хан классный тренер, но пока не научился находить баланс и правильно использовать всю обойму игроков. Очень мало проводит ротации.
Думаю, научится. Все таки это его первый сезон в одной из самой насыщенной лие в мире
А так да, обойму надо использовать шире
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Дмитрий Снегирёв
Вот интервью мужчины. Большинство бы предпочло ныть, мол у нас травмы, нам не влезет, теперь сложно выигрывать матчи
+5
-1
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Андрей Хенто
Тен Хан классный тренер, но пока не научился находить баланс и правильно использовать всю обойму игроков. Очень мало проводит ротации.
+1
0
+1
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Михаил Корж
Это шанс для Фила Джонса и Харри Магуайра!
0
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