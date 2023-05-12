Игорь Колыванов: «Вся страна просит, чтобы Мостовой попробовал себя тренером. Он прекрасно разбирается в футболе»
Игорь Колыванов готов пригласить Александра Мостового в «Текстильщик».
Ранее стало известно, что Александр Мостовой подал документы для обучения на тренера в академии РФС.
«Мостовой прекрасно разбирается в футболе. Надеюсь, он сдаст экзамены и получит лицензию. Он обязан проявить себя в футболе.
Вся страна просит, чтобы Мостовой попробовал себя в роли тренера. Просто замечательно, что на одного российского специалиста в нашем чемпионате будет больше. Он может тренировать не хуже, чем другие.
Легко взял бы его к себе напарником для старта тренерской карьеры. Мы с ним друзья. Вопрос нет. Поживем – увидим.
Совет для начинающего тренера? Быть терпеливым. В футболе бывают разные ситуации. Нужно иметь горячее сердце и холодный разум», – сказал главный тренер «Текстильщика».
-Че за бред ? Давайте я лучше начеканю 1000 раз?
Скажите уже кто-нибудь им