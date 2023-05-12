Игорь Колыванов: «Вся страна просит, чтобы Мостовой попробовал себя тренером. Он прекрасно разбирается в футболе»

Теги премьер-лига Россия Игорь Колыванов Александр Мостовой Текстильщик Футбол

Игорь Колыванов готов пригласить Александра Мостового в «Текстильщик».

Ранее стало известно, что Александр Мостовой подал документы для обучения на тренера в академии РФС.

«Мостовой прекрасно разбирается в футболе. Надеюсь, он сдаст экзамены и получит лицензию. Он обязан проявить себя в футболе.

Вся страна просит, чтобы Мостовой попробовал себя в роли тренера. Просто замечательно, что на одного российского специалиста в нашем чемпионате будет больше. Он может тренировать не хуже, чем другие.

Легко взял бы его к себе напарником для старта тренерской карьеры. Мы с ним друзья. Вопрос нет. Поживем – увидим.

Совет для начинающего тренера? Быть терпеливым. В футболе бывают разные ситуации. Нужно иметь горячее сердце и холодный разум», – сказал главный тренер «Текстильщика».

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20 комментариев

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Митя Танин
Мостовой - преподавателю академии: ты кто такой? ты где играл? тебя кто знает? я о тебе никогда не слышал!
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Доктор Верховцев
Не для того Саня 20 лет играл, чтобы экзамен сдавать!
+3
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T622222
И Кавазашвили помощником - мы не только просим это требование!
+3
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Razrubsis
Мне очень не терпится посмотреть на него на тренерском мостике. Послушать его послематчевые интервью ( особенно после проигрышей).)))
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Vatikan
А представляете Сельта рискнёт по старой памяти, назначит его, царь возьмёт чемпионат, потом ЛЧ 3 раза подряд и тут его замечает Реал! И царь такой: я ж говорил, изи!
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Ранальду с пивком
- Препод: Александр , составьте свою программу для подготовки к сезону !
-Че за бред ? Давайте я лучше начеканю 1000 раз?
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Не уверен!!
Мда, что Царь живёт в палатах - это ожидаемо. Но чтоб у него там такие соседи были....
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Кто составил коспекты Лобановского?
Ответ T622222
И Кавазашвили помощником - мы не только просим это требование!
И все это - в великий клуб, московский "Спартак"!
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Jacek Suomilinen
Ответ koljas23
Мостовой, Канчельскис и Колыванов составили бы мощнейший тренерский союз
Почти как тандем Бубнов-Ловчев.
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TheSportNik
Да вся страна хочет отправить всех подписантов 14 футболистов в Европу, Всех этих Шалимовых и компании предателей.
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Савелий Крапивкин
Вся страна просит !!!?? )))
Скажите уже кто-нибудь им
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Спартак Уокер
Он слишком крутой для этого
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razoblachitel
я лично челобитную подавал
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RealJericho
Вся страна ржет над его высказываниями от передачи до передачи, это уже почти как сериал
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Maksat Hasanow
Вся страна хочет? Хммм Очень интересно кто они такие 🤔
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Andrew Petrov
похоже "неустойки" Талалаева сподвигли даже Мостового взять удачу за вожжи😆
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koljas23
Мостовой, Канчельскис и Колыванов составили бы мощнейший тренерский союз
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Jacek Suomilinen
Скорей бы. Мы верим в тебя Александр, хлоп-хлоп!
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