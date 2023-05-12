Эмери – лучший тренер апреля в АПЛ. У его «Астон Виллы» 5 побед в 7 матчах
Унаи Эмери признан лучшим тренером апреля в АПЛ.
У «Астон Виллы», которую тренирует испанец, 5 побед, ничья и поражение в 7 матчах в апреле.
Эмери обошел в голосовании Пепа Гвардиолу («Манчестер Сити»), Роя Ходжсона («Кристал Пэлас»), Эдди Хау («Ньюкасл») и Гари О′Нила («Борнмут»).
Эмери очевидно вдохнул в клуб новую жизнь, что и было отмечено
Я помню тренера Манчини до кальчополи, начала и конца его карьеры в МС и как отобрался на последний ЧМ.
Эмери провалился в ПСЖ и Арсенале, но в целом норм работает.
PS А за пятикратного не захотел вступиться?
PS Зачем мне ваш Дзюба? И штампует победы Семак.
Эмери конечно топ тренер для средних команд. Где нет давления постоянного. Спокойно делает свою работу