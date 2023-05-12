Эмери – лучший тренер апреля в АПЛ. У его «Астон Виллы» 5 побед в 7 матчах

Теги Гари О′Нил Астон Вилла премьер-лига Англия Рой Ходжсон Пеп Гвардиола Унаи Эмери Эдди Хау Футбол

Унаи Эмери признан лучшим тренером апреля в АПЛ.

У «Астон Виллы», которую тренирует испанец, 5 побед, ничья и поражение в 7 матчах в апреле.

Эмери обошел в голосовании Пепа Гвардиолу («Манчестер Сити»), Роя Ходжсона («Кристал Пэлас»), Эдди Хау («Ньюкасл») и Гари О′Нила («Борнмут»).

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Ответ Ramin Mamedov
логика на уровне - у Сити 5 побед из 5, в том числе над Арсеналом и Ливерпулем разгромные.. что ещё надо было сделать Пепу, чтобы получить тренера месяца?
Пеп и так великий тренер, у него этих наград целая куча. А Эмери показывал в прошлом месяце шикарный результат с таким составом. Так что не будьте столь серьезны.
+45
-2
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Redmurza
Ответ Ramin Mamedov
логика на уровне - у Сити 5 побед из 5, в том числе над Арсеналом и Ливерпулем разгромные.. что ещё надо было сделать Пепу, чтобы получить тренера месяца?
А у Виллы состав уровня Сити?

Эмери очевидно вдохнул в клуб новую жизнь, что и было отмечено
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
shahmur
Дзюбиньо смущаетцо
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ramin Mamedov
логика на уровне - у Сити 5 побед из 5, в том числе над Арсеналом и Ливерпулем разгромные.. что ещё надо было сделать Пепу, чтобы получить тренера месяца?
+23
-15
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Северный болельщик
Тренера, которые в черном списке Дзюбы, как правило, очень успешны!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
shahmur
Ответ Северный болельщик
Тренера, которые в черном списке Дзюбы, как правило, очень успешны!
Карпин, Эмери, Манчини, Семак, мда уж Артемка глупый человек
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Almaz KENZHEBEKOV
Ответ Vitto
Карпин хоть что-то выиграл как тренер? Эмери, Манчини, Семак - средние тренеры.
Манчини чемпион Европы и многократный чемпион Итали и чемпион Англии, Эмери обладатель нескольких кубков Лиги Европы и они средние тренеры? ты больной?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Granero-24
Тренеришка
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman
Ответ Ramin Mamedov
логика на уровне - у Сити 5 побед из 5, в том числе над Арсеналом и Ливерпулем разгромные.. что ещё надо было сделать Пепу, чтобы получить тренера месяца?
Надо было одержать 6 побед в 5 матчах. И еще чтобы вместо обоймы Сити вышли игроки Химок
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Donald J. Trump
Ответ Ramin Mamedov
логика на уровне - у Сити 5 побед из 5, в том числе над Арсеналом и Ливерпулем разгромные.. что ещё надо было сделать Пепу, чтобы получить тренера месяца?
Ну может, Пепу стоит потренировать менее статусный клуб без бюджета в 1 млрд и попробовать с ним кого то разгромить, не?
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
в мае точно будет лэмпард
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GowardRork
Гуд ибининг!💪🏻💪🏻💪🏻
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitto
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
Манчини чемпион Европы и многократный чемпион Итали и чемпион Англии, Эмери обладатель нескольких кубков Лиги Европы и они средние тренеры? ты больной?
Поэтому я их и назвал средними, а не физруками-бездарями.
Я помню тренера Манчини до кальчополи, начала и конца его карьеры в МС и как отобрался на последний ЧМ.
Эмери провалился в ПСЖ и Арсенале, но в целом норм работает.
PS А за пятикратного не захотел вступиться?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leonid73
Ответ Vitto
Карпин хоть что-то выиграл как тренер? Эмери, Манчини, Семак - средние тренеры.
Не гуляйте с Дзюбой!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitto
Ответ Leonid73
Не гуляйте с Дзюбой!
Ненавижу Дзюбу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
57s6w79qhh
Ответ Ramin Mamedov
логика на уровне - у Сити 5 побед из 5, в том числе над Арсеналом и Ливерпулем разгромные.. что ещё надо было сделать Пепу, чтобы получить тренера месяца?
Очень радует, что логика определивших победителя явно лучше чем у тебя. Сравнивать тренера команды стоимостью в 2 лярда, и тренера команды который был на грани вылета, так себе идея конечно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
shahmur
Ответ Vitto
Карпин хоть что-то выиграл как тренер? Эмери, Манчини, Семак - средние тренеры.
Карпин стал главным тренером сборной. Тоже достижение. Манчини выиграл ЧЕ и много ещё чего. Карпин штампует победы в ЧР. Эмери лучше тренет АПЛ в апреле. А что такое дзюба?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitto
Ответ shahmur
Карпин стал главным тренером сборной. Тоже достижение. Манчини выиграл ЧЕ и много ещё чего. Карпин штампует победы в ЧР. Эмери лучше тренет АПЛ в апреле. А что такое дзюба?
Двухметровый анонсист.
PS Зачем мне ваш Дзюба? И штампует победы Семак.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Woman221b
"Обожаю" этот откровенный игнор в отношении Гвардиолы. 5 матчей, 5 побед? Плевать, отдадим тому, у кого есть ничья с поражением. В прошлом сезоне занял первое место в упорной гонке? Пофиг, отдадим тому, кто эту гонку проиграл.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leonid73
Дзюба как в воду смотрел… , но не увидел, что хотел, закомплексовал и потихоньку дал заднюю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Ждем побед в ЛЕ трижды
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Заслуженно. Эмери гениален для средних клубов. Практически со дна таблицы может запрыгнуть на 6 место за половину сезона!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gukmamop
Гуд ибенинг (с)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Если бы не Артета Астон Вилла была бы в зоне вылета
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футбол_это_жизнь
Лучший «тренеришка» наверное, так правильней!
Эмери конечно топ тренер для средних команд. Где нет давления постоянного. Спокойно делает свою работу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий