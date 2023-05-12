Эмери – лучший тренер апреля в АПЛ. У его «Астон Виллы» 5 побед в 7 матчах

Унаи Эмери признан лучшим тренером апреля в АПЛ.

У «Астон Виллы», которую тренирует испанец, 5 побед, ничья и поражение в 7 матчах в апреле.

Эмери обошел в голосовании Пепа Гвардиолу («Манчестер Сити»), Роя Ходжсона («Кристал Пэлас»), Эдди Хау («Ньюкасл») и Гари О′Нила («Борнмут»).