Гендиректор «Фонбет»: «КХЛ пытаются сравнить с НХЛ, но стоит ли это делать? У нас свой путь, история и ценности, которые интересны всему миру»

Сергей Анохин поделился мнением о сравнении КХЛ и в медийной составляющей.

– Новые слоты под спонсорские размещения позволили увеличить медиаценность клубов НХЛ на 16 млн долларов. Разве возможно увеличение медиаценности клубов без медиаактивности? Очевидно, что в НХЛ гораздо сильнее развита медиасоставляющая.

– Я бы сформулировал иначе: новые слоты под спонсорские размещения позволили клубам активировать данные слоты, которые изначально уже имели определенную медиаценность.

Если вы открываете новую категорию под спонсорство, вы непосредственно открываете определенные носители, которые это спонсорство может активировать. Например, размещение на бортах, на форме или на арене.

Каждый носитель, который имеет контакт с аудиторией, имеет медиаценность. Вы начали спонсировать клуб, разместились на рукавах и получили непосредственную ценность.

все время пытаются сравнить с НХЛ, но стоит ли это делать? У нас свой путь, своя история и свои ценности, которые всегда были интересны всему миру.

Вспомните хоккейные серии, противостояние сборных СССР и Канады, восторг североамериканских болельщиков от игры тройки Харламов, Михайлов, Петров.

Или недавний пример. В 2021 году после победы в Кубке Гагарина « », с которым очень плодотворно сотрудничаем, стал первым среди хоккейных клубов мира по сумме метрик вовлеченности в соцсетях и просмотров на YouTube, обойдя клубы НХЛ, – сказал генеральный директор букмекерской компании «Фонбет».