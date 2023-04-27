Пирс Морган: «2-е место «Арсенала» после лидерства в большей части сезона – это не успех. У всех, кто думают иначе, менталитет неудачника»
Пирс Морган не будет считать успехом 2-е место «Арсенала» в АПЛ.
«Давайте будем предельно ясны: «Арсенал», занявший второе место после того, как провел большую часть сезона на вершине АПЛ, не является успехом. Прогресс – да. Успех – нет.
Только победа – это успех. И все болельщики «Арсенала», которые думают иначе, имеют менталитет неудачника», – написал журналист и болельщик лондонского клуба в твиттере.
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2-0 к 10 минуты, игра идет, соперник раздавлен, чего ещё надо чтобы их громить?
А эти пижоны с 10 минуты пешком ходили и играли стенку в своей штрафной. Одну ошибку допустили и мертвый соперник их раздавил. После того момента они не могут прийти в себя.
Не удивлюсь если эти пижоны подарят победу мертвому Челси.
Эти пижоны упустили шансы на титул именно в матче с ВХ. А вчерашний матч даже на чудо не оставил шансов.
Никто не помнит что у Ливерпуля была смешная слабая команда в сезоне 2013-2014 и выезжала исключительно на одном человеке - все помнят Слиппи Джи и упущенный титул, также и тут