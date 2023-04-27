Пирс Морган: «2-е место «Арсенала» после лидерства в большей части сезона – это не успех. У всех, кто думают иначе, менталитет неудачника»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Пирс Морган Футбол

Пирс Морган не будет считать успехом 2-е место «Арсенала» в АПЛ.

«Давайте будем предельно ясны: «Арсенал», занявший второе место после того, как провел большую часть сезона на вершине АПЛ, не является успехом. Прогресс – да. Успех – нет.

Только победа – это успех. И все болельщики «Арсенала», которые думают иначе, имеют менталитет неудачника», – написал журналист и болельщик лондонского клуба в твиттере.

Пеп разнес «Арсенал»: отказался от ложных фулбеков, сохранил забросы на Холанда, сдержал Эдегора и Сака

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Второй это первый из проигравших©️ Айртон Сенна
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Снегирёв
Типичный глор. Пока побеждали, изрыгал желчью в сторону соперников и восхвалял команду. Как проиграли лучшей команде мира, так они резко неудачниками стали.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джейме Ланнистер
Арсенал последними тремя матчами загубил все свои успехи за 8 месяцев. Пропустить на своем поле 3 мяча от последнего места надо было постараться. Самый худший матч наверно было не вчера, а с ВХ было.
2-0 к 10 минуты, игра идет, соперник раздавлен, чего ещё надо чтобы их громить?
А эти пижоны с 10 минуты пешком ходили и играли стенку в своей штрафной. Одну ошибку допустили и мертвый соперник их раздавил. После того момента они не могут прийти в себя.
Не удивлюсь если эти пижоны подарят победу мертвому Челси.
Эти пижоны упустили шансы на титул именно в матче с ВХ. А вчерашний матч даже на чудо не оставил шансов.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий
Ну так они и есть неудачники , упустить такое преимущество , это нужно постараться. Напоминает Ньюкасл, который лидировать в 12 очков и упустил чемпионство
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ksandvankneshas
Впервые что-то дельное в этом году сказал👍
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Ответ Artem Piatkov
Ливерпуль занял 2-е место в 2019, набрав 97 очков Реал занял 2-е место в 2010, набрав 96 Есть случаи, когда 🥈 место вполне себе хороший результат Арсенал проводит достойный сезон и всех остальных конкурентов превзошёл, тут спору нет, просто стоило ли ради этого сливать ЛЕ и Кубок? В 2019 Ливерпуль ЛЧ не сливал и в итоге закончил сезон с победой
С чего ты взял что они слили кубок и ЛЕ ? Они просто по факту вылетели с этих турниров и АПЛ тут ни при чем, и это потом доказало что один матч в неделю вообще не гарантия успешной игры в чемпионате, потому что они после этого выдали свой худший отрезок в АПЛ.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gninnur esrever*
Подписываюсь под этими словами.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WebZ
Чудо не бывает , Артета одним составом хотел выиграть АПЛ , так не бывает - сломались Салиба и Томияса вот и закончилась гонка чемпионская …
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
«Аль-Наср» после МЮ, Ювентуса и Реала в карьере – это не успех. У всех, кто думают иначе, менталитет неудачника
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
v.belorussky
Лол, так Арсенал и есть неудачники. В чём противоречие-то?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Жестко
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Борис Александрович
Срочно Роналду в Арсенал! Вот уже тогда точно на 4-е вернутся (минимум)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Alex
Персонаж одиозный, но согласен на 100% тут с ним. Неважно что Сити сильнее и Арсенал кадров о не тянет на чемпиона, если титул идет в руки - его надо брать. Радоваться в таких условиях второму месту и возвращению в лч - удел лузеров.
Никто не помнит что у Ливерпуля была смешная слабая команда в сезоне 2013-2014 и выезжала исключительно на одном человеке - все помнят Слиппи Джи и упущенный титул, также и тут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джейме Ланнистер
Ответ Виталий
Ну так они и есть неудачники , упустить такое преимущество , это нужно постараться. Напоминает Ньюкасл, который лидировать в 12 очков и упустил чемпионство
Где ты видел 12 очков разницы? Было максимум 8 в первом круге и все.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий