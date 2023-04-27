Пирс Морган: «2-е место «Арсенала» после лидерства в большей части сезона – это не успех. У всех, кто думают иначе, менталитет неудачника»

Пирс Морган не будет считать успехом 2-е место «Арсенала» в АПЛ.

«Давайте будем предельно ясны: «Арсенал», занявший второе место после того, как провел большую часть сезона на вершине АПЛ, не является успехом. Прогресс – да. Успех – нет.

Только победа – это успех. И все болельщики «Арсенала», которые думают иначе, имеют менталитет неудачника», – написал журналист и болельщик лондонского клуба в твиттере.

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