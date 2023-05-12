«Спартак» готов расстаться с Классеном. Им интересуются российские клубы

«Спартак» готов расстаться с защитником Леоном Классеном.

По данным Metaratings.ru, московский клуб готов рассмотреть и трансфер, и аренду игрока с обязательным правом выкупа.

Классен может покинуть «Спартак», если пойдет на понижение зарплаты. К защитнику проявляют интерес российские клубы, но они готовы платить максимум две трети зарплаты игроку.

Напомним, Классен перешел в «Спартак» в январе 2022 года. Защитник провел 21 матч за московский клуб и не отметился результативными действиями.