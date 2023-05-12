«Спартак» готов расстаться с Классеном. Им интересуются российские клубы

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Леон Классен Футбол

«Спартак» готов расстаться с защитником Леоном Классеном.

По данным Metaratings.ru, московский клуб готов рассмотреть и трансфер, и аренду игрока с обязательным правом выкупа.

Классен может покинуть «Спартак», если пойдет на понижение зарплаты. К защитнику проявляют интерес российские клубы, но они готовы платить максимум две трети зарплаты игроку.

Напомним, Классен перешел в «Спартак» в январе 2022 года. Защитник провел 21 матч за московский клуб и не отметился результативными действиями.

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14 комментариев

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selso99
А Рыбуся продлить с повышением зп, закроет позицию, если что)))
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Спартак Уокер
Думаю продать его будет правильным решением
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Petr Denisov
Да, в Зенит продать.
+7
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OldRedWhite
Ответ Спартак Уокер
Думаю продать его будет правильным решением
За 20 тысяч евро обратно в Мюнхен-1860 это вполне реально !
Только он немец и привык считать деньги - такой зарплаты , как в Спартаке у него больше не будет никогда в жизни
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mnogokotin-
Ответ костянчик1918
Зенит сам разберутся , что забирать у своего бледно розового фарма
как там бакаев? )
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mnogokotin-
надо продавать и брать норм игрока на эту позицию
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Slava=Spartak
В смысле больше чем Спартак зарплату никто не даст ему?
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mnogokotin-
Ответ OldRedWhite
За 20 тысяч евро обратно в Мюнхен-1860 это вполне реально ! Только он немец и привык считать деньги - такой зарплаты , как в Спартаке у него больше не будет никогда в жизни
какой зп?
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OldRedWhite
Ответ mnogokotin-
какой зп?
За тарелку супа он приехал играть в Спартак , а в Третьей Бундеслиге - молочные реки и кисельные берега
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mnogokotin-
Ответ selso99
А Рыбуся продлить с повышением зп, закроет позицию, если что)))
с рыбусем скорее всего контракт разорвут )
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mnogokotin-
Ответ костянчик1918
Чемпион страны , это тебе не бледно розовый фарм .
ты не ответил ))
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