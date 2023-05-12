Финал Фонбет Кубка России могут перенести из «Лужников» на «ВТБ Арену», стадион «Нижний Новгород» или «Фишт»
Финал Фонбет Кубка России могут перенести из «Лужников».
По информации «РБ Спорт», существует вероятность переноса финала – как из-за потенциально невысокого зрительского интереса (в финале могут сыграть ЦСКА – «Краснодар» или ЦСКА – «Урал»), так и из-за ограничений по вместимости со стороны правоохранительных органов.
Среди возможных вариантов проведения финального матчах рассматриваются «ВТБ Арена», стадион «Нижний Новгород» и сочинский «Фишт».
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8 июня 2013
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