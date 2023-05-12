Финал Фонбет Кубка России могут перенести из «Лужников» на «ВТБ Арену», стадион «Нижний Новгород» или «Фишт»

Теги ЦСКА Лужники ВТБ Арена ФОНБЕТ Кубок России Олимпийский стадион Сочи Спартак Нижний Новгород Футбол

Финал Фонбет Кубка России могут перенести из «Лужников».

По информации «РБ Спорт», существует вероятность переноса финала – как из-за потенциально невысокого зрительского интереса (в финале могут сыграть ЦСКА – «Краснодар» или ЦСКА – «Урал»), так и из-за ограничений по вместимости со стороны правоохранительных органов.

Среди возможных вариантов проведения финального матчах рассматриваются «ВТБ Арена», стадион «Нижний Новгород» и сочинский «Фишт».

Перед финалом Кубка «Лужники» ограничили вместимость до 15 тысяч – из-за приказа МВД. В чем дело?

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Пушкин
Классика.
8 июня 2013
Кейсуке Хонда: не понимаю, где прячутся армейские болельщики, когда ЦСКА играет не со «Спартаком»

Так лыжный клуб не унижали даже самые злейшие соперники...хотя на правду не обижаются.
+29
-15
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей-ДК
в Туле проводите, ещё и места останутся 😂
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фантом
Сочи - наиболее логичный выбор. ЦСКА и/или "Урал" долетит на самолете, "Краснодар" примерно за то же время доедет на автобусе, ни у кого не будет существенного преимущества.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Агейкина
Ответ Саша Пушкин
Классика. 8 июня 2013 Кейсуке Хонда: не понимаю, где прячутся армейские болельщики, когда ЦСКА играет не со «Спартаком» Так лыжный клуб не унижали даже самые злейшие соперники...хотя на правду не обижаются.
На правду - нет. А болельщики только лыжного клуба не посещают в этом году? Куда то выходили?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Magico!
Ожидаемо
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Абдулов Алексей
Ответ ivannumber1
Давайте в Сочи)
В Сочи в июне и так высокий спрос на гостиницы, авиа и ЖД билеты. Болельщикам команд будет тяжело добраться и найти где жить.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivannumber1
Давайте в Сочи)
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goshish
Нижний вряд ли, там же был финал уже пару лет назад. Скорее всего, в Сочи, если в финале будет Краснодар.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dvboyz
В Химках можно, как раз антураж и вместимость подходящая, да и ЦСКА приятно будет вернуться в старый дом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Бодров
ЦСКА уже кубок взял. Куле идти смотреть суперпересупер туфту
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Эсперов
Ответ Goshish
Нижний вряд ли, там же был финал уже пару лет назад. Скорее всего, в Сочи, если в финале будет Краснодар.
Или ВТБ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
velvetdust2008
Ответ Андрей Бодров
ЦСКА уже кубок взял. Куле идти смотреть суперпересупер туфту
Этот взятый кубок сейчас с вами в одной комнате?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ganibale
Ответ velvetdust2008
Этот взятый кубок сейчас с вами в одной комнате?
Он тогда получается и у меня есть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий