Роналду вручили часы за 117 000 долларов с его изображением на открытии бутика в Саудовской Аравии

Криштиану Роналду подарили роскошные часы стоимостью больше 100 тысяч долларов.

Форвард « » посетил открытие бутика наручных часов бренда Jacob&Co в Эр-Рияде. В знак этого события , как послу бренда, вручили часы с уникальным дизайном.

Часы Heart of CR7 Baguette, инкрустированные 26 белыми бриллиантами, выполнены в ярко-зеленом цвете. На лицевой стороне изображен Роналду и его инициалы, на оборотной нанесено изображение его знаменитого празднования.

Стоимость часов – 117 000 долларов.

Фото: twitter.com/Cristiano; инстаграм Jacob&Co