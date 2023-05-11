Роналду вручили часы за 117 000 долларов с его изображением на открытии бутика в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду подарили роскошные часы стоимостью больше 100 тысяч долларов.
Форвард «Аль-Насра» посетил открытие бутика наручных часов бренда Jacob&Co в Эр-Рияде. В знак этого события Роналду, как послу бренда, вручили часы с уникальным дизайном.
Часы Heart of CR7 Baguette, инкрустированные 26 белыми бриллиантами, выполнены в ярко-зеленом цвете. На лицевой стороне изображен Роналду и его инициалы, на оборотной нанесено изображение его знаменитого празднования.
Стоимость часов – 117 000 долларов.
думаю он их продаст и купит однушку в Химках.
-Нет.
- А они есть.