Роналду вручили часы за 117 000 долларов с его изображением на открытии бутика в Саудовской Аравии

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд стиль Футбол

Криштиану Роналду подарили роскошные часы стоимостью больше 100 тысяч долларов.

Форвард «Аль-Насра» посетил открытие бутика наручных часов бренда Jacob&Co в Эр-Рияде. В знак этого события Роналду, как послу бренда, вручили часы с уникальным дизайном.

Часы Heart of CR7 Baguette, инкрустированные 26 белыми бриллиантами, выполнены в ярко-зеленом цвете. На лицевой стороне изображен Роналду и его инициалы, на оборотной нанесено изображение его знаменитого празднования.

Стоимость часов – 117 000 долларов.

Фото: twitter.com/Cristiano; инстаграм Jacob&Co

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57 комментариев

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Aleksey Novikov
какие то 10 млн. руб.
думаю он их продаст и купит однушку в Химках.
+68
-2
+66
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Aleksey Novikov
Ответ ТрактоПоктер
И будет её сдавать, на пенсии....
Глушакову за 35 тыщ
+41
-1
+40
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ТрактоПоктер
Ответ Aleksey Novikov
какие то 10 млн. руб. думаю он их продаст и купит однушку в Химках.
И будет её сдавать, на пенсии....
+23
-2
+21
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Синий туман
Пора бы уже туалетную бумагу выпускать с его изображением. Шла бы нарасхват.
+16
-1
+15
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dagerd
Ответ Теннисный абсолют
Лучший игрок 21-го века
по арабскому календарю
+23
-9
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**Iscander**
Ответ Максим Шаповалов
Кварцевые?
Монтана
+9
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**Iscander**
Вангую, скоро на Алике такие появятся за тыщу рублей.
+4
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Фут.Боль
Ответ Максим Шаповалов
Кварцевые?
На песочные точно не похожи.
+4
0
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Eziiko
Ответ rigobersong
Разрешение надо было у тебя взять?:)
Просто поражает твоя преданность:)
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Екн Лор
Стоимость часов выше, чем трансферный бюджет барсы
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Гамарджоба Генацвале
Ответ **Iscander**
Вангую, скоро на Алике такие появятся за тыщу рублей.
Алик будет утверждать, что ему Роналду лично подарил. Но за 2 тыщи по-братски продаст.
+2
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Moffo
Лучше чем тот памятник
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Синий туман
Пора бы уже туалетную бумагу выпускать с его изображением. Шла бы нарасхват.
С клубничным запахом🍓🥰
+3
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Alex-merfe
Хотели сначала за 777, но посмотрели пару матчей и урезали бюджет
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Михо
Ответ Aleksey Novikov
Глушакову за 35 тыщ
Плюс коммуналка и телефон межгород!
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Теннисный абсолют
Лучший игрок 21-го века
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Саша Казанов
Строит бизнес человек, заботясь о будущих поколениях. Респект.
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Геннадий Тимченко
Ответ Aleksey Novikov
Глушакову за 35 тыщ
берите выше - Илья Туфанович Садыгов будет в ней скрываться инкогнито от поклонников 🤣
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Сергей Ямковой
Ответ Теннисный абсолют
Лучший игрок 21-го века
Разве что до нашей эры
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Armin.97
Ответ Aleksey Novikov
Глушакову за 35 тыщ
а коммунальные?
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Bahmut
Кто-нибудь хоть один из 26 бриллиантов увидел? Я что-то не могу рассмотреть.
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MikhaL
Часы только для фанов, может найдутся такие мешки среди них.
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Злодей Спб
Бедненько, но чистенько (с)
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Трусики в крови
Я как тонкий ценитель часов(у меня их больше 10 штук разных), скажу что все часы говно кроме умных. У меня галакси вотч 4 всем советую.
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**Iscander**
Ответ Bahmut
Кто-нибудь хоть один из 26 бриллиантов увидел? Я что-то не могу рассмотреть.
- Ты их видишь?
-Нет.
- А они есть.
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