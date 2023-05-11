«Милан» уступил «Интеру» психологически, но еще может отыграться». Шевченко о дерби в полуфинале ЛЧ

Андрей Шевченко считает, что «Милан» способен отыграться в ответном матче с «Интером».

В первом полуфинале «Милан» уступил «Интеру» со счетом 0:2, пропустив на 8-й и на 11-й минутах матча.

«Милан» уступил «Интеру» психологически. В первом тайме они не смогли включиться в игру, во втором, с некоторыми изменениями и более верным настроем, у них получилось сыграть лучше.

Итог этого матча в пользу «нерадзурри», но, на мой взгляд, «дьяволы» все еще могут отыграться в ответной встрече», – сказал экс-форвард « » в интервью Prime Video.

«Интер» наказал «Милан» за безыдейность с мячом и нехватку сильных вингеров (в таком рисунке Леау пригодился бы)