«Милан» уступил «Интеру» психологически, но еще может отыграться». Шевченко о дерби в полуфинале ЛЧ
Андрей Шевченко считает, что «Милан» способен отыграться в ответном матче с «Интером».
В первом полуфинале Лиги чемпионов «Милан» уступил «Интеру» со счетом 0:2, пропустив на 8-й и на 11-й минутах матча.
«Милан» уступил «Интеру» психологически. В первом тайме они не смогли включиться в игру, во втором, с некоторыми изменениями и более верным настроем, у них получилось сыграть лучше.
Итог этого матча в пользу «нерадзурри», но, на мой взгляд, «дьяволы» все еще могут отыграться в ответной встрече», – сказал экс-форвард «Милана» в интервью Prime Video.
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Не верю, что россонери отыграются. Симоне засушит игру и на разящих контрвыпадах будет ловить соперника. Скорее всего ничья.
Тяжело играть и реально бороться на такой стадии ЛЧ, когда у тебя бегают всякие Побегы, Мессиасы, Круничи и прочие Томори.....Да еще и лучшего игрока команды нет на поле