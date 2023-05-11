«Милан» уступил «Интеру» психологически, но еще может отыграться». Шевченко о дерби в полуфинале ЛЧ

Теги Интер Милан Андрей Шевченко серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Андрей Шевченко считает, что «Милан» способен отыграться в ответном матче с «Интером».

В первом полуфинале Лиги чемпионов «Милан» уступил «Интеру» со счетом 0:2, пропустив на 8-й и на 11-й минутах матча.

«Милан» уступил «Интеру» психологически. В первом тайме они не смогли включиться в игру, во втором, с некоторыми изменениями и более верным настроем, у них получилось сыграть лучше.

Итог этого матча в пользу «нерадзурри», но, на мой взгляд, «дьяволы» все еще могут отыграться в ответной встрече», – сказал экс-форвард «Милана» в интервью Prime Video.

«Интер» наказал «Милан» за безыдейность с мячом и нехватку сильных вингеров (в таком рисунке Леау пригодился бы)

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10 комментариев

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waleri
Да, а Стамбул 2005 это тоже из области психологии?!
Не верю, что россонери отыграются. Симоне засушит игру и на разящих контрвыпадах будет ловить соперника. Скорее всего ничья.
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+7
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hrachoff
За 90 мин все может случится! случайный гол, автогол, пенальти, стандарт. Шева прав :)
+6
0
+6
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yarmuck
Милан проиграл по игре)
+4
-1
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pasmike
Больше симпатизирую в этой паре Милану, как клубу. Но честно говоря этот Интер просто лучше играет в футбол.
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geoo9
Интер был шикарен, в 1 тайме. С такой игрой они и ЛЧ взять могут
+1
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Леван Мкртчян
Психология не главное во вчерашнем матче.
Тяжело играть и реально бороться на такой стадии ЛЧ, когда у тебя бегают всякие Побегы, Мессиасы, Круничи и прочие Томори.....Да еще и лучшего игрока команды нет на поле
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Хаумачиззэфиш Шоумастгоуонович-Лондонгудбаев
На мой взгляд ,слабейший по игре полуфинал за последние лет 15,если бы было Бенфика- Наполи было бы гораздо интереснее.
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Joey Ramone
За счёт чего они могут отыграться? Что такого Милан показал вчера чтобы вообще возникла мысль о возможном отыгрыше? Смешно.
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sinkindragon@gmail.com
Ответ waleri
Да, а Стамбул 2005 это тоже из области психологии?! Не верю, что россонери отыграются. Симоне засушит игру и на разящих контрвыпадах будет ловить соперника. Скорее всего ничья.
это все же не Интер времен Моуриньо чтоб качественно сушить , я вообще давно не видел чтоб команда качественно сушила, всегда где-то ломается , особенно когда соперники очень даже равные
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Tristan...
Ответ hrachoff
За 90 мин все может случится! случайный гол, автогол, пенальти, стандарт. Шева прав :)
Пара удалений
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