«Игра «Милана» так далека от уровня полуфинала ЛЧ, что это пугает». Джеррард о 0:2 в матче с «Интером»

Теги Интер Милан Стивен Джеррард серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Сандро Тонали Футбол

Стивен Джеррард раскритиковал игру «Милана» в матче против «Интера».

Первая игра полуфинала Лиги чемпионов закончилась победой «нерадзурри» со счетом 2:0. 

«Игра «Милана» так далека от уровня полуфинала Лиги чемпионов, что это пугает. Они выглядели как шайка игроков, вышедших на поле. Они не играли коллективно. Тренер, должно быть, ломает голову». 

О втором голе «Интера»

«Сердца команды не было на поле. Тонали сыграл крайне лениво, позволив человеку убежать от него. Между двумя центральными полузащитниками не было никаких взаимоотношений, никакой коммуникации. Где коммуникация и как можно позволить кому-то пробежать прямо сквозь сердце команды?

На протяжении всех 90 минут два центральных защитника и два центральных полузащитника «Милана» были пассивными и слабыми», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля» в эфире BT Sport.

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21 комментарий

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Rio de Janeiro
Интер тоже не уровень полуфинала ЛЧ.Вообще разница в качестве футбола во вчерашнем матче по сравнению с Реал-МС была огромная
+18
-5
+13
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romanisti89
Игра Астон Виллы при Джеррарда тоже была далека от АПЛ
+4
-2
+2
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Милан 737...
Ответ Rio de Janeiro
Интер тоже не уровень полуфинала ЛЧ.Вообще разница в качестве футбола во вчерашнем матче по сравнению с Реал-МС была огромная
Полностью согласен ☝️
+4
-3
+1
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QWertY
Прав Слиппи. Интер тупо деклассировал красно черных
+5
-5
0
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tampa-bay
Сити накидал бы вчерашнему Милану 5-6 мячей как Лейпцигу, Интер еще сбавил обороты и простил в моменте со штангой
+3
-3
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Милан 737...
Великий Брэдфорд 4-0 Маню 🤣🤦‍♂️🤡...
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Милан 737...
Игра Слипи Джи против Демба Ба была просто шедевр и упущенное чемпионство за 30 лет ☝️🤦‍♂️...
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Спартак Уокер
Ну думаю Интер и Милан не тянут на победу в ЛЧ
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Евгений Кузнецов
Милан, конечно, сыграл сильно слабее Интера в этом матче, но Тонали... он реально пытался что-то изменить (как Диас, Салемакерс) - даже в штангу попал
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Милан 737...
Милан при БЮДЖЕТЕ в 50 миллионов играет в полуфинале ЛЧ а Маню при бюджете в 1 МИЛЛИАРД☝️ влетает Брэнтфорду и Ливерпулю 0-4 и 0-7 ☝️🤣🤦‍♂️🤡 ...
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QWertY
Ответ Милан 737...
Как великий Ливерпуль Деклассировал 7-0 Маню? 🤭🤦‍♂️🤡 ...
Причем тут великий МЮ, если мы говорим о втором миланском и великом Интере?
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Apol
Ответ tampa-bay
Сити накидал бы вчерашнему Милану 5-6 мячей как Лейпцигу, Интер еще сбавил обороты и простил в моменте со штангой
ага-ага, 1 закатали бы и устроили ватокат
+2
-2
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untilofend
Ответ Милан 737...
Кто бы уже говорил, как Слипи Джи поскользнулся и упустил единственное свое чемпионство за 25 лет играя в Ливерпуле ☝️🤭🤦‍♂️🤡 ...
причем тут это? тебе понравилось как играл милан?
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Андрей Хенто
Ответ Милан 737...
Кто бы уже говорил а не ты Слипи Джи ☝️🤦‍♂️...
Вы не устали каждый день создавать по одному-два аккаунта? Может пора уже соблюдать правила сайта и остепениться? Хотя Вашей фантазии можно только позавидовать, это же сколько нужно создавать новых почтовых ящиков и паролей.
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