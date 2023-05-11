«Игра «Милана» так далека от уровня полуфинала ЛЧ, что это пугает». Джеррард о 0:2 в матче с «Интером»

Стивен Джеррард раскритиковал игру «Милана» в матче против «Интера».

Первая игра полуфинала чемпионов закончилась победой «нерадзурри» со счетом 2:0.

«Игра «Милана» так далека от уровня полуфинала Лиги чемпионов, что это пугает. Они выглядели как шайка игроков, вышедших на поле. Они не играли коллективно. Тренер, должно быть, ломает голову».

О втором голе « »

«Сердца команды не было на поле. Тонали сыграл крайне лениво, позволив человеку убежать от него. Между двумя центральными полузащитниками не было никаких взаимоотношений, никакой коммуникации. Где коммуникация и как можно позволить кому-то пробежать прямо сквозь сердце команды?

На протяжении всех 90 минут два центральных защитника и два центральных полузащитника « » были пассивными и слабыми», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля» в эфире BT Sport.