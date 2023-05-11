«МЮ», «Челси» и «Тоттенхэм» интересуются Эми Мартинесом. Вратарь может уйти из «Астон Виллы» летом
Три топ-клуба АПЛ интересуются вратарем «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесом.
По информации журналиста TyC Sports Гастона Эдула, голкипер сборной Аргентины с большой вероятностью сменит клуб в июне.
В услугах 30-летнего игрока заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм», проявляющий наибольший интерес.
В 33 матчах нынешнего сезона АПЛ Мартинес 12 раз сыграл на ноль. Статистику чемпиона мира можно изучить здесь.
про МЮ - утка, надеюсь