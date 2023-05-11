«МЮ», «Челси» и «Тоттенхэм» интересуются Эми Мартинесом. Вратарь может уйти из «Астон Виллы» летом

Теги Манчестер Юнайтед Челси Астон Вилла премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Эмилиано Мартинес Футбол

Три топ-клуба АПЛ интересуются вратарем «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесом.

По информации журналиста TyC Sports Гастона Эдула, голкипер сборной Аргентины с большой вероятностью сменит клуб в июне.

В услугах 30-летнего игрока заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм», проявляющий наибольший интерес.

В 33 матчах нынешнего сезона АПЛ Мартинес 12 раз сыграл на ноль. Статистику чемпиона мира можно изучить здесь.

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38 комментариев

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red hikkikomori
Ответ Mr@k
самый обычный кипер, неплохо отбивает пенальти
значит уже лучше Де Хеа)
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dan4ez
В Тоттенхэм вряд ли перейдет. Ибо нечего будет прикладывать к паху)
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+35
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G_Batigol
Ответ Кирилл Польский
МЮ уже однажды брал одного вратаря аргентинца, героя ЧМ. Получился такой себе союз
брал бесплатно на скамейку и для запасного Ромеро был очень хорош
+7
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red hikkikomori
Ответ Любезный Коссутий
и как это ему помогает? обычный середняк, прыгающий из клуба в клуб. 178 матчей к 30 годам. топарь - не иначе 😁
таким бесполезно объяснять, у них все аргентинцы супер топы после ЧМ
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BorodachAstrakhan
Ответ Подлый Интригант
Много вратерей-чемпионов мира знаешь?
Касильяс! Бартез)
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MUKHIT
МЮ нужен Райя
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Mr@k
самый обычный кипер, неплохо отбивает пенальти
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Штаны Габора Кирая
Ответ Подлый Интригант
Много вратерей-чемпионов мира знаешь?
Ареолы и Манданда, например, тоже чемпионы мира, но чет это им не особо помогает.
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Любезный Коссутий
Ответ Подлый Интригант
у Яшина не намного больше матчей но считается легендой
Яшин в 3 раза больше матчей провел, а этот постоянно заиграл только в АВ.
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Пацанчик реальный
Ответ Любезный Коссутий
молодой, перспективный вратарь. про МЮ - утка, надеюсь
Про Челси надеюсь тоже,что-то смотрю никто из болельщиков этих клубов не горит желанием,чтобы его подписали!)
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Тюменец
В Тоттенхэме уже есть один вратарь - чемпион мира. Честно говоря это неплохо, но не так часто, как хотелось бы. Сомневаюсь, что этот классом выше, хотя и моложе, да и, честно говоря, не совсем понятно зачем ему переходить в Тоттенхэм или Челси, и зачем, вообще, уходить из явно прогрессирующей при Эмери АВ…
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Schiaff1no
Агент не зря деньги получает
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*MVP*
Ответ Подлый Интригант
Много вратерей-чемпионов мира знаешь?
лол, посмотри на процент отбитых этого гениального вратаря. только на пенальти тащил
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Нефанатик
Ответ red hikkikomori
значит уже лучше Де Хеа)
Футбол ведь только пенальти. А то, что он пропускал больше 50% ударов в створ ворот - это не важно. Главное лотерея.
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Ashan Sorokin
Он вместе с Энцо выиграл Чемпионат мира для Аргентины поэтому Маритинес удостоен лучшего клуба чем Астон Вилла
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Сергей Лимонников
Ответ BorodachAstrakhan
мне нравится!) 70 миллионов конечно) но лучше чем кепа и Негр(извините не помню как зовут (()
хуже))
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Нефанатик
Только не МЮ. У них и. Как бед хватает.
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Акира_1
Не лучше Кепы. Когда на кураже, то берут самые сложные удары, а так оба могут пропустить мемные голы из далека.
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Кирилл Польский
МЮ уже однажды брал одного вратаря аргентинца, героя ЧМ. Получился такой себе союз
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Подлый Интригант
Ответ Любезный Коссутий
Яшин в 3 раза больше матчей провел, а этот постоянно заиграл только в АВ.
Ну сравни уровень чемпионата СССР тех годов сегодняшнюю АПЛ, сейчас пиковый Яшин даже в Астон Вилле не факт что основным был.
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red hikkikomori
Ответ Нефанатик
Футбол ведь только пенальти. А то, что он пропускал больше 50% ударов в створ ворот - это не важно. Главное лотерея.
Если не очевидно что это шутка, объясняю : это шутка)
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Подлый Интригант
Ответ dan4ez
В Тоттенхэм вряд ли перейдет. Ибо нечего будет прикладывать к паху)
а как же кубок ауди
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Любезный Коссутий
молодой, перспективный вратарь.
про МЮ - утка, надеюсь
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