Три топ-клуба АПЛ интересуются вратарем «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесом.

По информации журналиста TyC Sports Гастона Эдула, голкипер сборной Аргентины с большой вероятностью сменит клуб в июне.

В услугах 30-летнего игрока заинтересованы « », « » и « », проявляющий наибольший интерес.

В 33 матчах нынешнего сезона АПЛ Мартинес 12 раз сыграл на ноль. Статистику чемпиона мира можно изучить здесь.