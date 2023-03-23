Эмилиано Мартинес о пенальти: «Бьющему можно подпрыгивать, праздновать у тебя перед лицом, танцевать, а вратари должны просто вынимать мяч из сетки и бросать им? Не понимаю этого»
Эмилиано Мартинес рассказал о своем отношении к сериям пенальти.
«Когда дело доходит до пенальти, это совсем другая игра. Здесь я против нападающего и против [другого] вратаря. Некоторые люди никогда этого не поймут, потому что они хотят, чтобы вратарь стоял на линии, прыгал за мячом и все.
Но бьющему можно подпрыгивать, замедляться перед ударом, праздновать у тебя перед лицом, скользить на коленях, танцевать. А вратари должны просто вынимать мяч из сетки и бросать его им обратно? Я этого не понимаю», – сказал голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины.
Эмилиано Мартинес не любит серии пенальти: «Это бросок монеты, 50 на 50, остается только молиться. В любой момент можно проиграть»
Но если подумать - вратарю тоже можно подпрыгивать. Замедляться перед броском. Праздновать перед лицом пробившего, скользить на коленях, танцевать. Так что отмаза довольно гнилая
Они подпрыгивает за мячом а не перед мячом.
Пусть и вратарь ход танцуют за линие
Бьющий должен забивать. Забил - молодец, следующий. Не забил и ты изгой.
Вратарь не должен с ленточки шагнуть , а тут танцы с бубном с мхатовскими паузами
Жоржиньо/Неймар/Левандовски