Эмилиано Мартинес о пенальти: «Бьющему можно подпрыгивать, праздновать у тебя перед лицом, танцевать, а вратари должны просто вынимать мяч из сетки и бросать им? Не понимаю этого»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу Эмилиано Мартинес Футбол

Эмилиано Мартинес рассказал о своем отношении к сериям пенальти.

«Когда дело доходит до пенальти, это совсем другая игра. Здесь я против нападающего и против [другого] вратаря. Некоторые люди никогда этого не поймут, потому что они хотят, чтобы вратарь стоял на линии, прыгал за мячом и все.

Но бьющему можно подпрыгивать, замедляться перед ударом, праздновать у тебя перед лицом, скользить на коленях, танцевать. А вратари должны просто вынимать мяч из сетки и бросать его им обратно? Я этого не понимаю», – сказал голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины.

Эмилиано Мартинес не любит серии пенальти: «Это бросок монеты, 50 на 50, остается только молиться. В любой момент можно проиграть»

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
То как бьют пенки Неймар и Рамос конечно лютая дичь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tomas Nepotrebko
Ответ Antony Klestoff
Согласен с ним, но одновременно не стоит и вести себя на месте вратаря как Мартинес
не стоит выигрывать ЧМ для своей страны?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Шапка Сёмина
Ответ 37old
Вратарь изначально психологически в выигрышном положении. Пропустил - ничего, это же пенальти, отбил и ты герой. Бьющий должен забивать. Забил - молодец, следующий. Не забил и ты изгой.
полевые игроки в выиграном положение. ошибься один - два раза - ничего, бывает. Вратарь ошибается - на банку до конца сезона, а может вообще выпрут из команды
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Afinogenov
Ответ Morning Again
Иногда Эмилиано слишком много в футбольных новостях, но в этом случае я полностью с ним согласен.
В том, что здесь много Мартинеса, - вообще не "заслуга" Мартинеса :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Шапка Сёмина
как вратарь скажу. Права вратарей во время пенальти очень ущемлины, предлагаю создать движение ПВВ ( Права вратарей важны )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Antony Klestoff
Согласен с ним, но одновременно не стоит и вести себя на месте вратаря как Мартинес
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Crestbook
Эмилиано Мартинес: - Бьющие пенальти при разбеге часто подпрыгивают, как козлы. Вот и я решил вести себя как козёл!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
градус ненависти
Ответ 37old
Вратарь изначально психологически в выигрышном положении. Пропустил - ничего, это же пенальти, отбил и ты герой. Бьющий должен забивать. Забил - молодец, следующий. Не забил и ты изгой.
Только забить намного больше шансов, чем отразить
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Crestbook
Козлиные прыжки бьющего не нравятся никому.

Но если подумать - вратарю тоже можно подпрыгивать. Замедляться перед броском. Праздновать перед лицом пробившего, скользить на коленях, танцевать. Так что отмаза довольно гнилая
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Ответ Morning Again
Иногда Эмилиано слишком много в футбольных новостях, но в этом случае я полностью с ним согласен.
Согласен абсолютно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я Гражданин Мира
Так бющие то не нарушает правила.
Они подпрыгивает за мячом а не перед мячом.
Пусть и вратарь ход танцуют за линие
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igbin
Ответ Этот Райола хочет денег
Эмилиано, пора за мемуары садиться. Ну а что, если грамотно к этому подойти, можно несколько томов написать. Типа: и вот решающий удар. Он подходит к мячу, я закрываю глаза, простой аргентинский юноша. Перед этим событием мои предки прошли долгий путь. И вот он, 1492 год, начало...
И, если он отобьет пенальти, то это остановит корабли Колумба и они не доберутся до Америки)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирюшенко
"Если тебя раздражают болельщики, то можно на весь мир прикладывать к яйцам награду лучшему вратарю ЧМ. Словно ты мальчик-дурачок, а не взрослый мужчина" - добавил Мартинес.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Morning Again
Иногда Эмилиано слишком много в футбольных новостях, но в этом случае я полностью с ним согласен.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
37old
Вратарь изначально психологически в выигрышном положении. Пропустил - ничего, это же пенальти, отбил и ты герой.
Бьющий должен забивать. Забил - молодец, следующий. Не забил и ты изгой.
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Думаю, надо больше прав дать вратарям, чтобы пенальти стали веселее. Их сейчас привязали строго к ленточке, но представьте, если бы им можно было выходить до линии вратарской? Было бы справедливо, учитывая как бьют Жоржиньо, Левандовски и прочие с раздражающими прыжками как кенгуру.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этот Райола хочет денег
Эмилиано, пора за мемуары садиться. Ну а что, если грамотно к этому подойти, можно несколько томов написать. Типа: и вот решающий удар. Он подходит к мячу, я закрываю глаза, простой аргентинский юноша. Перед этим событием мои предки прошли долгий путь. И вот он, 1492 год, начало...
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gornostaev
Фабио Капелло исчерпывающе выразился об этом персонаже после его перфоманса с золотой перчаткой: "Идиот!"... Много слов об этом одноклеточном говорить и не нужно...
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melmi
Я бы паузы убрал перед ударом и всякие виляния/кривляния бьющих перед ударом
Вратарь не должен с ленточки шагнуть , а тут танцы с бубном с мхатовскими паузами
Жоржиньо/Неймар/Левандовски
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Справедливо. Забивающие игроки делают шоу. Почему бы вратарям не поступать так же?
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сэйлор Мун
И даже пафосно орать SIUUUUUUUUUU! после каждой забитой пенки.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S. A.
Уж как ты празднуешь, Эмилиано...)))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Стёпин
тут он прав, особенно раздражают подпрыгивания перед ударом.
+49
-1
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад161
Ответ Hasan_072
Комментарий удален пользователем
В том что он - тигр!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hasan_072
Ответ консультант_ральф
И в чем он не прав?
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий