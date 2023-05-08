Каррагер высмеял критику Глейзеров от Невилла: «Да, это они решили ставить Вегорста десяткой, потратить 90 млн на Антони и 70 млн на 31-летнего Каземиро»
Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высмеял твит Гари Невилла о «Манчестер Юнайтед».
После поражения «Манчестер Юнайтед» от «Вест Хэма» (0:1) Невилл опубликовал твит, в котором назвал семью Глейзеров, владеющую клубом, «главным позорищем» и обвинил в уходе от ответственности.
«Да, это Глейзеры решили ставить Вегорста десяткой, потратить 90 миллионов на Антони и 70 миллионов на 31-летнего Каземиро, подписав контракт на пять лет!» – написал Каррагер, ответив на твит бывшего защитника «МЮ».
Просто система в клубах типа Челси и Сити на другом уровне была последние лет 15, пока Боули не пришел в Челси. Но Сити остались, и не факт что Челси будет долго на дне после летней перестройки.
Даже Ливерпуль выстрелил, а МЮ ни разу послу ухода Фергюсона.
Очевидно, что команде нужен тренер-доминатор типа Фергюсона/Гвардиолы, а не лысые физруки типа Тен Хаага с его дворнягами в лице Антони.
МЮ просто не привыкли и не умеют работать по системе Челси времен Абрамовича.
При Моуре команда хотя бы выглядела грозно моментами, во всем остальном МЮ главное посмешище футбола за последние 10 лет.
Те фанаты МЮ, которые будут кекать с Челси, не забывайте что за последние 10 лет вы не выиграли ничего, а Челси выиграл все несколько раз.
Каррагер конечно же этого никогда не скажет, причины более чем понятны. Он слишком предвзят в этом случае.