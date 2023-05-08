Каррагер высмеял критику Глейзеров от Невилла: «Да, это они решили ставить Вегорста десяткой, потратить 90 млн на Антони и 70 млн на 31-летнего Каземиро»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Ливерпуль Джейми Каррагер Вест Хэм премьер-лига Англия Глейзеры Ваут Вегорст соцсети ахахаха Футбол

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высмеял твит Гари Невилла о «Манчестер Юнайтед».

После поражения «Манчестер Юнайтед» от «Вест Хэма» (0:1) Невилл опубликовал твит, в котором назвал семью Глейзеров, владеющую клубом, «главным позорищем» и обвинил в уходе от ответственности.

«Да, это Глейзеры решили ставить Вегорста десяткой, потратить 90 миллионов на Антони и 70 миллионов на 31-летнего Каземиро, подписав контракт на пять лет!» – написал Каррагер, ответив на твит бывшего защитника «МЮ».

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38 комментариев

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Павел Швецов
Ну насчет Каземиро он, конечно, ляпнул. Бразилец с отрывом лучший игрок, МЮ просел, когда его дисквальнули и буксовал на старте, пока он не играл. Правда, вопрос, сколько он будет держать уровень, но здесь и сейчас это причина, по которой МЮ борется за ЛЧ до сих пор.
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Jeremy Fraser
Вот тоже никогда не понимал такие большие претензии Глейзерам. Игроки стабильно покупаются, тренерам шансы даются (того же Сульшера сколько держали), в футбольные дела не лезть (как тот же Боули), что еще надо? Может не в них все дело? Даже сейчас, пригласили тренера, которого многие фанаты мю хотели, дали ему нужные трансферы, что еще надо то? Деньгами заваливать как Сити и ПСЖ? Ну тогда 99% руководителей будут такими же или даже хуже.
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Aggrrist
Ответ Павел Швецов
Ну насчет Каземиро он, конечно, ляпнул. Бразилец с отрывом лучший игрок, МЮ просел, когда его дисквальнули и буксовал на старте, пока он не играл. Правда, вопрос, сколько он будет держать уровень, но здесь и сейчас это причина, по которой МЮ борется за ЛЧ до сих пор.
Дык проблема не в том как Каземиро сейчас играет, а то что длинный жирный контракт и жирный уплаченный трансфер за стареющего игрока, который миновал свой пик и в любой момент может просто сильно потерять уровень. И это будет помехой в приобретении качественной замены ему. Это камень в огород не игрока, а менеджмента. В том что трансфер сделан не дальновидно.
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London.is.blue
Я не понимаю, а за что фанаты МЮ критикуют Глейзеров? Денег на трансферы немерено, зарплаты самые высокие в лиге. Тренеры были разные.

Просто система в клубах типа Челси и Сити на другом уровне была последние лет 15, пока Боули не пришел в Челси. Но Сити остались, и не факт что Челси будет долго на дне после летней перестройки.
Даже Ливерпуль выстрелил, а МЮ ни разу послу ухода Фергюсона.

Очевидно, что команде нужен тренер-доминатор типа Фергюсона/Гвардиолы, а не лысые физруки типа Тен Хаага с его дворнягами в лице Антони.
МЮ просто не привыкли и не умеют работать по системе Челси времен Абрамовича.

При Моуре команда хотя бы выглядела грозно моментами, во всем остальном МЮ главное посмешище футбола за последние 10 лет.

Те фанаты МЮ, которые будут кекать с Челси, не забывайте что за последние 10 лет вы не выиграли ничего, а Челси выиграл все несколько раз.
+16
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+13
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soulsick
Ответ Aggrrist
Дык проблема не в том как Каземиро сейчас играет, а то что длинный жирный контракт и жирный уплаченный трансфер за стареющего игрока, который миновал свой пик и в любой момент может просто сильно потерять уровень. И это будет помехой в приобретении качественной замены ему. Это камень в огород не игрока, а менеджмента. В том что трансфер сделан не дальновидно.
Вернись в 2023: 31 год - это не уже "стареющий игрок". Каземиро может вполне еще пяток лет на топ-уровне отыграть. По современным стандартам можно и до 40 в футболе продержаться, компенсируя некоторую потерю в скорости опытом и правильно выбираемой позицией, как это наглядно демонстрировали и демонстрируют многие игроки 30+.
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Михо
Каземиро точно игры не портит
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Саша Белый
Ответ Velirpa
Маню ставили Вегорста десяткой?
Сегодня да
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Adamdfdgds
Ответ Ola BP
Акстись, сейчас не нулевые, когда в 30 уже на пенсию. Многие в 35 ещё спокойно играют. Каземиро максимально идеальный трансфер, потому что нормального опорника искал ещё Ферги, когда постарел Кэррик. К этому трансферу только у дураков вопросы.
Играть то можно хоть в сорок, но вопрос сколько и как. Много вы назовете 35-летних игроков полузащиты, выступающих на топ-уровне? Есть только пример уникального Модрича, играющего в Ла лиге. А в апл в топ-клубах даже до 32 редко, кто доигрывает.
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a2wai
Ответ Val Smith
Антони так дорого купили именно из-за Глэйзеров, так как пришлось на флажке брать. Каземиро шикарная сделка.
Антони купили так дорого, потому что Аякс принципиально не хотел снижать цену на игрока, и МЮ пошел на поводу у голландцев.
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Val Smith
Антони так дорого купили именно из-за Глэйзеров, так как пришлось на флажке брать. Каземиро шикарная сделка.
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a2wai
Ответ Val Smith
Ещё бы Аякс хотели его продать когда к ним на флажке пришли. Если бы Глейзери не зажали бабло, то его вполне можно было купить дешевле.
Переговоры по нему начались задолго до флажка, Аякс с самого начала не хотел игрока отпускать.
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Yakub25
Вот касательно Каземиро, конечно, ерунду сказал. Он лучший опорный в мире, МЮ очень много приобрёл с его появлением. Остальные решения разве не требования тренера? Соглашусь со мнениями, что Глейзеры покупают, кого просят, никуда не лезут, шансы всегда даются, тренерам оказывают поддержку до последнего. Странно такие замечания читать.
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Val Smith
Ответ a2wai
Переговоры по нему начались задолго до флажка, Аякс с самого начала не хотел игрока отпускать.
Насколько я помню МЮ в первый раз отказался брать его за озвученную сумму которая была меньше итоговой. А когда запахло жаренным уже в попыхах выкупили его за большую сумму на флажке.
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Максим Манчестер
Ответ Jeremy Fraser
Вот тоже никогда не понимал такие большие претензии Глейзерам. Игроки стабильно покупаются, тренерам шансы даются (того же Сульшера сколько держали), в футбольные дела не лезть (как тот же Боули), что еще надо? Может не в них все дело? Даже сейчас, пригласили тренера, которого многие фанаты мю хотели, дали ему нужные трансферы, что еще надо то? Деньгами заваливать как Сити и ПСЖ? Ну тогда 99% руководителей будут такими же или даже хуже.
Потому что когда надо бороться за игрока Глейзеры жопят деньги, п покупают в последний момент когда фанаты недовольны, и покупают кого придется, кто не борется за игрока. То есть владельцам пофиг на команду
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h4ww7xkqkz
Ну в целом брать Вегорста в МЮ было так себе затеей
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Val Smith
Ответ a2wai
Антони купили так дорого, потому что Аякс принципиально не хотел снижать цену на игрока, и МЮ пошел на поводу у голландцев.
Ещё бы Аякс хотели его продать когда к ним на флажке пришли. Если бы Глейзери не зажали бабло, то его вполне можно было купить дешевле.
+4
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Александр Калачев
Ответ Jeremy Fraser
Вот тоже никогда не понимал такие большие претензии Глейзерам. Игроки стабильно покупаются, тренерам шансы даются (того же Сульшера сколько держали), в футбольные дела не лезть (как тот же Боули), что еще надо? Может не в них все дело? Даже сейчас, пригласили тренера, которого многие фанаты мю хотели, дали ему нужные трансферы, что еще надо то? Деньгами заваливать как Сити и ПСЖ? Ну тогда 99% руководителей будут такими же или даже хуже.
Ну Глейзеры из своего кармана на мю вообще не тратят, а в тоже время Олд Траффорд просто разваливается, тренировочные базы на уровне начала 00, в тоже время, даже Ттх новые стадион с базой сделали, про арсенал, сити, челси я молчу у них это на мировом уровне
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stanvixx
Ответ Aggrrist
Дык проблема не в том как Каземиро сейчас играет, а то что длинный жирный контракт и жирный уплаченный трансфер за стареющего игрока, который миновал свой пик и в любой момент может просто сильно потерять уровень. И это будет помехой в приобретении качественной замены ему. Это камень в огород не игрока, а менеджмента. В том что трансфер сделан не дальновидно.
Ну так то не все трансферы на перспективу делаются, есть такие, как "здесь и сейчас". О будущем думать конечно надо, но сегодня то тоже надо кушац )
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Мэр Чунга-чанги
Ответ Максим Манчестер
Потому что когда надо бороться за игрока Глейзеры жопят деньги, п покупают в последний момент когда фанаты недовольны, и покупают кого придется, кто не борется за игрока. То есть владельцам пофиг на команду
За 10 лет на трансферы денег на равне с Сити потратили, а виноваты конечно Глейзеры. Спрашивать надо с того, кто за трансферы отвечает
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Ice Cold
Ответ London.is.blue
Я не понимаю, а за что фанаты МЮ критикуют Глейзеров? Денег на трансферы немерено, зарплаты самые высокие в лиге. Тренеры были разные. Просто система в клубах типа Челси и Сити на другом уровне была последние лет 15, пока Боули не пришел в Челси. Но Сити остались, и не факт что Челси будет долго на дне после летней перестройки. Даже Ливерпуль выстрелил, а МЮ ни разу послу ухода Фергюсона. Очевидно, что команде нужен тренер-доминатор типа Фергюсона/Гвардиолы, а не лысые физруки типа Тен Хаага с его дворнягами в лице Антони. МЮ просто не привыкли и не умеют работать по системе Челси времен Абрамовича. При Моуре команда хотя бы выглядела грозно моментами, во всем остальном МЮ главное посмешище футбола за последние 10 лет. Те фанаты МЮ, которые будут кекать с Челси, не забывайте что за последние 10 лет вы не выиграли ничего, а Челси выиграл все несколько раз.
Глоры маню самые смешные )))
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Yri Yrov
Ответ Aggrrist
Дык проблема не в том как Каземиро сейчас играет, а то что длинный жирный контракт и жирный уплаченный трансфер за стареющего игрока, который миновал свой пик и в любой момент может просто сильно потерять уровень. И это будет помехой в приобретении качественной замены ему. Это камень в огород не игрока, а менеджмента. В том что трансфер сделан не дальновидно.
радуйтесь что вообще опорника подписали, а то каждое лето ныли что Мю нужен опорник
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Someone from Internet
Ответ Aggrrist
Дык проблема не в том как Каземиро сейчас играет, а то что длинный жирный контракт и жирный уплаченный трансфер за стареющего игрока, который миновал свой пик и в любой момент может просто сильно потерять уровень. И это будет помехой в приобретении качественной замены ему. Это камень в огород не игрока, а менеджмента. В том что трансфер сделан не дальновидно.
Он полузащитник, а не нападающий. Так что проблема не возрасте. Посмотри хотя бы на то, как играет Модрич.
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a2wai
Покупка Каземиро даже в таком виде это один из лучших трансферов МЮ за последние лет 5.

Каррагер конечно же этого никогда не скажет, причины более чем понятны. Он слишком предвзят в этом случае.
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Aggrrist
Ответ a2wai
Покупка Каземиро даже в таком виде это один из лучших трансферов МЮ за последние лет 5. Каррагер конечно же этого никогда не скажет, причины более чем понятны. Он слишком предвзят в этом случае.
Мне кажется, справедливо судить о трансфере после хотя бы знаяимого этапа. Первые годы самые профитные для клуба, в последние Каземиро может стать дорогим чемоданом без ручек.
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Extrim
Карра как всегда тупит, то что гениальный менеджмент Ливерпуля подписал контракт с тем же 31 летним Салахом до 25го(у Каземиро да 26го) года с зарплатой 350 тыс.в неделю это успех, а вот в случае с Каземиро по его узколобому мнению провал
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