Каррагер высмеял критику Глейзеров от Невилла: «Да, это они решили ставить Вегорста десяткой, потратить 90 млн на Антони и 70 млн на 31-летнего Каземиро»

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высмеял твит Гари Невилла о «Манчестер Юнайтед».

После поражения « » от « » (0:1) опубликовал твит, в котором назвал семью Глейзеров, владеющую клубом, «главным позорищем» и обвинил в уходе от ответственности.

«Да, это решили ставить Вегорста десяткой, потратить 90 миллионов на Антони и 70 миллионов на 31-летнего Каземиро, подписав контракт на пять лет!» – написал , ответив на твит бывшего защитника «МЮ».