Новичок «Брентфорда» Ми сделал свой трансфер углеродно-нейтральным, заплатив компенсацию за выбросы углекислого газа

Новичок Бен Ми сделал свой трансфер углеродно-нейтральным.

Центральный защитник, выступавший за «Бернли», на днях бесплатно перешел в новый клуб, подписав двухлетний контракт.

Ми обычно ездит на электромобиле, но в этот раз ему пришлось ехать на бензиновой машине из дома в Большом Манчестере в западный Лондон. Причина в том, что футболист не знал, где находятся ближайшие точки зарядки в районе, где базируется его новый клуб.

Чтобы гарантировать, что выбросы, созданные его поездкой, покрыты, 32-летний игрок пожертвовал деньги организации Carbon Neutral Britain.

«Осознаю, что трансферы требуют много миль полетов и езды, поэтому хочу компенсировать свои выбросы, связанные с моим переходом. Я не идеален, но хочу внести свою лепту, чтобы сделать этот трансфер углеродно-нейтральным», – сказал Ми.

Невозможно точно определить количество выбросов, созданных в результате сделки, но Ми покрыл выбросы среднего человека в течение года. Пожертвование футболиста направят на посадку 20 деревьев в месяц и компенсацию 15 тонн углекислого газа в год.