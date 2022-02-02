«Тоттенхэм» постарается достичь нулевого уровня выбросов углерода к 2040 году. Игроки будут пить из картонных бутылок и есть деревянными столовыми приборами

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«Тоттенхэм» присоединился к инициативе ООН Race to Zero.

Цель программы – свести к нулю выбросы углерода в атмосферу. Лондонский клуб обязуется вдвое снизить уровень выбросов к 2030 году и планирует достичь нулевого уровня выбросов к 2040 году.

«Тоттенхэм» намерен полностью перейти на возобновляемые источники энергии и участвовать в программе по грамотной утилизации мусора.

Также клуб сократит использование одноразового пластика: игроки будут пить из картонных бутылок, еду им будут доставлять с деревянными столовыми приборами в упаковке, пригодной для переработки, крышки от пивных бочонков будут перерабатываться на стадионе.

Вся еда, подаваемая на стадионе, будет производиться из местных и экологически чистых продуктов, а блюда на растительной основе будут доступны во всех торговых точках и в зонах премиум-класса.

«Тоттенхэм» инвестирует значительные средства в транспортную инфраструктуру возле стадиона, запустит бесплатный автобус-шаттл для болельщиков в день матча, а также построит парковку для 180 велосипедов.

Форма игроков будет производиться из полиэфирной ткани, изготовленной из переработанных пластиковых бутылок.

 

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