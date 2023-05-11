Мхитарян признан лучшим игроком матча «Милан» – «Интер». Он забил 2-й гол «нерадзурри» на 11-й

Генрих Мхитарян признан лучшим игроком матча «Милана» и «Интера» в Лиге чемпионов.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Интер» обыграл «Милан» со счетом 2:0. УЕФА признал лучшим игроком встречи полузащитника «нерадзурри».

Мхитарян забил второй гол в ворота «Милана» на 11-й минуте матча – через три минуты после того, как Эдин Джеко открыл счет.

«Он не просто забил, но и был неудержим в центре поля. Мхитарян великолепно менялся местами с Чалханоглу в обороне и в прессинге. Невероятная точность пасов и прекрасное видение игры», – говорится в сообщении УЕФА.

Мхитарян о 2:0 с «Миланом»: «Было бы неплохо забить больше голов, но, к сожалению, мы вынуждены довольствоваться двумя. Не хочу думать, что «Интер» уже в финале»