Мхитарян признан лучшим игроком матча «Милан» – «Интер». Он забил 2-й гол «нерадзурри» на 11-й

Теги Интер Милан серия А Италия Лига чемпионов УЕФА рейтинги Генрих Мхитарян Футбол

Генрих Мхитарян признан лучшим игроком матча «Милана» и «Интера» в Лиге чемпионов.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Интер» обыграл «Милан» со счетом 2:0. УЕФА признал лучшим игроком встречи полузащитника «нерадзурри».

Мхитарян забил второй гол в ворота «Милана» на 11-й минуте матча – через три минуты после того, как Эдин Джеко открыл счет.

«Он не просто забил, но и был неудержим в центре поля. Мхитарян великолепно менялся местами с Чалханоглу в обороне и в прессинге. Невероятная точность пасов и прекрасное видение игры», – говорится в сообщении УЕФА.

Мхитарян о 2:0 с «Миланом»: «Было бы неплохо забить больше голов, но, к сожалению, мы вынуждены довольствоваться двумя. Не хочу думать, что «Интер» уже в финале»

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6 комментариев

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Михо
На голосовании Матч тв тоже лучший) они просто подсмотрели)
+13
-1
+12
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amdrive79
Да, был очень заряжен на игру, и показал очень хороший футбол
+12
0
+12
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MAX 3
Красавчик Мики
+8
0
+8
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инок
Самый лучший из армян это Генрих Мхитарян. Заслужил свою награду. Молодец!
+5
0
+5
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Joey Ramone
Пашет на поле как мама дорогая. А до него казалось что Брозовича заменить невозможно.
+4
-1
+3
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AAgha
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