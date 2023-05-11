Сазонов о стычках в «Динамо»: «Если пихаем друг другу, то хотим большего. Это хороший показатель»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Диего Лаксальт Даниил Фомин Дмитрий Скопинцев Саба Сазонов Футбол

Саба Сазонов высказался о стычках в «Динамо» во время матчей Мир РПЛ.

«Стычки между игроками «Динамо» во время матчей? Проблем нет, это эмоции. Конечно, в игре нельзя так делать, как сделал Шунин со Скопинцевым. Но они, вы сами видели, помирились, все хорошо. Это лишний раз показывает, что нам небезразличен футбол.

Давайте честно: если мы после победы над «Химками» друг другу пихаем, то, наверное, хотим большего. Это хороший показатель», — сказал защитник «Динамо».

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20 комментариев

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Мосгорсуд
Если прочитать один заголовок, можно подумать что угодно))
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Доктор Верховцев
Интересный заголовок, двусмысленный. Переходов и комментариев много соберёт. Информационная ценность «новости» очень низкая, но это нынче не главное.
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viktorpavlov70
Главное, чтобы не друг в друга
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LeoCSKA
Гачи тренировки у них какие-то
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Theodor Herzl
Единственный хороший показатель у команды в этом сезоне
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Warlock[TM]
Саба - Саба.. Это грузинская кровь говорит, не иначе. Прекращайте это, в мужском коллективе друг-другу пихать - плохая идея )
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Ка Ман
Пихали бы лучше в ворота соперника.
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Циник Петербургский
Ответ Доктор Верховцев
Интересный заголовок, двусмысленный. Переходов и комментариев много соберёт. Информационная ценность «новости» очень низкая, но это нынче не главное.
Согласен. Информационная ценность набросов Заремы, например, и вовсе ниже нуля. Существенно ниже. Информация про погоду в глухой деревушке где-нибудь в Чили и то, наверное, полезнее. Зато вовлеченность аудитории... ;)
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Кеша
Лучший пихач для вас это фанаты на базе. Иначе толку от ваших пиханий ноль.
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Максим Русаков
... когда в чужие ворота пихать не получается.
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TFP_Sports
бьет - значит любит
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Андрей Кобранов
Тебе Сазонов сколько ни пихай толку не будет , потому что тебя не научить играть в футбол !
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Roman
Ответ rigobersong
Скоро 30 лет без побед:)😀
А как же победа в ФНЛ - лучшей лиги мира?)
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Abriel
Ответ rigobersong
Скоро 30 лет без побед:)😀
много ещё на маяке жи
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Abriel
Ответ LeoCSKA
Гачи тренировки у них какие-то
кто босс качалки
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