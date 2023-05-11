Сазонов о стычках в «Динамо»: «Если пихаем друг другу, то хотим большего. Это хороший показатель»

Саба Сазонов высказался о стычках в «Динамо» во время матчей Мир РПЛ.

«Стычки между игроками «Динамо» во время матчей? Проблем нет, это эмоции. Конечно, в игре нельзя так делать, как сделал со . Но они, вы сами видели, помирились, все хорошо. Это лишний раз показывает, что нам небезразличен футбол.

Давайте честно: если мы после победы над «Химками» друг другу пихаем, то, наверное, хотим большего. Это хороший показатель», — сказал защитник «Динамо».