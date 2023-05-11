Амброзини о «Милане» и 0:2 от «Интера»: «Отсутствие Леау ощущалось явно, но результат оставляет надежду»

Массимо Амброзини считает, что «Милану» в матче с «Интером» (0:2) не хватало Рафаэла Леалу.

Команды провели первую игру 1/2 финала чемпионов.

« » заслужил победу великолепной интенсивностью игры в первом тайме.

Второй тайм оказался более сбалансированным, хотя «Милан» так и не создал значительного количества голевых моментов. Отсутствие Леау ощущалось очень явно.

Итоговый результат оставляет красно-черным надежду – еще один гол черно-синих наверняка означал бы вылет досрочно», – сказал бывший полузащитник « » и сборной Италии.