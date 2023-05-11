Амброзини о «Милане» и 0:2 от «Интера»: «Отсутствие Леау ощущалось явно, но результат оставляет надежду»

Теги Интер Милан Массимо Амброзини Лига чемпионов УЕФА Рафаэл Леау Футбол

Массимо Амброзини считает, что «Милану» в матче с «Интером» (0:2) не хватало Рафаэла Леалу.

Команды провели первую игру 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Интер» заслужил победу великолепной интенсивностью игры в первом тайме.

Второй тайм оказался более сбалансированным, хотя «Милан» так и не создал значительного количества голевых моментов. Отсутствие Леау ощущалось очень явно.

Итоговый результат оставляет красно-черным надежду – еще один гол черно-синих наверняка означал бы вылет досрочно», – сказал бывший полузащитник «Милана» и сборной Италии.

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2 комментария

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Вадим Белозёров
Крунич, Саломясо, Месиас…. Усиление в виде Ориги, Побега прости господи….. Тьяв… да мы Ильичу должны кланяться что команда в топ 4 и вышла 1/2 лиги чемпионов
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nait27
Ответ Вадим Белозёров
Крунич, Саломясо, Месиас…. Усиление в виде Ориги, Побега прости господи….. Тьяв… да мы Ильичу должны кланяться что команда в топ 4 и вышла 1/2 лиги чемпионов
ну топ 4 еще не факт, хотя очень надеюсь на это
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