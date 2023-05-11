Комличенко о еврокубках: «Сильно скучаю. Другие настроение, атмосфера, футбол – не хватает этого»
Николай Комличенко признался, что скучает по выступлениям в еврокубках.
Большую часть матчей в еврокубках форвард «Ростова» провел за чешские клубы – Комличенко выступал за «Слован» и «Млада‑Болеслав».
– Тебя уже 3,5 года нет в Чехии. Скучаешь по стране, по обстановке?
– В Чехии было классно, нам с женой нравилось. С тех пор не бывал там. Вообще, по‑моему, за границей не был, кроме выездов и со сборной.
Что касается еврокубков, конечно, скучаю по ним. Это другое настроение, атмосфера, другой футбол. Сильно скучаю, этого не хватает.
– Борьба за медали в РПЛ может мотивационно заменить еврокубки?
– Да, абсолютно. Настрой на игру всегда максимальный, 200%. Когда ты где‑то в середине таблицы – ну так, не супер максимально можешь себя настроить, хотя и должен, – сказал Комличенко.
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