Комличенко о еврокубках: «Сильно скучаю. Другие настроение, атмосфера, футбол – не хватает этого»

Теги Ростов премьер-лига Россия Николай Комличенко Матч ТВ Футбол

Николай Комличенко признался, что скучает по выступлениям в еврокубках.

Большую часть матчей в еврокубках форвард «Ростова» провел за чешские клубы – Комличенко выступал за «Слован» и «Млада‑Болеслав».

– Тебя уже 3,5 года нет в Чехии. Скучаешь по стране, по обстановке?

– В Чехии было классно, нам с женой нравилось. С тех пор не бывал там. Вообще, по‑моему, за границей не был, кроме выездов и со сборной.

Что касается еврокубков, конечно, скучаю по ним. Это другое настроение, атмосфера, другой футбол. Сильно скучаю, этого не хватает.

– Борьба за медали в РПЛ может мотивационно заменить еврокубки?

– Да, абсолютно. Настрой на игру всегда максимальный, 200%. Когда ты где‑то в середине таблицы – ну так, не супер максимально можешь себя настроить, хотя и должен, – сказал Комличенко.

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7 комментариев

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artpal
Ответ MishaFCZ
И че он много в еврокубках поиграл?
Комличенко играл за Динамо в легендарном матче против Локомотива из Тбилиси, поэтому как никто другой прочувствовал всю прелесть еврокубковых противостояний
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+11
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MishaFCZ
И че он много в еврокубках поиграл?
+7
-1
+6
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Трупейро
Как же этот парень сиял в Еврокубках
+3
0
+3
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Viktor Stepanov
Ответ MishaFCZ
И че он много в еврокубках поиграл?
Какая разница, играл же. И прочувствовал атмосферу
+1
0
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Ростовский
Ответ MishaFCZ
И че он много в еврокубках поиграл?
15 матчей в лиге Европы, 7 голов.
+1
0
+1
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artpal
Ответ Трупейро
Как же этот парень сиял в Еврокубках
Гол с пенальти Локомотиву из Тбилиси - это не шутки
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