«Интер» выиграл 6 матчей подряд с общим счетом 17:1. «Милан» уступил впервые за 10 игр

«Интер» одержал 6-ю победу подряд.

В первом полуфинальном матче чемпионов «Интер» обыграл « » со счетом 2:0.

«Нерадзурри» одержали шестую подряд победу во всех турнирах. В этих матчах « » забил в общей сложности 17 голов, пропустив лишь один – от «Лацио» (3:1).

«Милан» потерпел поражение впервые за 10 матчей. В предыдущих 9 матчах команда одержала 4 победы и 5 раз сыграла вничью. До этого матча «Милан» в последний раз проиграл в марте в домашнем матче Серии А с «Удинезе» (1:3).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.