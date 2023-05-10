«Интер» выиграл 6 матчей подряд с общим счетом 17:1. «Милан» уступил впервые за 10 игр
«Интер» одержал 6-ю победу подряд.
В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Интер» обыграл «Милан» со счетом 2:0.
«Нерадзурри» одержали шестую подряд победу во всех турнирах. В этих матчах «Интер» забил в общей сложности 17 голов, пропустив лишь один – от «Лацио» (3:1).
«Милан» потерпел поражение впервые за 10 матчей. В предыдущих 9 матчах команда одержала 4 победы и 5 раз сыграла вничью. До этого матча «Милан» в последний раз проиграл в марте в домашнем матче Серии А с «Удинезе» (1:3).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Середняков Бенфику, Порту и Милан(ещё и без Леао лол) Барселона бы вполне себе спокойно убрала в два матча. Она явно сильнее всех этих команд. Как и Интер. Как и ёще около десятка команд в Европе, все топы в другой сетке оказались хех.
А самому Интеру-то на группе действительно повезло с судейством откровенно в первой игре(отменили гол Педри, зажали чистый пеналь в конце) и вылете Араухо, Кунде, Кристенсена на игру вторую. Попользовались в итоге игрой с Пике, Гарсией и Роберто по полной - вопросов нет.
Но в целом там реально всё было тонко. Даже две ничейки устроили бы скорее Барселону, т.к. она бы лучше разницу голов на Виктории набила тупо.)
Сити и Реал это просто другой уровень , 80 на 20 где то будут шансы
позорная команда замарала все свои достижения перед любым нейтральным болельщиком.