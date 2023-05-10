«Интер» выиграл 6 матчей подряд с общим счетом 17:1. «Милан» уступил впервые за 10 игр

Теги Интер Милан серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Интер» одержал 6-ю победу подряд.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Интер» обыграл «Милан» со счетом 2:0.

«Нерадзурри» одержали шестую подряд победу во всех турнирах. В этих матчах «Интер» забил в общей сложности 17 голов, пропустив лишь один – от «Лацио» (3:1).

«Милан» потерпел поражение впервые за 10 матчей. В предыдущих 9 матчах команда одержала 4 победы и 5 раз сыграла вничью. До этого матча «Милан» в последний раз проиграл в марте в домашнем матче Серии А с «Удинезе» (1:3).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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38 комментариев

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JENNINGS
Просто напоминаю о том, что после жеребьёвки группового этапа болельщики «Барселоны» вообще не рассматривали «Интер» как конкурента за плей-офф ЛЧ🙃🙃🙃
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+67
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Football poet
Если Интер пройдет дальше, то такой Интер в рамках одного матча вполне сможет как РЕАЛ, так и СИТИ обыграть и взять кубок
+34
-2
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internazionale_nerazzurri
Хороший задел перед ответной игрой. FORZA NERAZZURRI! 💙
+22
-4
+18
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Granero-24
Моуриньо спецом отправил Джеко и Мхитаряна, чтобы помочь Интеру в ЛЧ...
+18
-1
+17
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Пацанчик реальный
Ответ JENNINGS
Просто напоминаю о том, что после жеребьёвки группового этапа болельщики «Барселоны» вообще не рассматривали «Интер» как конкурента за плей-офф ЛЧ🙃🙃🙃
Теперь «отмазка» появится!
+18
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Doug DeMuro99
Forza Inter!
+14
-5
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blaugrano
Единственный недостаток Интера - плохая реализация, которую сейчас, кажется, наладили. А так, команда без слабых мест.
+12
-3
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Екн Лор
Ответ Экспертное мнение
Просто напоминаю, если бы не наглые судейские решения против Барсы в матчах с Интером и Баварией, сейчас в финале ЛЧ играла бы Барселона с такой то сеткой)))
Лучший анекдот этого вечера
+11
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BZB
Всех интеристов с победой!
+9
-3
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Defender
Интер выиграет Ушастого , скриньте)) Индзаги кубковый победитель)
+7
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JENNINGS
Ответ Экспертное мнение
Просто напоминаю, если бы не наглые судейские решения против Барсы в матчах с Интером и Баварией, сейчас в финале ЛЧ играла бы Барселона с такой то сеткой)))
О каком финале ЛЧ идёт речь, если у Хави 1 победа в этом турнире в качестве тренера вообще, статистика против других команд просто удручающая, а в ЛЕ - вылет на первой же стадии?!
+7
-3
+4
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d.radbil
Ответ blaugrano
Единственный недостаток Интера - плохая реализация, которую сейчас, кажется, наладили. А так, команда без слабых мест.
В позиционных атаках Интер слабоват. Если против него закрыться, то у миланцев будут трудности со взломом низкого блока
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Universal1000
Ответ JENNINGS
О каком финале ЛЧ идёт речь, если у Хави 1 победа в этом турнире в качестве тренера вообще, статистика против других команд просто удручающая, а в ЛЕ - вылет на первой же стадии?!
На самом деле он прав.
Середняков Бенфику, Порту и Милан(ещё и без Леао лол) Барселона бы вполне себе спокойно убрала в два матча. Она явно сильнее всех этих команд. Как и Интер. Как и ёще около десятка команд в Европе, все топы в другой сетке оказались хех.

А самому Интеру-то на группе действительно повезло с судейством откровенно в первой игре(отменили гол Педри, зажали чистый пеналь в конце) и вылете Араухо, Кунде, Кристенсена на игру вторую. Попользовались в итоге игрой с Пике, Гарсией и Роберто по полной - вопросов нет.
Но в целом там реально всё было тонко. Даже две ничейки устроили бы скорее Барселону, т.к. она бы лучше разницу голов на Виктории набила тупо.)
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Black Wind
⬛️🟦
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Bayern1879
Говорят про мускулистый МС Гвардиолы и царя ЛЧ Реал, а выиграет Интер ❤‍🔥 Viva, Italia! 💪🏻
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Юрий Кечко
Ответ Artem89S
Не удивлюсь,если Интер возьмет ЛЧ,сейчас в конце сезона выглядят как машина для убийства,реализация топ,слабых мест вообще нет,плюс со скамейки выходят такие монстры как лукаку,короче кто там записал реал/сити в чемпионы это глупо,лично я увидел сегодня самую сильную команду в этой ЛЧ, и это интер
Ну ты видел ее на фоне средненько Милана
Сити и Реал это просто другой уровень , 80 на 20 где то будут шансы
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инок
Интер и его болел с вполне заслуженной победой!
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And Justice for All
Вот так тихой сапой Интер уже практически в финале ЛЧ. Кто бы мог об этом подумать хотя бы после ответной игры с Порто?)
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Joey Ramone
Ответ Granero-24
Моуриньо спецом отправил Джеко и Мхитаряна, чтобы помочь Интеру в ЛЧ...
Хахахаха) тогда надеюсь за это он возьмёт ЛЕ
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Извилина Заремы
Ответ Artem89S
Не удивлюсь,если Интер возьмет ЛЧ,сейчас в конце сезона выглядят как машина для убийства,реализация топ,слабых мест вообще нет,плюс со скамейки выходят такие монстры как лукаку,короче кто там записал реал/сити в чемпионы это глупо,лично я увидел сегодня самую сильную команду в этой ЛЧ, и это интер
Реализация во втором тайме была не очень, мягко говоря. Ждал, что "Милан" за это накажет, но он сегодня был совсем плох.
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Дмитрий Калашников
Ответ Artem89S
Не удивлюсь,если Интер возьмет ЛЧ,сейчас в конце сезона выглядят как машина для убийства,реализация топ,слабых мест вообще нет,плюс со скамейки выходят такие монстры как лукаку,короче кто там записал реал/сити в чемпионы это глупо,лично я увидел сегодня самую сильную команду в этой ЛЧ, и это интер
главная проблема Интера вот уже 2 год, это ужасная реализация, и это может помешать взять трофеи!
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vulturecrow
Ответ Экспертное мнение
Просто напоминаю, если бы не наглые судейские решения против Барсы в матчах с Интером и Баварией, сейчас в финале ЛЧ играла бы Барселона с такой то сеткой)))
мало занесли судьям, вот и не свистели в пользу Барсы, как раньше. странно, что так просчитались, ведь есть многолетний опыт подкупа.
позорная команда замарала все свои достижения перед любым нейтральным болельщиком.
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Hames
Ответ Artem89S
Какие шахматы,бестолковые бегунки типо грилиша?))) такой Интер их раскатает на изи
🤣
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Sanan1908
Самый важный момент включились 🖤💙
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Акира_1
Интер должны брать ЛЧ, чтоб было хоть какое-то разнообразие на фоне привычных победителей. 👍
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