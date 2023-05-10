Более 75 тысяч зрителей посетили матч «Милана» и «Интера» в ЛЧ. 10,5 млн евро от продажи билетов – рекорд итальянского футбола в еврокубках

Теги Интер Милан серия А Италия Лига чемпионов УЕФА болельщики рекорды Сан-Сиро деньги Футбол

Матч «Интера» и «Милана» в Лиге чемпионов посетили более 75 тысяч болельщиков.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, доходы от продажи билетов на первый матч полуфинала Лиги чемпионов на «Сан-Сиро» составили 10,46 миллионов евро.

Это рекордная сумма не только в истории стадиона , а также для всего итальянского футбола в еврокубках.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Интер» (0:2, второй тайм).

12 комментариев

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Фут.Боль
Нас таким не удивить! Зенит вон в последнем матче РПЛ 2 ляма поднял в лёгкую(по их же словам).
+23
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Roman
Тьфу, ерунда. Наш Зенит, судя по заявлению его директора, такие деньги зарабатывает на игре с Химками, и это притом, что билеты бесплатно раздает
+21
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MyGerodot
И это был кипящий страстями стадион.
+3
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Владислав Шевченко
Дикие люди, фан уйди на них нет
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Yuriy Chistyakov
Выходит, средняя цена билета 140€, на наши ~12 000₽
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Айрат Ситдиков
Ответ Фут.Боль
Нас таким не удивить! Зенит вон в последнем матче РПЛ 2 ляма поднял в лёгкую(по их же словам).
Вот что файнайди животворящий делает!
+1
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lazna
Ответ Gravdaar Iyaad
Комментарий удален пользователем
Нууу есть такое, да. Но мне, как неискушенному зрителю все же такой несовершенный футбол более близок)
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Velirpa
чистокровный Интер раздавил.
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Granero-24
Хороший матч прошел! Дерби есть дерби!
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Gravdaar Iyaad
Комментарий удален пользователем
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Sarumian
Ответ Roman
Тьфу, ерунда. Наш Зенит, судя по заявлению его директора, такие деньги зарабатывает на игре с Химками, и это притом, что билеты бесплатно раздает
Путиномика в действии.
Падение доходов это их рост, если смотреть под правильным углом.
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Максим Черкашин
Ответ Фут.Боль
Нас таким не удивить! Зенит вон в последнем матче РПЛ 2 ляма поднял в лёгкую(по их же словам).
И это только на котлетах в тесте.😁
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