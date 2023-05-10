Более 75 тысяч зрителей посетили матч «Милана» и «Интера» в ЛЧ. 10,5 млн евро от продажи билетов – рекорд итальянского футбола в еврокубках
Матч «Интера» и «Милана» в Лиге чемпионов посетили более 75 тысяч болельщиков.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, доходы от продажи билетов на первый матч полуфинала Лиги чемпионов на «Сан-Сиро» составили 10,46 миллионов евро.
Это рекордная сумма не только в истории стадиона , а также для всего итальянского футбола в еврокубках.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Интер» (0:2, второй тайм).
Падение доходов это их рост, если смотреть под правильным углом.