Более 75 тысяч зрителей посетили матч «Милана» и «Интера» в ЛЧ. 10,5 млн евро от продажи билетов – рекорд итальянского футбола в еврокубках

Матч «Интера» и «Милана» в Лиге чемпионов посетили более 75 тысяч болельщиков.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, доходы от продажи билетов на первый матч полуфинала чемпионов на « » составили 10,46 миллионов евро.

Это рекордная сумма не только в истории стадиона , а также для всего итальянского футбола в еврокубках.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Интер» (0:2, второй тайм).