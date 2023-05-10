«Милан» не бил в створ ворот «Интера» в 1-м тайме и уступил по ударам 5:13, владея мячом 59% времени

«Милан» не бил в створ ворот «Интера» в первом тайме матча Лиги чемпионов.

«Россонери» уступают «нерадзурри» со счетом 0:2 после первого тайма первого матча полуфинала ЛЧ. В первой половине игры «Милан» владел мячом 59% времени, а « » – 41%.

Однако игроки команды Симоне Индзаги чаще били по воротам – на их счету 13 ударов против 5 у « ». Команда Стефано Пиоли ни разу не пробила в створ ворот соперника за тайм. «Интер» нанес 3 удара в створ.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Интер».