«Милан» не бил в створ ворот «Интера» в 1-м тайме и уступил по ударам 5:13, владея мячом 59% времени

Теги Интер Милан серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Милан» не бил в створ ворот «Интера» в первом тайме матча Лиги чемпионов.

«Россонери» уступают «нерадзурри» со счетом 0:2 после первого тайма первого матча полуфинала ЛЧ. В первой половине игры «Милан» владел мячом 59% времени, а «Интер» – 41%.

Однако игроки команды Симоне Индзаги чаще били по воротам – на их счету 13 ударов против 5 у «Милана». Команда Стефано Пиоли ни разу не пробила в створ ворот соперника за тайм. «Интер» нанес 3 удара в створ. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Интер». 

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22 комментария

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Владимир Владимирович
Народ смотрите как Мхитарян себя хорошо чувствует, в свои 34 года играет в основе полуфиналиста и забивает гол. Насыщенная карьера у чувака, Шахтёр, Дортмунд, МЮ, Арсенал , Рома , Интер и везде считался звездой .
+55
-4
+51
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Андрей Хенто
Интер конечно снес Милан, как бешеный ветер в первом тайме. Очень мощно начали этот матч, Милану крупно везет, что пока счет не стал разгромным.
+31
-2
+29
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Schiaff1no
Ответ Акира_1
Милан настолько сильно держится на Леау или всегда так плох в нападение?
Да не в нападении дело, Интер просто затоптал Милан на всех участках
+26
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Екн Лор
Такой Интер мог бы дать бой Сити и Реалу
+18
-4
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Владимир Владимирович
В одном отдельном матче всякое может быть , в финале очень даже по силам такому Интеру сыграть на равне с будущим финалистом той пары
+9
0
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Сэйлор Мун
Игроки Милана это просто позорище, а не футболисты. Сонные, вялые, мяча бояться. Такое чувство что вышли договорняк с Лечче или Специей катать. Просто нулячие. Интер переиграл их по всем параметрам. Тонали это ужас ходячий, уровень Брешии, в центре абсолютная дыра. Раз за разом проваливается.

Ну а то что во время стандарта двухметрового Джеко держит метр с кепкой Калабрия, это просто тактический крах тренерского штаба. Почему Калабрия, а не Жиру или Кьер?
+7
0
+7
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kokakoka
Ответ Artem Piatkov
После развала СССР больше всего среди пост-совестких футболистов себя проявили: 1. Шевченко 2. Мхитарян 3. Аршавин На мой субъективный взгляд именно таков рейтинг Дальше уже можно отметить Аленичева, Тимощука и Глеба, но это уже вкусовщина
Я бы Каладзе выше Аршавина поставил
+9
-2
+7
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Акира_1
Милан настолько сильно держится на Леау или всегда так плох в нападение?
+5
0
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Artem Piatkov
Ответ Владимир Владимирович
Народ смотрите как Мхитарян себя хорошо чувствует, в свои 34 года играет в основе полуфиналиста и забивает гол. Насыщенная карьера у чувака, Шахтёр, Дортмунд, МЮ, Арсенал , Рома , Интер и везде считался звездой .
После развала СССР больше всего среди пост-совестких футболистов себя проявили:

1. Шевченко
2. Мхитарян
3. Аршавин

На мой субъективный взгляд именно таков рейтинг
Дальше уже можно отметить Аленичева, Тимощука и Глеба, но это уже вкусовщина
+8
-3
+5
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Arthurino
Ответ Владимир Владимирович
Народ смотрите как Мхитарян себя хорошо чувствует, в свои 34 года играет в основе полуфиналиста и забивает гол. Насыщенная карьера у чувака, Шахтёр, Дортмунд, МЮ, Арсенал , Рома , Интер и везде считался звездой .
Два лучших футболиста с постсовка сегодня на Сан-Сиро
+4
-1
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джинн
Пиоли видно сегодня решил в Гвардиолу сыграть, поставить в опорку Крунича, на Цапа Бенареса, слева Салемакерса а справа Диаса, интересно он кого пытался запутать.
Понятно что атака Милана на Леао завязана, но тут Пиоли конечно конкретно начудил, Милан чудом ещё пару голов не пропустил, центральная зона у Милана просто отсутствует, там Интер бьёт спокойно, разыгрывает и так далее.
Будет чудо если один отыграем и с приемлемым счётом на вторую игру выйдем, но всё идёт к тому что пропустим ещё 1-2 гола и второй матч будет формальностью.
+3
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whereissuso
Ответ Акира_1
Милан настолько сильно держится на Леау или всегда так плох в нападение?
Настолько. В нападении кроме него никого нет. Жиру не создает сам себе, Диас играет один матч из 10
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Акира_1
Ответ Schiaff1no
Да не в нападении дело, Интер просто затоптал Милан на всех участках
Ну даже при этом у них могли бы быть хоть какие-то подоходы в атаке и удары, а тут просто ничего нет. Даже становится непонятно, каким образом такая команда попала в полуфинал.
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Pb-SE
А ведь играли на своем поле. Сложно представить, как они сыграют у Интера в гостях.
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Schiaff1no
Ответ Акира_1
Ну даже при этом у них могли бы быть хоть какие-то подоходы в атаке и удары, а тут просто ничего нет. Даже становится непонятно, каким образом такая команда попала в полуфинал.
Были лучше всех соперников, что тут еще скажешь. Интер то не шибко сильнее, но слабые стороны Милана прекрасно знает и использует.
Голы прям флешбечные, дырка в центре как в недавнем дерби, Калабриа кроет самого опасного человека в штрафной... Пиоли он файр конечно, но такое то можно проработать
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FNT
Ответ Artem Piatkov
После развала СССР больше всего среди пост-совестких футболистов себя проявили: 1. Шевченко 2. Мхитарян 3. Аршавин На мой субъективный взгляд именно таков рейтинг Дальше уже можно отметить Аленичева, Тимощука и Глеба, но это уже вкусовщина
Глеб, может, повыше Шавы стоит. 9 уверенных сезонов в топ-чемпионатах, игра за два топ-клуба, даже если в Барсе не получилось, играл в финале ЛЧ, выигрывал Ла Лигу (пусть и игроком ротации). Посерьезнее карьера, мне кажется.
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Artem Piatkov
Ответ kokakoka
Я бы Каладзе выше Аршавина поставил
Забыл про Каладзе, действительно
Всё таки с Миланом 2 победы в ЛЧ и с киевским Динамо 1/2
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Pb-SE
Ответ giant
Шева один из лидеров того Милана и его лучший бомбардир. Брал Серию А (ещё ту, топовую), брал ЛЧ, также был ещё один финал ЛЧ, Золотой мяч как игрок Милана и... Глеб! выигравший Ла Лигу игроком ротации выше него?
Думаю, там была речь про Шаву (Аршавин), а не Шеву
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FNT
Ответ giant
Шева один из лидеров того Милана и его лучший бомбардир. Брал Серию А (ещё ту, топовую), брал ЛЧ, также был ещё один финал ЛЧ, Золотой мяч как игрок Милана и... Глеб! выигравший Ла Лигу игроком ротации выше него?
ШАвы. Аршавина. :)
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