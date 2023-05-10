«Милан» не бил в створ ворот «Интера» в 1-м тайме и уступил по ударам 5:13, владея мячом 59% времени
«Милан» не бил в створ ворот «Интера» в первом тайме матча Лиги чемпионов.
«Россонери» уступают «нерадзурри» со счетом 0:2 после первого тайма первого матча полуфинала ЛЧ. В первой половине игры «Милан» владел мячом 59% времени, а «Интер» – 41%.
Однако игроки команды Симоне Индзаги чаще били по воротам – на их счету 13 ударов против 5 у «Милана». Команда Стефано Пиоли ни разу не пробила в створ ворот соперника за тайм. «Интер» нанес 3 удара в створ.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Интер».
Ну а то что во время стандарта двухметрового Джеко держит метр с кепкой Калабрия, это просто тактический крах тренерского штаба. Почему Калабрия, а не Жиру или Кьер?
1. Шевченко
2. Мхитарян
3. Аршавин
На мой субъективный взгляд именно таков рейтинг
Дальше уже можно отметить Аленичева, Тимощука и Глеба, но это уже вкусовщина
Понятно что атака Милана на Леао завязана, но тут Пиоли конечно конкретно начудил, Милан чудом ещё пару голов не пропустил, центральная зона у Милана просто отсутствует, там Интер бьёт спокойно, разыгрывает и так далее.
Будет чудо если один отыграем и с приемлемым счётом на вторую игру выйдем, но всё идёт к тому что пропустим ещё 1-2 гола и второй матч будет формальностью.
Голы прям флешбечные, дырка в центре как в недавнем дерби, Калабриа кроет самого опасного человека в штрафной... Пиоли он файр конечно, но такое то можно проработать
Всё таки с Миланом 2 победы в ЛЧ и с киевским Динамо 1/2