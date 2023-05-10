Эдин Джеко вышел на второе место в списке самых возрастных бомбардиров плей-офф ЛЧ.

Нападающий « » открыл счет в матче против « » в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (2:0, первый тайм). Босниец отличился в возрасте 37 лет и 54 дней.

Только Райан Гиггз забивал в плей-офф этого турнира в более зрелом возрасте – на момент матча с «Шальке» в 2011 году (2:0) экс-игроку «Манчестер Юнайтед» было 37 лет и 148 дней.

забил третий мяч за итальянские клубы в полуфиналах чемпионов. Больше только у Алессандро Дель Пьеро – 5.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Интер».