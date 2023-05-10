Джеко забил «Милану» в 37 лет и 54 дня. Только Гиггз забивал в плей-офф ЛЧ, будучи старше

Теги Интер Милан Райан Гиггз Алессандро Дель Пьеро серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Эдин Джеко Футбол

Эдин Джеко вышел на второе место в списке самых возрастных бомбардиров плей-офф ЛЧ.

Нападающий «Интера» открыл счет в матче против «Милана» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (2:0, первый тайм). Босниец отличился в возрасте 37 лет и 54 дней.

Только Райан Гиггз забивал в плей-офф этого турнира в более зрелом возрасте – на момент матча с «Шальке» в 2011 году (2:0) экс-игроку «Манчестер Юнайтед» было 37 лет и 148 дней.

Джеко забил третий мяч за итальянские клубы в полуфиналах Лиги чемпионов. Больше только у Алессандро Дель Пьеро – 5.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Интер». 

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17 комментариев

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Андрей Хенто
Красавец, в борьбе смог изловчиться и просто без шансов вколотил мяч в девятку.
+15
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JENNINGS
Молодец, Эдин! Забил в своём стиле: просто и красиво! Босниец безусловно топовый нападающий, давно доказавший свою состоятельность!
Один из немногих футболистов, для которых возраст - всего лишь цифра
+7
-2
+5
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Адиль Канатов
Ответ Партизанен
Джеко - Русский Дзюба))
Скорее боснийский дзюба)
+7
-2
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cektor
Ждём ответ Жиру ))
+4
-4
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А.Э.РАСИМ
Игры с участием Милана отличный повод увидеть ветеранов футбола, вчерашних кумиров.....
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Седьмой лепесток
И это в 37 лет...
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Павел Колесников
Сити вчера примерно так же хотело начать, наверное. Но не вышло
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Давид Agabekyan
Ответ Злой Руся
А с каких пор перестали давать карточки за симуляцию ?? как то я пропустил этот момент
У Тонали спроси
+2
-2
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kaimussen
Ответ Давид Agabekyan
У Тонали спроси
Да там и те, и другие симулируют. Я удивляюсь, что до сих пор в равных составах играют.
0
0
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Давид Agabekyan
Ответ А.Э.РАСИМ
Игры с участием Милана отличный повод увидеть ветеранов футбола, вчерашних кумиров.....
Только в Милане таких 2. И один из них на трибуне
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-1
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Дмитрий Бобко
Ответ Виталий Ан
Уровень игры даже не средний( брака в обычных передачах не позволительно огромное количество). И это про Интер. А Милан вообще на матч не приехал что ли? И кто то из них будет в финале. Это просто позорно такой футбол показывать в полуфинале ЛЧ.
Тут вообще про возраст Джеко и его гол. При чем тут твой коммент?
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