Пол Мерсон: «Если «Сити» пройдет «Реал» и не победит «Милан» или «Интер» в финале, он никогда не выиграет Лигу чемпионов»

Теги Интер Милан Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Пол Мерсон Футбол

Пол Мерсон считает, что победитель пары «Реал» – «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов.

«Если «Манчестер Сити» пройдет «Реал» по сумме двух матчей, а потом не обыграет «Милан» или «Интер» в финале, он никогда не выиграет Лигу чемпионов.

Футбол – забавная игра, но все будут шокированы, если победитель этой пары в итоге не поднимет над головой трофей», – сказал бывший форвард «Арсенала» до первого полуфинала.

Вчера «Реал» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1).

Сегодня «Милан» примет «Интер». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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50 комментариев

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Любезный Коссутий
ох уж это пренебрежительное отношение к сопернику 🤷‍♂️
"всего лишь какие-то Милан/Интер"
ну-ну, поглядим
+58
-7
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nurlan-zenit
Нужно еще Реал пройти)
+43
-4
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Андрей Хенто
У Мерсона есть только клубы АПЛ и все остальные, полное неуважение к миланским грандам. В одном отдельном взятом матче может произойти, что угодно.
+22
-2
+20
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DolJun
скрестили пальцы чтобы сити не прошел реал) все же приятнее будет видеть финал условный милан-реал, а не милан-тюрпен
+31
-19
+12
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zzzeeerrrooo
Ответ Любезный Коссутий
ох уж это пренебрежительное отношение к сопернику 🤷‍♂️ "всего лишь какие-то Милан/Интер" ну-ну, поглядим
Милан мертвый Челси отвозил
+16
-4
+12
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Эмран Ибрагимов
Ответ zzzeeerrrooo
Милан мертвый Челси отвозил
Ну и где теперь Челси,а где Милан?
+7
0
+7
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Том Мунтян
Ответ Romanian_Daddy
Комментарий удален модератором
Классический брит. Как и 🤡 Каррагер. У них там вообще свой мирок)
+6
0
+6
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Adilet Abdyramanov
Ответ hompos
пройдем не беспокойся
Ты игрок Сити?
+8
-3
+5
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f0rmoceft
Главное стабильность - скажет Пеп
+6
-1
+5
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JealousNobody
Как из одного следует другое, вообще непонятно. У человека проблемы с базовой логикой.
+4
0
+4
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!!!Bata!!!
Так же как и Англия должна была выиграть у Италии в финале, говорили они)
+3
0
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llolishe
Челси-Сити финал ЛЧ сколько пепоглорок тут ныло про мощь Сити

В итоге-победа Челси на тотальном классе-Сити один опасный момент создал за весь матч
+4
-2
+2
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snegoviq
Ответ Adilet Abdyramanov
Ты игрок Сити?
тренер
+2
0
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Футбол, хоккей итд
Морган, ты за всех не отвечай.😉 Если Милан выйдет в финал, и обыграет в нем Реал/МС, то я не буду удивлён, а приму это как - закономерность!😋
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1skandeR
Лишь бы набросить на вентилятор
+2
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Разрыв Пуканов
Ответ zzzeeerrrooo
Милан мертвый Челси отвозил
слушай, ну а Реал мертвая Жирона отвозила. Так правды не найдешь, согласись? Вырывать из контекста какие-то матчи и на их основе делать общую аналитику - это удел школьников.
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rigobersong
Милан и Интер не такой уж и сброд, каким его выставляют в этой ЛЧ, что одни, что другие в одном матче могут выиграть. В составе есть топ игроки вроде Леау и Мартинеса которые в одиночку могут решать исходы матчей, так что не списывал бы прям их в финале со счетов:) А у Мерсона просто ментальность Арсенальская:)
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Судоплатов
"никогда не говори никогда"
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Али Алиев
Ответ JealousNobody
Как из одного следует другое, вообще непонятно. У человека проблемы с базовой логикой.
Скорее всего так и будет.Если Сити в этом году не возмет лч то наверное никогда и не возмет. Прав он.
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Любезный Коссутий
Ответ zzzeeerrrooo
Милан мертвый Челси отвозил
тогда Челси был не мертвый.

и да, мелкие детали, типа пол-примаверы в 1-й игре, и красная Томори во начале 2-й, конечно не могут служить оправданием, но и отрицать их влияние глупо.
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Sobaka666
Ответ Бухгалтер2021
сити клуб без истории.такие в финале не нужны
Че твои прогнозы сбылись? Реал дёрнул сити?)
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Спартак Уокер
Странный тип
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Артём Сергеев
шикарный расклад был бы
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Fernando313
Ответ Али Алиев
Скорее всего так и будет.Если Сити в этом году не возмет лч то наверное никогда и не возмет. Прав он.
а почему никогда , это на чем основано? думаете сити попытки оставит или резко слабым станет
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Мистер Блин
финал это игра нервов в первую очередь , мастерство там на втором плане. нервы и самоотдача на первом. финал всегда непредсказуем.
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