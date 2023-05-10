Пол Мерсон: «Если «Сити» пройдет «Реал» и не победит «Милан» или «Интер» в финале, он никогда не выиграет Лигу чемпионов»
Пол Мерсон считает, что победитель пары «Реал» – «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов.
«Если «Манчестер Сити» пройдет «Реал» по сумме двух матчей, а потом не обыграет «Милан» или «Интер» в финале, он никогда не выиграет Лигу чемпионов.
Футбол – забавная игра, но все будут шокированы, если победитель этой пары в итоге не поднимет над головой трофей», – сказал бывший форвард «Арсенала» до первого полуфинала.
Вчера «Реал» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1).
Сегодня «Милан» примет «Интер». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.
"всего лишь какие-то Милан/Интер"
ну-ну, поглядим
В итоге-победа Челси на тотальном классе-Сити один опасный момент создал за весь матч
и да, мелкие детали, типа пол-примаверы в 1-й игре, и красная Томори во начале 2-й, конечно не могут служить оправданием, но и отрицать их влияние глупо.