Пол Мерсон: «Если «Сити» пройдет «Реал» и не победит «Милан» или «Интер» в финале, он никогда не выиграет Лигу чемпионов»

Пол Мерсон считает, что победитель пары «Реал» – «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов.

«Если «Манчестер Сити» пройдет «Реал» по сумме двух матчей, а потом не обыграет « » или «Интер» в финале, он никогда не выиграет .

Футбол – забавная игра, но все будут шокированы, если победитель этой пары в итоге не поднимет над головой трофей», – сказал бывший форвард «Арсенала» до первого полуфинала.

Вчера « » дома сыграл вничью с « » (1:1).

Сегодня «Милан» примет « ». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.