Тьерри Анри: «Де Брюйне – самый умный игрок из всех, кого я видел. Он делает нечто инопланетное»
Тьерри Анри включил Кевина де Брюйне в число самых умных футболистов мира.
«Сегодня он проявил себя. Не думаю, что он сыграл отлично, но гол забил важный.
Должен сказать, что я со многими игроками пересекался, играл вместе с некоторыми из величайших, как и против.
И я думаю, что у Кевина лучший мозг из тех, что я видел. Честно говоря, я порой вообще не понимаю, о чем он думает, он выглядит так, как будто вообще не с нами в этот момент. И это чуть ли не проблема, потому что мы не на его уровне.
Думаю, что он самый умный футболист из всех, кого я видел. По мышлению лучше нет никого. Я работал с ним в сборной Бельгии, из-за этого я люблю его еще немножко больше, потому что видел, что он делал на тренировках и во время матчей.
Он перфекционист и невероятный футболист. Я все еще думаю о том, что я увидел, это нечто инопланетное», – сказал бывший член тренерского штаба сборной Бельгии в эфире CBS Sports.
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Самой сильной стороной Де Брюйне я считаю это шикарный удар с двух ног,такое могут только Сон и Кейн,а так Кевин будет в зале славы АПЛ однозначно.
В целом подобные рассуждения тянут на "раньше трава была зеленее", сравнение кого-либо с КДБ уж точно не тянет на опускание лол.
Я бы назвал его лучшим игроком в истории АПЛ в принципе, но это вкусовщина.
А про мозг - согласен.
Очень тяжелый, умный, энергозатратный футбол от КДБ. На такое способны единицы в мире, или даже в истории.
Десятки прошлого с такой интенсивностью выплевывали бы легкие к 30 минуте. Так как десяткам прошлого можно было даже не бегать без мяча.
Так что да, Анри прав. КДБ исключительно умный футболист. В плане скорости мышления на поле феномен.
А ни какие не удары с двух ног.
Тот же Марез тоже отлично умеет бить с двух ног.