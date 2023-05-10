Тьерри Анри: «Де Брюйне – самый умный игрок из всех, кого я видел. Он делает нечто инопланетное»

Тьерри Анри включил Кевина де Брюйне в число самых умных футболистов мира.

«Сегодня он проявил себя. Не думаю, что он сыграл отлично, но гол забил важный.

Должен сказать, что я со многими игроками пересекался, играл вместе с некоторыми из величайших, как и против.

И я думаю, что у лучший мозг из тех, что я видел. Честно говоря, я порой вообще не понимаю, о чем он думает, он выглядит так, как будто вообще не с нами в этот момент. И это чуть ли не проблема, потому что мы не на его уровне.

Думаю, что он самый умный футболист из всех, кого я видел. По мышлению лучше нет никого. Я работал с ним в сборной Бельгии, из-за этого я люблю его еще немножко больше, потому что видел, что он делал на тренировках и во время матчей.

Он перфекционист и невероятный футболист. Я все еще думаю о том, что я увидел, это нечто инопланетное», – сказал бывший член тренерского штаба сборной Бельгии в эфире CBS Sports.

Де Брюйне признан лучшим игроком матча «Реал» – «Ман Сити». Он сравнял счет во 2-м тайме дальним ударом