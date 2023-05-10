Тьерри Анри: «Де Брюйне – самый умный игрок из всех, кого я видел. Он делает нечто инопланетное»

Теги Тьерри Анри Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Лига чемпионов УЕФА Кевин де Брюйне Футбол

Тьерри Анри включил Кевина де Брюйне в число самых умных футболистов мира.

«Сегодня он проявил себя. Не думаю, что он сыграл отлично, но гол забил важный.

Должен сказать, что я со многими игроками пересекался, играл вместе с некоторыми из величайших, как и против.

И я думаю, что у Кевина лучший мозг из тех, что я видел. Честно говоря, я порой вообще не понимаю, о чем он думает, он выглядит так, как будто вообще не с нами в этот момент. И это чуть ли не проблема, потому что мы не на его уровне.

Думаю, что он самый умный футболист из всех, кого я видел. По мышлению лучше нет никого. Я работал с ним в сборной Бельгии, из-за этого я люблю его еще немножко больше, потому что видел, что он делал на тренировках и во время матчей.

Он перфекционист и невероятный футболист. Я все еще думаю о том, что я увидел, это нечто инопланетное», – сказал бывший член тренерского штаба сборной Бельгии в эфире CBS Sports.

Де Брюйне признан лучшим игроком матча «Реал» – «Ман Сити». Он сравнял счет во 2-м тайме дальним ударом

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45 комментариев

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StarsAndArrows
Бергкамп,Месси,Иньеста,Зидан...это так сходу вспомнил с кем непосредственно играл Анри,и говорить такое я хз.
Самой сильной стороной Де Брюйне я считаю это шикарный удар с двух ног,такое могут только Сон и Кейн,а так Кевин будет в зале славы АПЛ однозначно.
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Виктор Никитин
КДБ слишком часто глупо теряет мяч чтобы быть самым умным игроком из тех кого видел Анри
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Булат Кошкимбаев
Ответ Висита Эльмурзаев
Зиден техничней, но в плане пасов и видение поля - Кевин покруче будет.
Ну конечно) Зидан в одиночку всю Бразилию укатал. А Де Брюйне в сборной просто тень себя.
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Эксперимент
Ответ Виктор Никитин
КДБ слишком часто глупо теряет мяч чтобы быть самым умным игроком из тех кого видел Анри
Тебе то лучше знать, чем самому Анри
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orange_shadow
Ответ Виктор Никитин
КДБ слишком часто глупо теряет мяч чтобы быть самым умным игроком из тех кого видел Анри
Он делает много обостряющих передач, отсюда потери, но тем он и прекрасен, что не ссыт отдать туда, куда другие и не смотрят даже
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Александр Рабонов
Ответ Булат Кошкимбаев
Ну конечно) Зидан в одиночку всю Бразилию укатал. А Де Брюйне в сборной просто тень себя.
Так и де брейне в 18 году бразилии 2 гола положил)
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Михо
Зидан
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Владимир Владимирович
Иньеста ещё был умным игроком. Кстати он рановато мне кажется ушёл из Барсы, мог ещё попылить
+7
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Born is the King
Очень крутое шоу на CBS Golazo. Карагер, Мика Ричардс и Анри вместе с ведущей Кейт Абдо делают зрелище
+6
0
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onsigne
Ответ Иван Иванов
Жёстко Анри опустил Хави, Иньесту и Бускетса. Ок, Месси считать не будем, он всё-таки всё делает больше на природном даре, чем на интеллекте. Но Иньеста и Хави всё же были умнее КДБ. КДБ не умеет контролировать темп игры, он умеет только обострять игру. Так что такой футболист априори не может считаться самым умным футболистом. О, точно! Ещё ведь Зидан есть. Анри явно лукавит и себе, и всем остальным. И Зидан, и Хави, и Иньеста были умнее Де Брюйне.
КДБ времен 100-очкового Сити чуть не шестерку играл и был в топе по передачам за матч в лиге, он был одним из тех кто диктовал темп игры той команды. Потом тяжелая травма, де-факто почти весь пропущенный сезон, Сити учился играть без него и к такой глубинной роли Кевин так и не вернулся. Ну а зачем ? Рыжий поиграл в глубине - 6, 8, ложная 8, на флангах, на флангах атаки и даже в роли ложной девятки смотрелся хорошо. Если подобный универсализм при высочайшем уровне игры не показатель ума футболиста, то что вообще тогда показатель.
В целом подобные рассуждения тянут на "раньше трава была зеленее", сравнение кого-либо с КДБ уж точно не тянет на опускание лол.
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Кино Музыка
Похвала от игравшего с Хави и Иньестой дорогого стоит. Им было легче, интеллект той Барсы держался на нескольких игроках, там и Месси участвовал. Кевин ведет игру сам, остальные в качестве исполнителей. Качественных, но не более.
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Ярый член
Анри бредит что ли,человек играл с ХавиИьестой-самой совершенной формой футбола,игроками победителями по жизни чего не скажешь об ,,умнейшем" КДБ который ушастого никак не выиграет
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London.is.blue
КДБ лучший игрок самой доминирующей команды в истории АПЛ. Это уже о многом говорит.
Я бы назвал его лучшим игроком в истории АПЛ в принципе, но это вкусовщина.

А про мозг - согласен.
Очень тяжелый, умный, энергозатратный футбол от КДБ. На такое способны единицы в мире, или даже в истории.

Десятки прошлого с такой интенсивностью выплевывали бы легкие к 30 минуте. Так как десяткам прошлого можно было даже не бегать без мяча.

Так что да, Анри прав. КДБ исключительно умный футболист. В плане скорости мышления на поле феномен.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Владимир Владимирович
Иньеста ещё был умным игроком. Кстати он рановато мне кажется ушёл из Барсы, мог ещё попылить
Насколько я помню, там здоровье начало подводить и Андрес не захотел становиться обузой. И Барса тяжело пережила этот уход, не только из-за отсутствия самого Иньесты, но из-за глупых попыток найти ему прямую замену. А это, по сути, невозможно, ибо подобных игроков не штампуют в академиях, это штучный товар💎
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Евгений Лифшиц
Ответ Black Phoenix
Анри лукавит же. Он играл с пиковым Месси в самом расцвете сил в знаменитой дрим-тим Гвардиолы. P.S Одним из самых умных я КДБ готов признать, но самым умным - спорно. Очень спорно.
и сюда месси приплели 🤣 🤣 🤣
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mr_ h2o
Анри статью про Крооса на спортсе ни читал что ли? А так конечно очевидно, что Кевин супертоп
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singsinner2
Ответ Black Phoenix
Анри лукавит же. Он играл с пиковым Месси в самом расцвете сил в знаменитой дрим-тим Гвардиолы. P.S Одним из самых умных я КДБ готов признать, но самым умным - спорно. Очень спорно.
разница в том что кдб действительно думает на поле, а лео (похоже) играет на инстинктах, как и полагается гению
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Emma Nevskaia
Ответ Born is the King
Очень крутое шоу на CBS Golazo. Карагер, Мика Ричардс и Анри вместе с ведущей Кейт Абдо делают зрелище
всем смешно, кроме Мика 😅
+1
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окечуква
Мне кажется эта инопланетность еще и в том заключается, что с виду КДБ - простецкий, будто немного стеснительный увалень. А потом он начинает играть в футбол и тебе остаётся просто восхищаться. Он из тех, кого большинство оценит постфактум, когда мы не сможем видеть его играющим раз, а то и пару раз в неделю.
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Gizatov Adil
а Модрич и Кросс вчера в другом месте играли что ли?
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forward1988
Пирло,Скоулз,Иньеста,Хави,Редондо вот это реально умные футболисты а де брюйне не пришел к одному месту рукав
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Emma Nevskaia
КДБ шикарный 🧡
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Гильяно
Ответ Булат Кошкимбаев
Ну конечно) Зидан в одиночку всю Бразилию укатал. А Де Брюйне в сборной просто тень себя.
КДБ затащил для своей сборной бронзу ЧМ 18, не пару с Азаром.
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Born is the King
Ответ Emma Nevskaia
всем смешно, кроме Мика 😅
Да они там все веселятся)
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A.B.W.
Ответ StarsAndArrows
Бергкамп,Месси,Иньеста,Зидан...это так сходу вспомнил с кем непосредственно играл Анри,и говорить такое я хз. Самой сильной стороной Де Брюйне я считаю это шикарный удар с двух ног,такое могут только Сон и Кейн,а так Кевин будет в зале славы АПЛ однозначно.
Самая сильная торона КДБ это супер точные передачи на скорости. На любое расстояние, с любой силой, с любой закруткой и т.д.

А ни какие не удары с двух ног.
Тот же Марез тоже отлично умеет бить с двух ног.
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