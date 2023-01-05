«Барса» хочет подписать защитника «Айнтрахта» Ндика бесплатно летом. Он впечатлил каталонцев в очных матчах ЛЕ

Теги Айнтрахт Франкфурт Милан Ювентус бундеслига Германия Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Эван Ндика Футбол

«Барселона» хочет подписать защитника «Айнтрахта» Эвана Ндика.

Каталонский клуб всерьез заинтересован в 23-летнем защитнике, которого можно подписать бесплатно летом, пишет Sport1.de.

Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Кроше еще не потерял надежду на продление контракта с Ндика. Вариант с уходом француза из «Айнтрахта» зимой не рассматривается.

Отмечается, что Эван произвел сильное впечатление на представителей «Барселоны» во время матчей между клубами в Лиге Европы в прошлом сезоне.

Интерес к 23-летнему защитнику также проявляют английские клубы, «Ювентус» и «Милан».

В этом сезоне футболист провел 15 матчей в Бундеслиге. Его статистику можно найти здесь.

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10 комментариев

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DolJun
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опять фк мем стоит с протянутой рукой) при чем на уровне клубов лч уже все откровенно смеются лапорте в лицо, так что пора возвращаться на свой реальный уровень)
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Alar Asus
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Экономия на трансфере ведёт к увеличению зарплатной ведомости. Они там всем зарплаты режут, как они хотят привести игрока на высокую зп ? Ндика не дурак надеюсь чтобы повестить на сказки каталонского леса
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Holy Diver
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Ну и зачем ему идти на понижение?
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nobrainnopain
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Ответ Parce
Уж лучше чем тратить запредельные суммы и быть на 9 месте
Особенно когда даже незапредельных сумм нет)
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Parce
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Ответ nobrainnopain
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Уж лучше чем тратить запредельные суммы и быть на 9 месте
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Артём Сергеев
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Бчк больше чем солянка свободных агентов
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nobrainnopain
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Оператор Дзюбы
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По такой логике им можно кого-нибудь и из "интерсити" взять
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Ллб
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Шведский синдром.
Нет такого синдрома. Попробуйте еще раз , начав с родины Карлсона
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Karl0709
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Опять очередной француз.
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ARIGAMI ARIGAMI
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Шведский синдром.
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