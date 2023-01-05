«Барса» хочет подписать защитника «Айнтрахта» Ндика бесплатно летом. Он впечатлил каталонцев в очных матчах ЛЕ
«Барселона» хочет подписать защитника «Айнтрахта» Эвана Ндика.
Каталонский клуб всерьез заинтересован в 23-летнем защитнике, которого можно подписать бесплатно летом, пишет Sport1.de.
Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Кроше еще не потерял надежду на продление контракта с Ндика. Вариант с уходом француза из «Айнтрахта» зимой не рассматривается.
Отмечается, что Эван произвел сильное впечатление на представителей «Барселоны» во время матчей между клубами в Лиге Европы в прошлом сезоне.
Интерес к 23-летнему защитнику также проявляют английские клубы, «Ювентус» и «Милан».
В этом сезоне футболист провел 15 матчей в Бундеслиге. Его статистику можно найти здесь.
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