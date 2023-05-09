Жиру о «Милане»: «Отличная возможность выиграть ЛЧ. Мне 37, но я мотивирован сильнее, чем когда-либо»

Теги Интер Милан Манчестер Сити Реал Мадрид серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Оливье Жиру Футбол

Оливье Жиру считает, что «Милан» способен выиграть Лигу чемпионов.

«Сейчас я мотивирован сильнее, чем когда-либо. Считаю, это отличная возможность выиграть Лигу чемпионов. Мне 37 лет, но я мотивирован так же, как юный парень.

Дерби – это всегда особенный матч. Я горжусь «Миланом» и надеюсь, что мы добьемся чего-то замечательного завтра», – сказал форвард «Милана» накануне игры с «Интером».

«Никого нельзя недооценивать. На таком уровне даже мельчайшие детали влияют на исход. Мы амбициозны и хотим верить в победу. Мы знаем, что способны выиграть, но нужно идти шаг за шагом. Посмотрим, что там будет у «Реала» и «Манчестер Сити», но сейчас мы сосредоточены на «Интере».

«Милан» – особенный клуб. В прошлом году я не мог просить о большем, чем скудетто. Я горжусь тем, что делает наша команда», – добавил француз.

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27 комментариев

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Мари Хуан
Ответ Analjinn
Мяч круглый, поле квадратное — всякое бывает, надо биться, вдруг в финале пропрутся.
поле не квадратное))
+16
-1
+15
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zzzeeerrrooo
Ответ Сергей Орлов
Возможность-то есть, только шансов нет)
Шансы есть всегда тем более в одном матче
+13
-2
+11
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deadjoker
Ну Милан это реал на минималках, поэтому могут в одном матче и сотворить магию
+6
0
+6
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Analjinn
Мяч круглый, поле квадратное — всякое бывает, надо биться, вдруг в финале пропрутся.
+4
0
+4
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Алексей Счастливцев
Все кто не шарит в футболе считает, что итальянцы аутсайдеры в финале)
+5
-1
+4
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Сергей Орлов
Возможность-то есть, только шансов нет)
+7
-5
+2
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Виталий Ан
Ответ David Aprasidze
Итальянцы выясняют кто из них проиграет в финале
Разыгрывают лучшие билеты на финал.))
+2
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zzzeeerrrooo
Ответ Павел Варламов
Интер пройдите сначала а потом об одном матче говорите
Я за Сити и Интер
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rigobersong
Ответ Lavinka
ЗМ у Жиру есть ?
Так я и говорю, пиарили зубастика и давали ему награды за то, что он в лазарете был:)) По сути один заслуженный ЗМ после феноменального сезона в Барселоне:))
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Lavinka
Ответ rigobersong
Роналдо9 Чемпион Мира ✅ Лучший бомбардир сборной❌ Победитель ЛЧ❌ Жиру Чемпион Мира✅ Лучший бомбардир сборной✅ Победитель ЛЧ✅ Очередное доказательство того, что роналдо9 был распиарен, и в то время из него просто сделали звезду:) А сейчас настоящих легенд футбола как Жиру недооценивают!:)
ЗМ у Жиру есть ?
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Шарафат Дадашов
Ответ Алексей Счастливцев
Все кто не шарит в футболе считает, что итальянцы аутсайдеры в финале)
Итальянцы, всегда доказывали обратное. Совершенно верно!!!
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Saniya Islamhan
Ответ Мари Хуан
поле не квадратное))
Забей, он прогуливал геомотрию
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Виталий Ан
Ответ Мари Хуан
поле не квадратное))
Мяч не круглый а шарообразный ))
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Бабайка Бабаяра
Ответ David Aprasidze
Итальянцы выясняют кто из них проиграет в финале
Откуда такая уверенность?
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Eziiko
Ответ mancity111
Его жалеть не нужно. Он уже и ЧМ, и ЛЧ выигрывал
И что? Вторая победа была бы ничем не хуже первой
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mancity111
Ответ Eziiko
Если выйдут в финал и проиграют, то очень жалко будет Жиру,так как проиграть финал и ЛЧ и ЧМ в один сезон обидно наверное
Его жалеть не нужно. Он уже и ЧМ, и ЛЧ выигрывал
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din@mic
Ибрагимоаич...)
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waleri
Да, но у "Интера" тоже повышенная мотивация вернуть долг 20-летней давности и прорваться в финал.
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XAST
Если Милан выйдет в Финал то он выиграет ,а сесли интер то нет
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Бухгалтер2021
сначала Реал
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Eziiko
Если выйдут в финал и проиграют, то очень жалко будет Жиру,так как проиграть финал и ЛЧ и ЧМ в один сезон обидно наверное
+3
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