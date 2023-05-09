Жиру о «Милане»: «Отличная возможность выиграть ЛЧ. Мне 37, но я мотивирован сильнее, чем когда-либо»

Оливье Жиру считает, что «Милан» способен выиграть Лигу чемпионов.

«Сейчас я мотивирован сильнее, чем когда-либо. Считаю, это отличная возможность выиграть Лигу чемпионов. Мне 37 лет, но я мотивирован так же, как юный парень.

Дерби – это всегда особенный матч. Я горжусь «Миланом» и надеюсь, что мы добьемся чего-то замечательного завтра», – сказал форвард « » накануне игры с «Интером».

«Никого нельзя недооценивать. На таком уровне даже мельчайшие детали влияют на исход. Мы амбициозны и хотим верить в победу. Мы знаем, что способны выиграть, но нужно идти шаг за шагом. Посмотрим, что там будет у « » и « », но сейчас мы сосредоточены на « ».

«Милан» – особенный клуб. В прошлом году я не мог просить о большем, чем скудетто. Я горжусь тем, что делает наша команда», – добавил француз.