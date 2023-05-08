Матч «Милан» – «Интер» в ЛЧ обслужит испанец Хиль Мансано
УЕФА назначил арбитров на матч «Милан» – «Интер».
Итальянские команды проведут первую игру полуфинала Лиги чемпионов 10 мая. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
Главный судья: Хесус Хиль Мансано, ассистенты – Диего Барберо Севилья, Анхель Невадо Родригес, резервный арбитр – Хосе Мария Санчес Мартинес, ВАР – Хуан Мартинес Мунуэра, АВАР – Алехандро Эрнандес Эрнандес (все – Испания).
Блин это как спортмена первого разряда в уличной драке против гопника поставить. Да спортсмен сильнее, выносливее, обученнее, не пьёт не курит - но гопник всё равно возьмёт своё отожмет телефон. Дьявол задушит змею. Форза Милан. Финал Милан-Реал.
А вот Интер порвать как в кубке может, потому что Интер мощней, они попытаются смять Милан в определенных отрезках матча, получится или нет это вопрос случая.