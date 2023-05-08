Матч «Милан» – «Интер» в ЛЧ обслужит испанец Хиль Мансано

Теги Интер Милан серия А Италия Лига чемпионов УЕФА судьи Алехандро Эрнандес Эрнандес Хесус Хиль Мансано Анхель Невадо Родригес Хосе Мария Санчес Мартинес Хуан Мартинес Мунуэра Диего Барберо Севилья Футбол

УЕФА назначил арбитров на матч «Милан» – «Интер».

Итальянские команды проведут первую игру полуфинала Лиги чемпионов 10 мая. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Главный судья: Хесус Хиль Мансано, ассистенты – Диего Барберо Севилья, Анхель Невадо Родригес, резервный арбитр – Хосе Мария Санчес Мартинес, ВАР – Хуан Мартинес Мунуэра, АВАР – Алехандро Эрнандес Эрнандес (все – Испания).

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32 комментария

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kaka10
Испанцев вообще на плей-офф на пушечный выстрел нельзя подпускать
+20
-2
+18
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Talgat Ergeshov
не испанский арбитр,а испанский клоун🤦🏿‍♂️
+17
-1
+16
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Нико Росберг
Очень слабый переоцененный арбитр, часто соревнуется с Матео Лаосом за звание худшего арбитра Ла Лиги
+12
0
+12
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SaH4r.
Ответ HI MARS
Типичный барселонский судья.Больше нечего добавить
это тот который дал дискву Левандовскому за обычный жест и ошибочно удалил Корреа в Мадридском дерби? С-секта)
+13
-2
+11
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Фанат Лионеля Месси
Короче говоря,без скандала не обойтись
+8
-2
+6
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<~Inter~>
Не понимаю логику УЕФА а назначениях арбитров
+6
0
+6
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ya_za_ac_milan
Ответ Иван Иванов
Конечно,ни Милан ни Интер не заслуживают ни по составу ни по игре быть на столь высокой стадии турнира,в другой половине сетки даже вылетевшие команды такие как Ливерпуль,ПСЖ, Бавария и даже Челси размазали бы их по стенке .
Думаю наоборот ЛЧ возьмёт команда с якобы слабой сетки. Итальянский футбол сейчас максимально неудобен для грандов проповедующих атакующий прогрессивный футбол.
+3
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SaH4r.
победит Реал
+3
-2
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Зубы Дзюбы
Ответ tampa-bay
в чем?
Хотя бы в том, что для начала реалу надо сити пройти, тут судей надо искать
+1
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Зубы Дзюбы
Ответ tampa-bay
Значит будет топить Интер, чтобы не попал в финале на Реал, сейчас Интер смотрится сильнее
Логика из пальца
+1
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Игорь Климов
Ответ SaH4r.
это тот который дал дискву Левандовскому за обычный жест и ошибочно удалил Корреа в Мадридском дерби? С-секта)
Да, но сливочные предпочитают об этом не вспоминать)))
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jackson_07
Не понимаю, в Испании одни из худших судей, но все равно их ставят на важные матчи.
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B-a-r-c-e-l-o-n-a
Выиграет Реал)))
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ya_za_ac_milan
Без разницы какой судья. Милан порвёт Интер. Нерадзури системная команда, у них всё держится на многочисленной отработке стандартных положений, на отработке взаимодействий игроков, на повторениях комбинаций в атаке. Действия все заучиваются много много раз. Интер команда, которая хорошо играет, когда нет серьезного давления, она плохо реагирует на пропущенные голы, сильное давление, хаос. Эти все компинации заученные, как заученный стих- ты его в совершенстве знаешь, но когда выходишь рассказывать при орущей 80000 толпе по любому нервы начинают сдавать, все что учил забывается. Милан это команда антипод. Она ментально себя сильно заряжает, строит свою игру не на качестве игры, как сделать так, чтобы лучше играть, Милан строит игру от соперника, главная цель Милана поставить соперника в максимально неудобное положение, изнурить, вывести из себя и потом уже хлопнуть. Милан в разы хитрее Интера и хладнокровнее. Интер предсказуемая команда, а Милан нет, она играть может по разному, непонятно, что выкинет Пиоли, не удивлюсь что в старте появится Салемакерс на позиции десятки и будет разрывать.
Блин это как спортмена первого разряда в уличной драке против гопника поставить. Да спортсмен сильнее, выносливее, обученнее, не пьёт не курит - но гопник всё равно возьмёт своё отожмет телефон. Дьявол задушит змею. Форза Милан. Финал Милан-Реал.
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СуперНегр228
Чуствую будет скандал
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Xell
Ответ tampa-bay
Значит будет топить Интер, чтобы не попал в финале на Реал, сейчас Интер смотрится сильнее
Реала там не будет. Смысл?
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tampa-bay
Ответ Зубы Дзюбы
Хотя бы в том, что для начала реалу надо сити пройти, тут судей надо искать
Заранее перестраховаться не помешает, да и уверен Реал будет в финале
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Дмитрий Калашников
Ответ tampa-bay
Заранее перестраховаться не помешает, да и уверен Реал будет в финале
не будет с такой обороной!
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tampa-bay
Ответ Xell
Реала там не будет. Смысл?
Странный ты, в своем комменте под этой новостью пишешь что засудит Милан чтобы не встретился с Реалом, а мне пишешь какой смысл если Реала не будет в финале
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Вадим Слуцкий
Хиловато
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Pink Man
Ответ Иван Иванов
Конечно,ни Милан ни Интер не заслуживают ни по составу ни по игре быть на столь высокой стадии турнира,в другой половине сетки даже вылетевшие команды такие как Ливерпуль,ПСЖ, Бавария и даже Челси размазали бы их по стенке .
забавно,что ты упомянул Челси,но не упомянул Барсу))
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Адиль Канатов
Ответ ya_za_ac_milan
Без разницы какой судья. Милан порвёт Интер. Нерадзури системная команда, у них всё держится на многочисленной отработке стандартных положений, на отработке взаимодействий игроков, на повторениях комбинаций в атаке. Действия все заучиваются много много раз. Интер команда, которая хорошо играет, когда нет серьезного давления, она плохо реагирует на пропущенные голы, сильное давление, хаос. Эти все компинации заученные, как заученный стих- ты его в совершенстве знаешь, но когда выходишь рассказывать при орущей 80000 толпе по любому нервы начинают сдавать, все что учил забывается. Милан это команда антипод. Она ментально себя сильно заряжает, строит свою игру не на качестве игры, как сделать так, чтобы лучше играть, Милан строит игру от соперника, главная цель Милана поставить соперника в максимально неудобное положение, изнурить, вывести из себя и потом уже хлопнуть. Милан в разы хитрее Интера и хладнокровнее. Интер предсказуемая команда, а Милан нет, она играть может по разному, непонятно, что выкинет Пиоли, не удивлюсь что в старте появится Салемакерс на позиции десятки и будет разрывать. Блин это как спортмена первого разряда в уличной драке против гопника поставить. Да спортсмен сильнее, выносливее, обученнее, не пьёт не курит - но гопник всё равно возьмёт своё отожмет телефон. Дьявол задушит змею. Форза Милан. Финал Милан-Реал.
Милан точно порвать не сможет, пройти с трудом Интер да сможет.
А вот Интер порвать как в кубке может, потому что Интер мощней, они попытаются смять Милан в определенных отрезках матча, получится или нет это вопрос случая.
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Urmatbek Abzhalov
Ответ ya_za_ac_milan
Без разницы какой судья. Милан порвёт Интер. Нерадзури системная команда, у них всё держится на многочисленной отработке стандартных положений, на отработке взаимодействий игроков, на повторениях комбинаций в атаке. Действия все заучиваются много много раз. Интер команда, которая хорошо играет, когда нет серьезного давления, она плохо реагирует на пропущенные голы, сильное давление, хаос. Эти все компинации заученные, как заученный стих- ты его в совершенстве знаешь, но когда выходишь рассказывать при орущей 80000 толпе по любому нервы начинают сдавать, все что учил забывается. Милан это команда антипод. Она ментально себя сильно заряжает, строит свою игру не на качестве игры, как сделать так, чтобы лучше играть, Милан строит игру от соперника, главная цель Милана поставить соперника в максимально неудобное положение, изнурить, вывести из себя и потом уже хлопнуть. Милан в разы хитрее Интера и хладнокровнее. Интер предсказуемая команда, а Милан нет, она играть может по разному, непонятно, что выкинет Пиоли, не удивлюсь что в старте появится Салемакерс на позиции десятки и будет разрывать. Блин это как спортмена первого разряда в уличной драке против гопника поставить. Да спортсмен сильнее, выносливее, обученнее, не пьёт не курит - но гопник всё равно возьмёт своё отожмет телефон. Дьявол задушит змею. Форза Милан. Финал Милан-Реал.
Финал будет Сити-Интер, фантазёр
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Buharoid
Ответ ya_za_ac_milan
Без разницы какой судья. Милан порвёт Интер. Нерадзури системная команда, у них всё держится на многочисленной отработке стандартных положений, на отработке взаимодействий игроков, на повторениях комбинаций в атаке. Действия все заучиваются много много раз. Интер команда, которая хорошо играет, когда нет серьезного давления, она плохо реагирует на пропущенные голы, сильное давление, хаос. Эти все компинации заученные, как заученный стих- ты его в совершенстве знаешь, но когда выходишь рассказывать при орущей 80000 толпе по любому нервы начинают сдавать, все что учил забывается. Милан это команда антипод. Она ментально себя сильно заряжает, строит свою игру не на качестве игры, как сделать так, чтобы лучше играть, Милан строит игру от соперника, главная цель Милана поставить соперника в максимально неудобное положение, изнурить, вывести из себя и потом уже хлопнуть. Милан в разы хитрее Интера и хладнокровнее. Интер предсказуемая команда, а Милан нет, она играть может по разному, непонятно, что выкинет Пиоли, не удивлюсь что в старте появится Салемакерс на позиции десятки и будет разрывать. Блин это как спортмена первого разряда в уличной драке против гопника поставить. Да спортсмен сильнее, выносливее, обученнее, не пьёт не курит - но гопник всё равно возьмёт своё отожмет телефон. Дьявол задушит змею. Форза Милан. Финал Милан-Реал.
Чет предсказуемый Интер порвал Милан в суперкубке 3-0. А потом еще и в чемпионате добавил.
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Платини Уася Минералович продажная
Ответ ya_za_ac_milan
Без разницы какой судья. Милан порвёт Интер. Нерадзури системная команда, у них всё держится на многочисленной отработке стандартных положений, на отработке взаимодействий игроков, на повторениях комбинаций в атаке. Действия все заучиваются много много раз. Интер команда, которая хорошо играет, когда нет серьезного давления, она плохо реагирует на пропущенные голы, сильное давление, хаос. Эти все компинации заученные, как заученный стих- ты его в совершенстве знаешь, но когда выходишь рассказывать при орущей 80000 толпе по любому нервы начинают сдавать, все что учил забывается. Милан это команда антипод. Она ментально себя сильно заряжает, строит свою игру не на качестве игры, как сделать так, чтобы лучше играть, Милан строит игру от соперника, главная цель Милана поставить соперника в максимально неудобное положение, изнурить, вывести из себя и потом уже хлопнуть. Милан в разы хитрее Интера и хладнокровнее. Интер предсказуемая команда, а Милан нет, она играть может по разному, непонятно, что выкинет Пиоли, не удивлюсь что в старте появится Салемакерс на позиции десятки и будет разрывать. Блин это как спортмена первого разряда в уличной драке против гопника поставить. Да спортсмен сильнее, выносливее, обученнее, не пьёт не курит - но гопник всё равно возьмёт своё отожмет телефон. Дьявол задушит змею. Форза Милан. Финал Милан-Реал.
а потом ты проснешься
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