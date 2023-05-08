Матч «Милан» – «Интер» в ЛЧ обслужит испанец Хиль Мансано

УЕФА назначил арбитров на матч «Милан» – «Интер».

Итальянские команды проведут первую игру полуфинала 10 мая. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Главный судья: , ассистенты – Диего Барберо Севилья, Анхель Невадо Родригес, резервный арбитр – , ВАР – , АВАР – (все – Испания).