Пол Мерсон: «Буду шокирован, если «Челси» обыграет «Арсенал». Смотрю на календарь «синих» и не вижу, кого они могут победить. Команда не понимает, как забивать»

Пол Мерсон уверен в победе «Арсенала» над «Челси» в 34-м туре АПЛ.

«Не могу представить, что матч получится сложным для «Арсенала». Я буду шокирован, если «Челси» победит.

Я смотрю на предстоящие игры «синих» и не могу понять, в какой из них они могут победить. Да, они сыграют с «Ноттингем Форест» дома, но это единственный относительно несложный матч. А в этой игре не вижу вариантов, кроме победы «Арсенала».

Учитывая глубину состава «Челси», команда не должна находиться в таком положении. Но у «Челси» нет центрфорварда, и команда не может разобраться, как же забивать голы», – отметил экс-форвард «Арсенала».

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