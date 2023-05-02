Пол Мерсон: «Буду шокирован, если «Челси» обыграет «Арсенал». Смотрю на календарь «синих» и не вижу, кого они могут победить. Команда не понимает, как забивать»

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал Пол Мерсон Футбол

Пол Мерсон уверен в победе «Арсенала» над «Челси» в 34-м туре АПЛ.

«Не могу представить, что матч получится сложным для «Арсенала». Я буду шокирован, если «Челси» победит.

Я смотрю на предстоящие игры «синих» и не могу понять, в какой из них они могут победить. Да, они сыграют с «Ноттингем Форест» дома, но это единственный относительно несложный матч. А в этой игре не вижу вариантов, кроме победы «Арсенала».

Учитывая глубину состава «Челси», команда не должна находиться в таком положении. Но у «Челси» нет центрфорварда, и команда не может разобраться, как же забивать голы», – отметил экс-форвард «Арсенала».

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3 комментария

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Андрей Хенто
Так по закону подлости в очередной раз именно Челси, который находится в ужасной форме может и победить. Прецеденты уже такие были. Но надеюсь, что все же Арсенал сможет показать достойную игру и продолжит до последнего претендовать и оказывать давление на Сити.
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mansur_axe
Лемпард зарешает
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Фан 373
И это потратив 600 миллионов 🤦‍♂️ ...
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