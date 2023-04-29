Мерсон о «Ман Сити»: «Они с другой планеты. Когда они так играют, никто не способен с ними тягаться. Пиковая «Барселона» так же накрывала соперников»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Арсенал Пеп Гвардиола Пол Мерсон Футбол

Пол Мерсон сравнил «Манчестер Сити» с «Барселоной» в ее лучшей форме.

«Когда «Сити» так играет, он на голову выше остальных. Я не думаю, что кто-то способен с ним тягаться.

Он задавил «Арсенал», не позволил показать ему свой футбол, накрывал игроков и все сделал идеально. «Арсенал» не мог сделать больше 4-5 передач.

Нужно отдать «горожанам» должное. То, как игроки накрывали соперников, напомнило мне о пиковой «Барселоне», которая за пять-шесть секунд возвращала себе мяч.

Но я не собираюсь ругать «Арсенал», никто не может тягаться с этой командой, когда она так играет. «Сити» с другой планеты», – отметил бывший форвард «Арсенала».

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15 комментариев

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Рэд Уайт
Пиковая Барселона лучшая команда в истории ,ее часто будут приводить в пример
+18
-5
+13
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Los Galácticos
Стоит отметить что и по подбору игроков между Сити и Арсеналом пропасть, будто играла лютая основа со скамейкой запасных, подумал об этом когда Уокер издевательски оттер Зинченко от мяча.
+10
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+10
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Месси ниц пред Насри
Самое интересное, что у обоих команд один и тот же тренер..
+9
0
+9
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Алексей Фирстов
Всё-таки та Барселона была сильнее! Вспомните: Хави, Иньеста, Месси, Пике, Пуйоль, Дани Алвес, Бускетс, Боян Кркич, Виктор Вальдес, Маскерано, Хорди Альба! Они разрывали всех с огромной разницей во владении мячом! И Рубин тогда смог их обыграть на Камп Ноу...
+6
-3
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Ansu Fati
Не согласен. Этот Сити играет под соперника, после 3 голов уже играют в эконом режиме, а пиковая Барса накрывала любого соперника, во всех матчах, все 90 минут. Очень часто матчи заканчивались со счетом 5, 6, а то и 8:0.
+3
0
+3
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Alexander Sragovich
Ответ Рэд Уайт
Пиковая Барселона лучшая команда в истории ,ее часто будут приводить в пример
И не говори...я в то время иногда стал пропускать из игры, потому что надоело смотреть на эти постоянные 4(5):0
+2
0
+2
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don don
Ответ Los Galácticos
Стоит отметить что и по подбору игроков между Сити и Арсеналом пропасть, будто играла лютая основа со скамейкой запасных, подумал об этом когда Уокер издевательски оттер Зинченко от мяча.
кстати это был забавный момент , я прям в голос засмеялся)
+1
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Arkadios Avgitidis
Ответ Рэд Уайт
Пиковая Барселона лучшая команда в истории ,ее часто будут приводить в пример
!!!
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Пирс Морган
Рио же написал, что они бы этот Сити 3:1 уничтожили 🤣 🤣 🤣
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Syroezhkin
Раньше игроки были с др планеты, терь целые клубы
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Усатая Козляра
Ответ zizo98
русский?
какая разница кто, факт в том что это было смешно
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kidd32
Ответ Алексей Фирстов
Всё-таки та Барселона была сильнее! Вспомните: Хави, Иньеста, Месси, Пике, Пуйоль, Дани Алвес, Бускетс, Боян Кркич, Виктор Вальдес, Маскерано, Хорди Альба! Они разрывали всех с огромной разницей во владении мячом! И Рубин тогда смог их обыграть на Камп Ноу...
Кркич лишний
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Газонокосильщик Хави
Ответ Ansu Fati
Не согласен. Этот Сити играет под соперника, после 3 голов уже играют в эконом режиме, а пиковая Барса накрывала любого соперника, во всех матчах, все 90 минут. Очень часто матчи заканчивались со счетом 5, 6, а то и 8:0.
да. но со стороны приятнее смотреть на игру мс. откинуть атаку.а именно построение и движение игроков. порой если честно, не понимал как их могут обыграть
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