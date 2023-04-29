Мерсон о «Ман Сити»: «Они с другой планеты. Когда они так играют, никто не способен с ними тягаться. Пиковая «Барселона» так же накрывала соперников»

Пол Мерсон сравнил «Манчестер Сити» с «Барселоной» в ее лучшей форме.

«Когда « » так играет, он на голову выше остальных. Я не думаю, что кто-то способен с ним тягаться.

Он задавил «Арсенал», не позволил показать ему свой футбол, накрывал игроков и все сделал идеально. «Арсенал» не мог сделать больше 4-5 передач.

Нужно отдать «горожанам» должное. То, как игроки накрывали соперников, напомнило мне о пиковой «Барселоне», которая за пять-шесть секунд возвращала себе мяч.

Но я не собираюсь ругать «Арсенал», никто не может тягаться с этой командой, когда она так играет. «Сити» с другой планеты», – отметил бывший форвард « ».

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